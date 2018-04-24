雄安布局高端高新产业 打造高质量发展中国样板

央广网雄安4月24日消息（记者杜震 孟晓光 秦庆祥）据中国之声《新闻纵横》报道，雄安新区，被赋予中国高质量发展引擎的地位。未来，在这里将打造全球创新高地和改革开放新高地。翻阅《河北雄安新区规划纲要》，“超前布局区块链、太赫兹、认知计算等技术研发及试验”，“IPv6率先布局”等内容均被写入。目前已有100多家高端高新企业落户雄安，创新资源向新区加速聚集。

《河北雄安新区规划纲要》提出，通过承接符合新区定位的北京非首都功能疏解，积极吸纳和集聚创新要素资源，高起点布局高端高新产业，建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。值得注意的是，《河北雄安新区规划纲要》还提出了38个主要指标，如基础设施智慧化水平超过90%，高速宽带标准千兆入户、万兆入企等指标在世界上都是领先的。连日来，记者深入雄安新区各个高新企业，探寻未来雄安高端高新产业的发展脉络。

雄安新区容城县容和塔西边，雄安达实智慧展厅的标牌异常醒目。作为国内智慧城市及物联网应用领域的领先企业，深圳达实快速布局雄安，设立雄安达实，成为公司的北方总部。雄安达实智慧科技有限公司总经理陈麟告诉记者，未来公司将在雄安开展智慧建筑、智慧交通、智慧医疗等多项业务，而这些都与雄安新区的规划发展高度吻合。

陈麟说，一个高科技企业要得到更好的发展，两个因素非常重要：第一，希望未来能够有更好的研发平台，研发出更好、更尖端的产品；第二，希望有更好的应用平台，把研发成果更好地应用在社会当中，为社会创造效益，同时企业也获得成长的机会。

雄安达实集成2万多个物联网传感设备，成功为“雄安城建第一标”——市民服务中心实现绿色节能。陈麟说，绿色发展是雄安的主基调，科技将把口号变为现实，“尤其是在北方地区污染比较严重的情况下，如何降低二氧化碳的排放，是我们要参与的雄安的一个重点任务。我们的目标就是帮这座城市建好一种建筑，降低二氧化碳的排放、降低温室效应，给城市带来绿色的影响。”

雄安新区好像一张白纸，高新技术首先在这里起笔绘图。在雄安新区管委会办公地奥威大厦，刷脸进出办公区、刷脸会议签到、刷脸购物结账，新技术改变着人们的生活。眼神科技集团雄安事业部总经理陈东介绍，这个产品事实上是基于人脸身份识别的叫做物理出入控制的一套系统，目前已经全部交付完毕，且设备运行良好，用户体验也不错。陈东透露，五月份在市民中心可能会面向公众开放更大范围的展示或体验。

陈东告诉记者，眼神科技是北京中关村首批与雄安新区签署战略合作的12家企业之一，未来雄安版块将是公司发展的重中之重，“建一个生物识别中央研究院，并且正在密切跟国家相关部门申请一个国家级的称号。”

正如陈东所说，高科技企业研发中心落地雄安在未来几年将迎来高潮。根据《河北省战略性新兴产业发展三年行动计划》，河北将深化与中国科学院、清华大学、北京大学、麻省理工学院、阿里巴巴、腾讯等国内外知名机构合作，积极争取国家支持，在雄安新区布局建设信息网络国家实验室、生物安全国家实验室、国防科技高端实验室、国家细胞中心、脑科学与类脑研究中心、未来网络创新研究院、金融科技研究院、太赫兹研究院、人工智能创新中心、超材料研究院等10个国家级创新平台和未来产业研究院。

在雄安的科技创新大军中，中小型科技公司最具活力。它们就像是一个个细胞，积聚起来为创新雄安提供永不枯竭的生命动力。雄安绿地双创中心运营经理王久爽告诉记者，中心正式运行一个多月，就有34家来自北京的中小型高科技企业入驻，“我们不断在北京引一些科技型企业，现在其中有25家是做科技相关的，有几家投资的，还有做新兴服务的，我们就是定位在科技这块。”

雄安承载的使命之一是打造新时代中国高质量发展的全国样板，探索可借鉴可复制经验，高端高新将是新区产业最显著特点。在雄安这块土壤上，要让高端高新产业落地、生根、发芽、开花、结果，离不开创新开放的政策环境。为此，河北省在土地、财税、金融、人才、对外开放等方面，将制定实施一揽子政策措施。王久爽说，这是眼下创新科技型企业最关心的事情，政府多出台一些好的政策，企业才会有动力入驻，规划纲要虽然发布了，但政策还是要加快部署。