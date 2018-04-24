晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市呈现弱势震荡格局。盘中5G概念领涨，中国联通、同洲电子等多股涨停。煤炭板块表现强势，兖州煤业涨逾3%。券商板块也有小涨。午后，大盘有一波跳水，创业板跌势更大，但临近尾盘时，很多股票纷纷回升，最后，沪市仅微跌3个点。

军工股稳中有涨

我们国家正在坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化，坚持富国和强军相统一，强化顶层设计、改革创新和重大项目落实，形成军民融合深度发展新格局，构建一体化的国家战略体系和能力。这是一个大的背景。

今年一季度以来，军工板块持续上行，在行业订单量攀升且有诸多改革措施准备落地及有庞大体外资产的当下，机构认为军工板块有望开启新一轮反弹行情。

近期军工板块反弹的主要因素是板块在大幅下行后，市场对于军工股进行了价值的挖掘和重估，在基本面改善确定性较强，以及诸多改革措施有望在“十三五”期间落地的前提下，军工板块存在业绩和题材的双重驱动，是中长线值得关注的一个潜力标的。

光伏产业机会不错

近日，工业和信息化部等六部委联合印发《智能光伏产业发展行动计划（2018年-2020年）》，提出到2020年，行业自动化、信息化、智能化取得明显进展； 软件和装备等竞争力显著提升； 智能光伏产品形成品牌效应等多方面的具体目标。

在此次《行动计划》中，确立了包括工业园区、建筑与城镇、交通、农业等在内的智能应用示范领域，并强调各部门协调开展工作，或助推应用项目加速落地，产业整体也有望在政策的统筹推动下迎来健康发展。据统计，目前已有108家光伏相关上市公司披露了2017年年报或业绩预告，报告期内净利润或有望实现同比增长的公司达到82家，占比接近八成。机构坚定看好该板块长期投资机会，重点关注隆基股份、通威股份等光伏产业链各环节制造龙头，以及林洋能源、太阳能等分布式光伏运营企业。

现在不应该恐慌离场

从昨日大盘冲高回落看，短期市场做多动能依然不足，在消息面和政策面相对偏暖的情况下，多头依然不敢大举反扑，这对市场人气是有一定伤害的，但反过来说，这也将有助于A股在当前点位附近，夯实阶段性底部。短期市场低迷正好给大资金长线布局带来了契机。回想去年5月中下旬的走势，现在的图形与其何等相似，复合底部完全有可能成立。所以，现在不是恐慌离场的时候，而是要敢于在大盘回落时，扫荡一切故意砸盘的筹码。

基于市场风险偏好比去年有了一个明显的提高，人们对蓝筹白马的追求很可能被对政策更敏感的中小创所取代，新形势下投资者应该遵循科创蓝筹类股票为投资主线，积极布局半导体芯片、工业互联网、军工、软件安全、创新药等板块。