风电破空带"清洁与希望" 中国新能源"走出去"春天已到来

【编者按】

2018年是改革开放40周年，核电作为我国改革开放的重大成果之一，结合“一带一路”倡议，未来网记者实地观察核电等新能源在海外发展情况，探访欧洲多地项目建设，了解合作进程，关注核电行业人才培养与发展，叙述“绿水青山就是金山银山”的生态理念。

比利时ESPERANCE“希望风电场”。（未来网记者 谢青摄）

未来网（www.k618.cn中央新闻网站）蒙斯4月24日电（记者 谢青）白色三叶式扇片凌空劈风，源源不断的电力正在转换输送。在比利时法语城市MONS郊区的ESTINNES镇， ESPERANCE“希望风电场”矗立于此。

“希望风电场”是目前世界上投入商运单机容量最大的陆上风电机组，同时也是中国广核集团欧洲能源公司（简称“欧能公司”）挺进比利时的重要成果。从2014年开始，从率先通过竞标获得英国CLOVER、法国FUJIN陆上风电在运项目开始，欧能公司在欧洲新能源项目上投入逐渐增大。

乘着国家“一带一路”倡议的东风，欧能公司总经理陆玮认为，今天，“中国制造”已经是世界上认知度最高的标签之一，相信中国伙伴，中国新能源走出去的春天已经到来。

探访190米高风机内部：风电注入电网前需三重处理

远观“希望风电场”，白色“风车式（直驱式）”风机高耸在田野间。而真正走近才发现，作为目前世界上投入商运单机容量最大的陆上风电机组，每个风机叶尖高度约200米，扫风面积可达到上千平方米。

据希望风电场的运维工程师SAMUEL DEBACK介绍，在风机建设前，首先需要打地基。每个风机由混凝土和钢铁筑成，风机塔筒约重1000吨、整机机械部分约重700吨。而风机叶轮毂直径长127米，从地基到轮毂中轴约高135米，整个风机塔筒采用“搭积木”式吊装拼接而成。

走近看，了解到风机的外部壮观；而走进塔筒看，更能震撼于风机内部的操作有序。

风电作为清洁能源，同时也是可再生能源不可缺少的代表之一。直驱型风机在电流注入电网前需要经过三道处理：首先机舱内发电机发出不规律的交流电，经整流将交流变为直流电输入电柜，然后通过逆变变压器将直流电转换为稳定规律的交流电，约690伏，频率在50赫兹，然后再通过塔筒底部变电压，将电压从690伏达到3万伏。最后风场内小型变电站，再加压至7万伏后，才会注入电网。

记者在现场看到，在风机底部配有控制机柜，工作人员可以调整风向朝向、风叶角度等。同时控制机柜上会显示风速、叶轮转速、风电功率、累计发电时长、总电量等。

“希望风电场”运维工程师SAMUEL DEBACK介绍现场情况。（未来网记者 谢青摄）

此外，如此高大的风机每年将会经历2次检修。第一次将有约10名技术人员负责大检修，第二次则约有4个人负责增添润滑油等小检修。风机内部分为三段式平台，技术人员将逐步检修至最高处。

值得注意的是，虽然风机内部装有一台供3人乘坐的小电梯，但上升至最顶端需费时10多分钟。因此，如需对塔筒或塔筒内电缆检查，技术人员则需要攀爬塔筒内的直梯。

由于风机内部底部至顶端呈锥形，约135米高的梯子，技术人员在攀爬时需呈逐步后仰状态。回忆起第一次攀爬的情形，SAMUEL DEBACK提到，“感觉风机像巨人一样，要将自己吃掉了。”

SAMUEL DEBACK同样也强调，保证风机的正常安全运行是最重要的，因此检修工作非常关键。作为负责人，他每年需要攀爬四次，而单程攀爬最快20分钟的速度已经让他成为团队速度最快的人了。

欧能公司资产墙。（未来网记者 谢青摄）

深耕清洁能源市场：市场决定技术的生命力

在欧能公司巴黎总部，有一面资产墙，呈现了从最初的海外破冰，到如今获得欧洲认可，中国企业走出去的每一步烙印。

在走出去过程中，中国公司收购当地企业历来较多波折。而欧能公司自2014年成立后，资产已分布在法国、英国、爱尔兰、比利时、塞内加尔等多个国家。公司项目装机容量超过88万千瓦，投资总额超过12亿欧元。

中国广核集团与法国企业有着长达30多年的合作历史，近年来在欧洲市场表现积极。陆玮认为，中国企业自我研发能力的增强，让市场变得越来越宽。“历史的经验告诉我们，固步自封是不能进步的，市场决定技术的生命力。”

陆玮提到，2017年欧能公司中标了欧洲首个海上漂浮风电项目，虽然海上漂浮风电是孵化期的新技术，但获得了法国政府的有力支持，预计将获得累计8300万欧元的现金补贴及低息贷款支持。“这在国内也很轰动，国内也有许多企业想和我们接洽。”

走出去，还要带回来。欧能公司正将在欧洲投资和运营风电项目的经验与国内企业分享，中国企业在海外发展经历，正渐渐形成经验积累，分享创造新的成果。

在“一带一路”倡议下，中国企业正在推动全球低碳清洁能源发展迈向更高水平。陆玮透露，欧能公司目前正在跟进瑞典、匈牙利、意大利、波兰等国的投资机会。

面对未来三年目标为“累计超过3GW新能源资产”，陆玮坚定地表示，长期愿景就是希望成为欧洲领先的清洁能源企业，为构建人类命运共同体添砖加瓦。