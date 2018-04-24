著名商业图书《亚瑟法则》在华发布 | 作者建筑大师亚瑟·甘斯勒出席上海发布会

（晨报记者：竺钢）4月17日，全球最大建筑事务所晋思创始人，富有远见的建筑师兼设计师亚瑟·晋思在《亚瑟法则》中文版发布会上发表讲话。《亚瑟法则》由亚瑟·甘斯勒所著，融汇亚瑟五十多年来经营世界级事务所的经验，是一本关于如何成功打造一家以客户为中心的企业的实用工具书。发布会举行于外滩的上海信托总部大楼，这座建筑是由晋思负责适应性改造的高端楼宇。与会者包括发言嘉宾、特邀嘉宾和普通观众。

《亚瑟法则》是一部关于打造成功的创新性企业的实用指南，可读性强，融汇逸事与阅历，讲述了久经考验的商场法则。全书共列出62条法则，涵盖企业文化、领导力、人才管理、日常工作、战略规划、业务运营、制胜策略、设计的力量、设计流程等各方面，对各行业的专业人士都不无裨益。《亚瑟法则》中文版更是将亚瑟的创新洞见和以客户为中心的诚信理念带给了全球最富活力的市场之一。

亚瑟·甘斯勒于1965年创办晋思事务所。从旧金山的一间办公室、三个人开始，这家建筑设计事务所已经成长为员工超过5500名，全球各地办事处超过45家的大企业。新世纪来临之际，由于晋思在建筑行业的崇高声誉，被评为“2000年美国建筑师协会年度建筑事务所”，这是一家事务所能够获得的最高荣誉。由于对上海市做出的重大贡献，甘斯勒本人于2016年荣获白玉兰终身成就奖，恰逢事务所为上海天际线带来的最新景观——上海中心大厦——落成。他的热情、专注、百折不挠的气魄一直鼓舞着全球各地的优秀设计师与设计作品。晋思的成功建立在卓越设计服务、创新领导力、团队导向的架构之上。事务所长期的成功正源于《亚瑟法则》的灵感所在。

《亚瑟法则》中文版由中国建筑工业出版社出版发行。

亚瑟·甘斯勒简介

亚瑟·甘斯勒，专业建筑师，毕业于康奈尔大学，1995年荣获“康奈尔年度创业家”称号。目前担任康奈尔大学建筑、艺术与规划学院顾问委员会委员。长期担任康奈尔大学与加州大学伯克利分校客座教授。另担任巴克老年研究所与旧金山现代艺术博物馆受托人兼副所（馆）长；旧金山现代艺术博物馆、巴克老年研究所、加州艺术学院董事会成员。

作为美国建筑师协会（AIA）室内建筑委员会创始会员，亚瑟于1980年当选为美国建筑师协会院士。作为国际室内设计协会（IIDA）院士，鉴于其对设计行业的杰出贡献，1992年获得“明星奖”（Star Award）的殊荣。创立于1985年的《室内设计》杂志将他列入其名人堂；名人堂旨在表彰室内设计领域有杰出贡献的个人。亚瑟被公认为将室内设计工作提升到专业层次的重要人物，上述大奖也印证了这一杰出贡献。同时他也是英国皇家建筑师协会（RIBA）专业会员

晋思事务所简介

晋思是一家全球性的建筑、设计、规划事务所，办事处遍及亚洲、欧洲、澳大利亚、中东、南美洲、北美洲的45个城市，专业人员超过5500名。自1965年创办以来，目前客户超过3500家，几乎涵盖所有行业。晋思致力于提高生活、工作、娱乐场所的创造力、灵活性和影响力。