埃约尔松治下的中国女足-亚洲杯锻炼价值几何

新华社记者 林晓蔚

15天、17场比赛，2018年女足亚洲杯20日在约旦首都安曼落幕。日本击败澳大利亚卫冕成功，中国则战胜泰国获得季军，中、日两队的排名都和4年前的越南亚洲杯一样，而中国队在半决赛中也是“重蹈覆辙”，再次倒在日本队脚下。

这是去年11月走马上任的新教头埃约尔松带队后的第一次正式国际大赛。从结果来看，小组早早出线、拿到世界杯决赛圈门票，他已完成了中国足协要求的最低目标。然而从过程来看，不论是对阵弱队或是强队，他的战术和临场指挥或多或少存在“疑问手”。对中国女足而言，亚洲杯到底达到了怎样的锻炼目的？“铿锵玫瑰”何时能再现昔日荣光？

新亮点折射主教练新思路

由于抽得上上签，中国女足在开赛前就几乎提前预订了四强席位。首战泰国4∶0、次战菲律宾3∶0、末战约旦8∶1，中国队打进了15粒进球，是自2003年小组赛阶段进29球之后最多的一次。在进攻线上，中国队可谓多点开花，除了近年来攻击线核心王霜外，李影和宋端成为中前场的新亮点。

前锋李影在前任教练布鲁诺时代不受重用，但其跑动积极、快速强硬的作风很受埃约尔松器重，本届杯赛大展拳脚、打入七球，最后拿下金靴。宋端是埃约尔松本届着重发掘的新人之一，首战泰国队是她的进球打开了中国队进攻的闸门，此后在每场比赛中都坐稳了主力首发，和回归的古雅沙一道组成了中国队犀利的两翼。

从李影和宋端的身上，折射出埃约尔松上任以来对女足的新思路和新要求，即注重快速、强硬、冲击力。应该说，两位球员都不是以细腻的技术和盘带见长。李影是一名优秀的中锋，即便是对阵日本队，她的背身拿球、护球、分球、策应，使得前世界杯冠军后卫也占不到便宜。其永不疲倦的跑动、精准坚决的射门，十分简练实用。宋端也是如此。

放弃地面，从后卫直接向两翼和前锋线过渡，是埃约尔松为这支女足在本届亚洲杯上定制的战术，效果究竟如何？客观说，收效并不明显。对泰国队小组赛和三四名决赛的两个上半场可谓是这一战术碰壁的明证，更不必说全面被日本队压制的半决赛，直到第65分钟后改打脚下球，中国女足才逐渐扳回劣势，可为时已晚。

埃约尔松对女足的转型，还有很长的路要走。一方面，中国女足的队员们更习惯走脚下球，这是多年来的传统；另一方面，女足队员的身体和力量支撑不起高举高打的战术，越快越出错。即便是空中具备绝对统治力的澳大利亚，实际推进中也是依赖10号艾格蒙德调度分球，大多数时候仍是通过边翼下底或45度传中，而不是后卫长传。

埃约尔松的用人，在其上任以来一直备受媒体诟病。在对菲律宾的比赛中，他派上来自江苏苏宁的老部下许燕露踢后腰，后者在场上表现出明显不适应，其所擅长的速度和边路突破在中后腰位置上毫无用武之地，这样的情况此后又出现过。此外还有锋线猛将王珊珊，在三四名决赛中也被要求打后腰，尽管在定位球中抢入一球，但远离球门客观上削弱了她的杀伤力，难尽其用。

亚洲杯结束后，中国女足下一步是亚运会以及明年的世界杯，与此同时，女足国青队还将在8月迎来法国世青赛的大考。就像李影在拿下亚洲杯金靴后说的，这些年女足起起伏伏，每个教练要求也不一样，不同的教练有不同的战术和想法。中国女足的风格到底是什么，如何打造一支风格鲜明、独树一帜的中国女足，恐怕是埃约尔松急需解决的难题。

亚洲女足整体进步明显

本届亚洲杯的两个小组，A组实力明显弱于B组。两场半决赛中，都是B组的球队笑到了最后。埃约尔松在拿到季军后说，中国队在五场比赛中赢下了四场，他对此感到满意。但对比A组和B组的比赛，什么样的较量更锻炼球队，什么样的对决即使输了也能汲取经验甚至收获信心，结论不言而喻。与其锻炼，不如学习。

本届杯赛没有诞生黑马，也没有出现冷门，但作为B组一开始就不被看好的韩国队，可以说是展示出了很有说服力的水准。对阵人高马大的澳大利亚，没有失球；对阵技术和配合世界一流的日本，也没有失球。尹德汝的球队再现了意大利男足的链式防守，展现了防守技术和意志力的完美统一。整届杯赛一球未失，最后仅差一个进球而出局，十分遗憾。

日本和澳大利亚在小组赛和决赛的两场对决，则更是中国队学习的榜样。身高1米56的岩渊真奈当选杯赛最有价值球员，充分体现了注重技术和传接配合的传统日本足球的价值。而超级替补横山久美在101分钟登场时间里5脚射门打进4球——其中包括半决赛对中国队的两球和决赛对澳大利亚的绝杀——使日本女足在控球基础上具备了终结对手的能力，体现了现代足球对效率的推崇。

此次亚洲杯的最经典一战，当属泰国狙击澳大利亚，险些爆出最大冷门。从这场比赛中，观众可以清晰地看到，在实力差距如此之大的战场上，合适的队员和合适的战术完全有可能创造奇迹。澳大利亚人的过分轻敌、替补队员的不堪大用、临场指挥的迟钝失误，都让她们吃尽了苦头。屡屡打出教科书式防守反击的泰国队，也宣告了她们的巨大进步和强烈自信。

正因为知耻而后勇，澳大利亚才在决赛中踢出了真正能够代表世界排名第六的技战术水平和个人能力。一方面，她们的身体条件和亚洲球队不在一个级别，另一方面，以这种身体条件为基础，她们可以打出和欧美强队看齐的比赛节奏和攻防转换速度，贯彻更为现代、更加男子化的足球风格。因此，碾压日本队并不意外，输掉冠军只因运气略差。

具体到球员，澳大利亚的20号、2017年亚洲足球小姐科尔是典型的禁区杀手，不论身体还是技术，看不到明显的短板。10号中场核心艾格蒙德则更是球队的灵魂，她的覆盖范围极大，能调度、能分球、能防守、能插上进攻，十分符合现代足球理念中对于“B2B”（box-to-box）全能型中场的定义。

平心而论，中国女足没有这样的球员，但我们有我们的巾帼英雄：当王霜潇洒盘带连过数人，当吴海燕坐镇后防水来土掩，当宋端和古雅沙屡屡切入对手痛处，当李影激情四射进球如麻……即便埃约尔松直言现如今女足难和20年前相比，但球迷们仍愿为这样的“铿锵玫瑰”大声喝彩。又一个四年，亚洲杯尘埃落定，我们期待埃约尔松能找到一条属于中国女足自己的复兴之路。