操盘工作室-紧跟热点

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

上周市场一波三折，各种消息叠加在一起，形成较为紧张的气氛。虽然4月17日盘后央行发布定向降准消息，但市场总体上呈现不确定因素较大的干扰，但有危就有机，新冒头的芯片概念股给市场带来了热炒机会，所以高智的建议是一方面要控制好仓位，另一方面，也应该紧跟热点积极逢低抢筹。

“虽然市场表现与上周降准没有直接关系，之前涨幅过大的品种依然有调整需求，不会因为降准就发生逆转，但客观上，降准还是给市场抢一把反弹提供了机会。”高智说。目前市场总体呈现不确定因素在增大，而热点轮动明显，短期系统性机会匮乏的背后，其实是大盘在呈现二次探底后正在构筑复合底部。

“沪市股指处于大箱体之中，随着调整时间的拉长，技术面走势越来越弱，就像一只正在拍打的皮球，弹性越来越差，股指已经逼近箱体下沿。”华风道。他认为当前市场仍以交易博弈逻辑主导，中美贸易摩擦的后续变化一旦明朗，大盘才可能重新形成稳定预期。

“虽然从K 线上看，沪指周一早间反抽触碰5日线后震荡下跌，各均线空头排列明显，整体疲软，但局部行情并不令人悲观。在新兴产业倾斜等政策导向下，市场对于符合产业政策和2025年规划的行业会呈现风险偏好上升，近期半导体电子和芯片股票一涨再涨，就是投资者对这些行业的预期发生了向好的改变。”高智说。他承认短期市场仍处于不确定消化期，主要因素是：中美贸易摩擦、中国经济增长动能的持续性、结构性去杠杆、地缘政治紧张等，在这些因素没有完全解决前，投资者在操作上可以继续剔除弱势股，紧跟热门板块。现阶段，最热板块当仁不让就是芯片半导体行业的股票，追捧其逻辑很简单，为了不让别人卡脖子，国家一定会有措施加强对该行业的支持力度。

今日行情预测：上涨

仓位：70%