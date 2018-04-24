三代核电发展驱动我国高科技装备制造业发展

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视频点击：http://news.cctv.com/2018/04/24/ARTIK7F2TcATm5FAdxfpKKwq180424.shtml

央视网消息：《我国三代核电发展战略价值研究报告》还显示，三代核电技术的发展是新时代实现我国能源安全供应、供给侧结构改革和生态文明建设的重要保证，也是国家战略性高科技装备制造业发展的重要驱动。

实现能源结构的多元化和低碳化，是全球各国能源安全的战略选择，也是我国新时代能源供给侧结构性改革的重要内容。目前，核电是世界三大主力电源之一，2016年核电发电量占全球发电量10.6%，其中，法国、英国、美国、俄罗斯核电发电量占比分别为72.3%、20.4%、19.7%和17.1%，而我国核电比例仅为总发电量的3.6%。

中国核能行业协会秘书长张廷克说，当前我觉得我们国家电力上，对电煤的依赖还是比较重的，接近70%了，一直以来核电的发展可以解决我们在能源供应方面的一些不平衡，不均衡问题，对我们调整能源电力结构，大规模减少污染排放、实现环境治理等方面能起到很大的作用。

自主化三代核电也是国家战略性高科技装备制造业发展的重要驱动。三代核电作为浓缩了大量高科技研发、高端设备制造和复杂工程集成的特殊产业，技术密集，辐射面广，产业带动能力强，对我国从制造“大国”向制造“强国”跨越具有极强的拉动作用，有力支撑中国制造2025战略的实施。