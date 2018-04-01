坐地铁，骑共享单车　回归普通人的生活-曲圣卿：青训建设离不开校园

晨报记者 甘慧

每天早上送孩子上学，然后坐地铁，骑共享单车上下班，这就是现在曲圣卿的生活。几年后，在CUFA大足联赛的现场，记者再次见到了曲圣卿。

球员时代的曲圣卿无疑是十分成功的，他获得过1999年甲A 联赛的最佳射手，也曾以天价转会来到了上海申花，后来又去到澳洲留洋。2014年5月，曲圣卿正式出任同济大学足球队主教练。

从辉煌的球员生涯，到现在来到大学当教练，远离了职业足球，也远离了镁光灯与关注。对于这一切，曲圣卿倒是很快就适应了，他说：“踢球的时候，我也不是喜欢在聚光灯下的人。喜欢我的人大多数是老头。那个时候，球迷们在门口基本上都是等张玉宁，大羽，李铁。当时有小姑娘还跟我说，曲队，帮忙叫张玉宁他们下来拍张照片。”

现在的曲圣卿，生活简单。用他自己的话说，就是想要做一个普通人。每天一早起来，送孩子去上学，然后自己到学校上班。“有人看到我骑共享单车，就说你怎么混成这样了，你应该开大奔，出入豪华的五星级酒店。我就想为什么体育人必须过华丽的生活，才能说明成功。为什么体育人就不能过普通人的生活呢？”曲圣卿还说起了一个细节，“有一次我坐地铁回家，有球迷就一直跟着我，一直跟到了我家门口，才上来跟说，原来你真的是曲圣卿啊。”

现在的曲圣卿扎根于校园足球，今年率领同济大学足球队参加了阿里体育独家推广运营的大足赛。谈到中国足球的发展，特别是青训建设，曲圣卿感触很多，“你想要把中国的青少年足球搞上去，一定不能离开校园，这里人不缺，有设施，还有别人替代不了的文化建设，接下去就是要把高水平的教练员引进到这里。搭建一个桥梁，让这些人进入校园。李帅去年前前后后到学校来了五六次，没有任何费用的，来帮忙带守门员，让高水平的职业运动员跟我们的学生在一起，这对学生的帮助和提高是潜移默化的。”曲圣卿还说：“我想要在足球领域有第二个春天，无论是当教练，还是老师，都需要时间。任何成功都来源于时间积累。我学踢球十年，我成功了。我未来想要做任何事情，也要用十年时间，才有可能成功。”