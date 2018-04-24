茅善玉领衔原创大型沪剧5月首演东艺-《敦煌女儿》以工匠精神打造沪剧“新高点”

记者 邱俪华

晨报讯 为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》 发表76周年、献礼改革开放40周年，由上海沪剧院历时五年精心打造的原创大型沪剧《敦煌女儿》，将于5月23日在东方艺术中心首演。

原创大型沪剧《敦煌女儿》讲述敦煌研究院第三任院长樊锦诗以50年的执著，坚守大漠，从上海小女孩到敦煌学大学者，穷其一生致力敦煌研究的人生历程。剧中樊锦诗由沪剧表演艺术家、上海沪剧院院长、中国戏剧梅花奖（二度梅）获得者茅善玉饰演，茅善玉为了演好这个角色，曾多次带队走进敦煌，大家感受到，正是岁月的磨砺以及西北广袤天地的锻炼，才塑造了樊锦诗坚韧而执著的性格。此外，钱思剑、凌月刚、李建华分别饰演对樊锦诗人生有着重要意义的三个男人：对樊锦诗无比挚爱、一生支持她的丈夫彭金章，代表“敦煌之魂”的常书鸿，敦厚老实、兢兢业业的段文杰。

该剧以沪剧见长的现代戏题材为抓手，汇集了国内一流的创作团队，由“文华大奖”、“五个一工程奖”、“曹禺剧本奖”获得者杨林、曼君联合编剧，邀请被誉为“戏剧灵魂工程师”的张曼君执导，资深戏曲作曲家汝金山担任音乐创作。此外，舞美设计刘杏林、灯光设计邢辛、服装设计王玲、舞蹈形体设计姚晓明都是国内一流的舞台美学专家，他们的作品屡次获得“文华大奖”、“五个一工程奖”。

为了以工匠精神打造出真正的精品。主创团队五年间多次深入敦煌并与樊锦诗本人交流，体悟樊锦诗的人格力量。剧本经过数十次修改，在保留沪剧剧种特色的基础上，加强对人物的刻画，同时，在表演、音乐、舞美等方面尝试扩容，壮大语言的力量，丰满剧种音乐的翅膀，现代的表达刷新观众对传统沪剧固有的印象。

采访中，上海沪剧院院长茅善玉表示，“这部戏挑战新的剧目表现形式，更符合时代的需求，更受年轻人喜爱，能成为沪剧发展史上一个新起点和新高点。”据悉，该剧已获得国家艺术基金、上海文化发展基金会市重大文艺创作资助项目，并入围2018年全国舞台艺术现实题材创作作品计划。