外交部发言人谈中印领导人举行非正式会晤的特殊考虑

来源： 新华网

新华社北京4月24日电（记者闫子敏）外交部发言人陆慷24日就即将举行的中印领导人非正式会晤回答记者提问时说，中印双方一致认为，非正式会晤可以为两国领导人提供一个适宜的氛围，就共同关心的问题进行充分深入的交流。

在当日例行记者会上，有记者问：习近平主席同莫迪总理将于4月27日至28日在武汉举行非正式会晤。此次会晤为何采取非正式会晤的形式？有何特殊考虑？

陆慷说，近年来，习近平主席和莫迪总理通过多种形式开展了频繁互动。大家熟知的包括，2014年习近平主席访印和2015年莫迪总理访华时，两位领导人开展的“家乡外交”。

“事实上，习主席和莫迪总理近年来在出席金砖国家、二十国集团、上海合作组织峰会等多边场合也多次会面，就共同关心的问题交换看法，并达成很多重要共识，有力引领了双边关系发展，同时两位领导人也建立了良好的工作关系和个人友谊。”陆慷表示。

他说，面对当今世界百年未有之大变局，面对当前国际形势中的不确定性，习主席和莫迪总理作为两个最大的发展中国家的领导人，也都觉得中印双方需要就两国关系中和国际事务中一些长期性、全面性、战略性的问题作深入沟通。

“中印双方一致认为，安排一次非正式会晤可以为两国领导人提供一个适宜的氛围，就共同关心的问题进行充分深入的交流。相信两位领导人将达成新的重要共识，引领中印关系健康稳定向前发展。”陆慷说。（网站首页图：晨报微信制图）