思南书局、作家书店、志达书店等纷纷开张-书迷们，快去这些书店新地标打卡

晨报记者 徐颖

昨天是世界读书日，沪上不仅推出多项文化阅读活动，更有十多家书店开张。

思南书局实体店揭牌，一个地标级新型阅读文化空间诞生；全国首家天猫无人书店在上海志达书店开业，展示了未来书店的模样；作家书店在巨鹿路677号开业，充满着浓郁的文学气息。此外，临港大隐湖畔书局、陇上书店、简屋书店、钟书阁绿地缤纷城店、博库书城漫书咖宝山龙湖天街店等十余家实体书店和公共阅读文化空间，纷纷绽放。

世界读书日虽然只有一天，但每一个读书日都开启了崭新的阅读起点。一位读者昨天造访了大雨中开幕的思南书局后，被惊艳到了，连呼以后有空要经常来拜访这颗“梧桐树下的人文心脏”，在这个优美的环境中，好好享受阅读时光。

思南书局 打造独一无二的文化体验

在“思南读书会”开办四周年之际，“思南书局·概念店”的2.0升级版书店——思南书局实体店，昨天在复兴中路517号揭牌，新开张的思南书局没有一味追求大而全，而是注重打造独一无二的文化体验。

思南书局坐落于一栋欧式建筑内，该四层建筑始建于1926年，曾是爱国将领冯玉祥的故居，著名诗人柳亚子及其家人也曾在这里寓居。步入书局，无论是内容格调还是文化品质，让人立即感受到浓浓的经典气息。适逢《共产党宣言》问世170周年，“从布鲁塞尔到上海——《共产党宣言》170周年主题展”在思南书局三层开幕，这个展览，静静地述说着历史。

高品质的人文学术图书以及高比例配置的中外文版图书，是思南书局的一大亮点，选书也是其一大特色，上海世纪出版集团专门组建了一支选书专家团队。在这里，读者还能偶遇近两百个版本的西文古董书与旧版书。书局与英国著名学术人文书店品牌——伦敦书评书店结成姐妹书店关系，除了设立专架，让上海读者与英国读者同步阅读最新图书，还将展开文化品牌的深度合作。

记者理解到，思南书局精心设计了“思南读书会作家签书会”“一个人的课堂/节日/书架”、“思南下午茶”、“梧桐夜话·思南经典诵读会”、“思南音乐厅”等独具一格的阅读活动品牌和公共阅读文化单元，顶层阁楼还将定期举办中外作家写读会，编辑部、出版社评稿会、选题会等“在云间”系列活动，让读者与作家、编辑近距离互动。而在空间设置上，设计了“一个人读书处”、“两个人读书处”，满足读者的个性化需求。

开张后的思南书局，将成为一个随时可以进行一流文化消费和体验的市民公共书房，成为向海内外作家、学者敞开怀抱的常态化城市文化客厅。

作家书店 来这里邂逅自己的文学偶像

上海市新闻出版局局长徐炯认为，“好的书店，是优秀出版物、文化人的汇集地和全民阅读的重要活动场所，是多元阅读文化的体验空间，更是城市文化生态和公共文化服务的重要组成部分。”

对于位于巨鹿路上海作协爱神花园墙外的作家书店来说，文学和作家就是最好的品牌，经过升级改造的作家书店经营面积扩展为上下二层近300平方米，书店内外到处洋溢着浓郁的文艺气息。

作家书店此前一直是沪上作家常聚的静谧处所，也是国内外喜爱文学阅读的嘉宾和友人喜欢造访的阅读场所。这里近3000种图书中，80%为文学类著作，还有令文学爱好者趋之若鹜的作家签名本。

开张后的作家书店是中国文学作品的推广展示阵地，将围绕文学和生活定期组织多种样式活动，为作家和读者打造一个小而美的会客厅。在这里，读者还有可能邂逅自己的文学偶像。

志达书店 在首个无人书店感受未来

全国首家天猫无人书店，昨天在国权路525号的上海志达书店开业。作为国内首家“新零售+”无人书店，它的目标是，通过线上线下的结合，打造中国第一家未来智慧书店。

进入无人书店，最大的不同是先扫码，入门感应区会有天猫的扫码识别，轻松一扫就可以进入。志达无人书店面积100平方米，包含通识、文史哲“两个书店”，让读者能在同一店实现深、浅两种阅读，满足多元阅读需求。志达书店相关负责人罗红表示，“优质的空间环境和智慧零售模式的品牌书店应成为网络经济和人文资源的共赢之地。”

在无人书店，最新奇的体验是，待你选好一本爱书要撤离时，只需站在终点闸口轻松结账。而它的秘密就在书中藏着的二维码，随便什么姿势拿书，都可以轻松扫描直接支付。

升级后的智慧型志达书店为消费者提供了全新的消费体验。在提供愉快的线下体验的同时，提供智慧新服务，即消费者在志达书店支付时，悦悦图书的ERP（企业资源计划）系统将获取到客户信息，继而建立完善的线上CRM（消费者关系管理）系统，打造合理的电子会员体系，以便推送个性化的促销商品，对目标人群发送精准营销信息，实现人和服务的智慧连接。

在志达书店，你可以看见未来书店的模样。