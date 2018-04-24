“虽然公司处于极为艰难的处境，公司董事会和管理层将尽最大的努力保护8万员工合法工作的权利，以及8万员工家庭的合法利益。”

美国商务部做出激活拒绝令、禁止中兴通讯7年内购买、出售或从事任何涉及受美国出口管制条例约束的物品、软件或技术等交易。对此，中兴通讯董事长殷一民表示，将付出最大的努力，履行对包括美国在内的全球数百个运营商客户、数以千计的合作伙伴和供应商、数以亿计的公司终端消费者用户的责任。

“即使拿到拒绝令，我们依然以全球一流出口管制合规企业的标准自我要求”

数日前，美国商务部以中兴通讯对涉及历史出口管制违规行为的某些员工未及时扣减奖金和未发出惩戒信，并在2016年11月30日和2017年7月20日提交给美国政府的两份函件中对此做了虚假陈述为由，做出了激活拒绝令的决定，对中兴通讯施加最严厉的制裁措施。

中兴通讯迅速作出反应，表示坚决反对美国商务部做出这样的决定，坚决反对不公平、不合理的处罚，更反对把贸易问题政治化，对企业造成极大影响。中兴通讯同时强调，将继续秉承开放、透明、诚信的态度，持续沟通，以合法合规的方式解决问题，尽最大努力降低此事的不利影响。

在中兴通讯内部，殷一民发出致全体员工的一封信，一方面告知公司正在积极沟通并做出最大的努力来促进危机的解决，另一方面也希望全体员工保持平稳的心态，坚守好各自的工作岗位，希望大家坚定信心、团结一致、共渡难关。

殷一民在信中说道，“每位员工做好自己的本职工作，就是对公司最大的支持。”

众所周知，在全球范围内，一家企业的国际化路程并不简单，往往充满风险和挑战。以去年为例，中兴通讯海外营收占企业营收的43.06%，其中欧美和大洋洲市场占企业营收的25.1%。作为一家高度全球化的中国高科技企业，身处复杂的国际形势下，过去两年中兴通讯在合规治理方面投入了大量精力，全体员工都参与其中并做出了巨大的努力。

据中兴通讯介绍，恪守“出口管制合规乃是重中之重”的原则，在出口管制合规方面，中兴通讯合规委员会组建了一支覆盖全球的资深出口管制合规专家团队，引入多家国际顶级顾问团队。2017年相关投入超5千万美元，并计划在2018年投入更多资源。同时，还组织了超过6.5万名员工的合规培训。

“即使在拿到拒绝令的今天，我们依然以全球一流出口管制合规企业的标准自我要求。”殷一民说。在本次事件上，公司自查发现了问题并及时采取补救措施，本身就体现了合规体系在有效运转。

殷一民认为，在此次事件中，无视中兴通讯在遵循出口管制合规方面的艰苦努力、巨大投入和长足进步，以及对问题发现和处理的主动性，在相关调查尚未结束之前，美国商务部工业与安全局就施以最严厉的制裁，是极不公平的，也是不能接受的。中兴通讯既不会放弃通过沟通对话解决问题的努力，也会通过一切法律允许的手段维护自身的合法权益。

“我们还要加大技术投入，使我们的能力更强”

业内专家表示，公认的是，在全球通信行业中，中兴通讯通过自主创新、艰苦努力，已跻身世界通信企业第一队列，十多年来为全球通信网络的建设和服务做出了巨大的贡献，为缩小信息鸿沟、造福世界人民起着积极作用。

据介绍，中兴通讯目前拥有3万研发人员，根据世界知识产权组织发布的公开信息，2017年，中兴通讯以2965件PCT国际专利申请占据PCT国际专利申请人第二名的位置，并连续8年国际专利申请量位居全球前三，是中国唯一连续8年获此殊荣的企业。

众所周知，信息技术是全球开放程度最高的产业，全世界各国都在发展信息技术，导致产业链全球分布，没有任何一个国家能自己独立完成，虽然美国在某些领域属于世界领先，但美国也不能例外。

殷一民介绍说，中兴通讯在5G无线、核心网、承载、终端等产品处于全球领先，公司各主要产品中大量使用自研专用芯片，但还有大量通用器件不可避免地外购。这也是全球化市场发展的要求和趋势。同时，中兴通讯也在加强创新，根据国际知名专利检索公司QUESTEL发布的《芯片行业专利分析及专利组合质量评估》报告，中兴通讯在IC（集成电路）芯片领域专利实力在国内属于领先地位，是持有专利最多的中国企业。

“当然，我们还要加大技术投入，使我们的能力更强。”殷一民说，中兴通讯一直以来坚持核心技术自主创新，强化研发投入，2017年研发投入129.6亿元人民币，占营收的11.9%。其中，持续加大对5G研发及相关领域的投入，目前已组建超过4500人的5G无线研发队伍，每年投资30亿元用于5G无线研发。截至2017年12月31日，中兴通讯累计拥有6.9万余件全球专利资产、已授权专利资产超过3万件。其中，5G战略布局专利全球超过1700件。

有足够的证据证明，无论是在非洲国家还是欧美发达国家，中兴通讯一直是一家值得信赖和托付的企业。无线方面，中兴通讯已在全球获得超过320个LTE/EPC商用合同，进入80%已投资4G网络的国家。Pre5G网络部署数量增长迅速，截至2017年底，已在全球60多个国家部署了110多张网络。

殷一民说，中兴通讯一直有着和客户、用户一起创造和分享价值的理念。中兴通讯是全球5G标准研究的主要贡献者，加入了几乎所有的国际主流标准组织和推进平台。在里斯本刚刚结束的3GPP RAN全会上，中兴通讯及业内全球其他29家主要厂商共同见证了5G NR首个版本的冻结，将携手业内伙伴共同推动基于统一标准的5G测试及规模商用。

“伴随着国际化的发展历程，我们将始终不懈地维护全体员工和股东的合法权益，履行对全球客户、消费者用户、合作伙伴及供应商的责任。”殷一民再次强调说。

中兴通讯的员工纷纷自发表达对公司的信心。一位员工表示，“我们相信公司管理层有能力和智慧解决这次事件；我们相信8万个兄弟姐妹会在公司困难时期选择不离不弃，与公司同在；我们相信许许多多的中兴家属，会默默站在中兴人的身后，给予他们最大的支持和鼓励；我们相信正如殷一民董事长所说，任何通往光明未来的道路都不是笔直的，公司国际化征程也同样伴随着曲折和不平。在前进的路上，我们要坚定信念，相信自己，更要相信公司，相信经历风雨后我们会变得更加坚强。”

责任编辑：雷崔捷