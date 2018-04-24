方旭继续改编老舍作品，《老舍赶集》透视生活-“现在的烦恼，他80多年前就想到了”

晨报记者 邱俪华

六篇关于现实的嬉笑怒骂，六则关于理想的生活意见，改编自老舍六篇短篇作品的话剧《老舍赶集》将登陆2018上海·静安现代戏剧谷，于5月5日、6日在艺海剧院上演。

一次机缘巧合，方旭把老舍的《我这一辈子》 改编成一出“独角戏”，这也触动了他内心深处对老舍的那股执着劲儿。这些年来，从独角戏《我这一辈子》到话剧《猫城记》《老李对爱的幻想》《老舍五则》《离婚》和《二马》，方旭被业内誉为“老舍专业户”，《老舍赶集》是方旭首次改编老舍的短篇小说，并沿用了《二马》全男班的表演形式。

晨报记者对话方旭

谈新戏“六则意见”具有现实意义

新闻晨报：为什么取名“赶集”？

方旭：因为该剧改编了老舍先生六则短篇，这也是首次尝试将老舍短篇小说改编成话剧，《赶集》恰巧是老舍先生的首部短篇小说集。

《老舍赶集》改编自老舍先生的六部短篇小说：《观众须知二十则》《创造病》《牺牲》《黑白李》《邻居们》《我的理想家庭》，六篇小说各自独立。《话剧观众须知二十则》是辛辣笔调写就的民国观戏守则；《创造病》讲述了一对小夫妻的“月光”生活；《牺牲》 讲述了1930年代海归博士的假意牺牲；《黑白李》 描绘了黑李、白李兄弟二人对于爱的争夺与奉献；《邻居们》刻画了明先生、明太太和宋先生、宋太太两对夫妇间的生活琐事；《我的理想家庭》 则直陈“希望一切无奈落去，希望一切理想成真”的美好愿望。这些由老舍先生在1930年代创作的作品，至今仍有强烈的现实意味，我们现在的烦恼，他80多年前就想到了。如今将这些作品搬上戏剧舞台，用一种幽默的方式，为当代观众带来人生思考。

新闻晨报：这次的舞台呈现有什么特色？

方旭：在尊重老舍先生文本的基础上，以当代视觉进行重新解读，在音乐、舞美、服装等视觉层面进行了大胆的尝试，用四个竹编门帘作为贯穿全剧的元素，通过门帘的开合、翻转营造出观感迥异的视觉空间。在服装上，用充满实验感的非常规材料打造出具有写意感的舞台服装。在演员选择上，除了我继续担纲主演之外，更邀请刘欣然、苏小玎、秦枫、马驭崧、景松涛五位青年演员，组成“全男班”阵容。

新闻晨报：全男班的演绎与传统话剧表演相比，你认为优点在哪里？

方旭：全男班的方式可以增强全剧的扮演感，让演员和角色之间多一层评判和审视，让表演更加丰富，整个戏的游戏感更强，更好玩。

谈老舍 在作品中与读者反思生活

新闻晨报：改编了这么多老舍先生的作品，你对老舍先生有什么新的体悟吗？老舍先生的作品最吸引你的地方在哪里？

方旭：老舍先生的作品是非常丰富的，从内容到主题都很广泛，而且可以有不同的、更丰富的改编和呈现方式。老舍先生最吸引我的地方是他语言的幽默，这种幽默其实是一种生活态度，可以让大家在一种相对轻松、愉悦的状态下对社会、对人生、对生命有一些思考。

新闻晨报：经典要如何改编才能让现在的观众接受并喜爱呢，这些年改编的心得是什么？

方旭：改编经典的过程中，首先要提取它的思想内涵和精神养分，然后找到一种更适合当今观众理解的表达方式，这个连接点是非常重要的。观众如果在台上看到一个和自己毫无关系的故事，那确实是无趣的，所以，戏好看才是最重要的。

新闻晨报：都说你是“老舍专业户”，你有没有觉得自己和老舍先生有什么共通之处？

方旭：有句老话叫“读经千遍，其义自见”。我觉得随着我和老舍先生作品的接触时间不断增加，不论在思想上还是情感上，我和老舍先生的交流越来越透彻、深入和通畅。

新闻晨报：你认为老舍作品的精髓是什么？

方旭：“看生命，领略生命，解释生命，你的作品才有生命。”这是老舍先生的一句话。从这句话中，可以充分看出老舍先生作为一位作家，想在他的作品中跟大家交流的核心内容是什么，如果一定要用一个词语概括，我觉得应该是“反思”。