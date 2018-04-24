【央视快评】心怀飞天梦想 建设航天强国

“探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。”两年前的今天，习近平总书记勉励航天人心怀飞天梦想，勇攀高峰，不断前行，为把我国建设成为航天强国而不懈奋斗。

习总书记的重要讲话，饱含着对中国航天人的希望和重托，明确了中国航天事业的发展方向，唤起了中华儿女建设航天强国的共同梦想。

宇宙浩瀚，星汉灿烂。在第三个“中国航天日”来临之际。我们重温习近平总书记对建设航天强国的重要论述，就是要铭记嘱托、传承精神，强化使命担当，培育敢于创新勇于奋斗的精神，不断加强技术创新和实践创造，开启航天逐梦的新时代。

我国航天事业发展60多年来，一代代航天人不忘初心接续奋斗，完成了一次又一次自我超越和历史跨越，谱写出中国航天事业的壮美篇章。党的十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，从“嫦娥”飞天到“玉兔”探月，从无人飞行到太空行走，从长征七号惊艳世界到“墨子号”遨游星空……中国太空探索捷报频传，在逐梦路上竖立起一座又一座里程碑。

航天探索永无止境，逐梦之行永不停歇。建设航天强国关键要用好创新这一强力引擎，着力核心技术的突破。航天产业既是技术要求极高的尖端领域，又是涉及科学门类繁多的系统工程。唯有将创新摆在突出位置，一方面，要尊重和积极调动广大航天科技工作者的创造精神。另一方面，打造充满活力的创新机制，形成技术创新、制度创新协同发展的格局，最大限度激发创新伟力。

习总书记深刻指出：我国航天事业创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就，走出了一条自力更生、自主创新的发展道路，积淀了深厚博大的航天精神。正是有了伟大的航天精神，中国航天事业实现了从“跟跑”到“并跑”，新的历史起点，我们要努力朝着“领跑”的方向迈进，更要依靠自力更生，自主创新。

航天事业既要“上天”也要“入地”。习总书记明确指出：“抓住党中央推进军民融合发展的战略契机，努力使太空领域的军民融合发展走在全国全军前列。”近年来，北斗三号卫星“通联全球、导航世界”，风云三号卫星“观风云、知天象”，超过2000项航天技术成果惠及国民经济，转化为民生福利。建设航天强国，我们要让航天尖端技术持续回馈民生，让军民融合为航天事业开辟更广阔的天地。

太空无垠，探索无限。今日中国航天的辉煌是几代人接续奋斗的成果，未来航天强国更需要庞大的人才队伍，接力前行，久久为功。要按照习近平总书记“锻炼和培养一支能够站在世界航天科技前沿、勇于开拓创新的高素质人才队伍特别是青年才俊”的指示要求，吸引越来越多的有志青年投身航天、献身航天。

航天梦连着中国梦。我们要积极响应习近平总书记建设航天强国的号召，胸怀凌云之志，发扬航天精神，强化使命担当，让航天梦助力中国梦，为实现“两个一百年”伟大目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚磅礴力量。（央视评论员）