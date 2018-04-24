国务院新闻办公室发表《2017年美国的人权纪录》《2017年美国侵犯人权事记》

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新华社北京4月24日电（记者黄小希、程卓）国务院新闻办公室24日发表《2017年美国的人权纪录》《2017年美国侵犯人权事记》，对美国侵犯人权的状况进行揭露。

人权纪录分为导言、公民权利遭受严重侵犯、系统性种族歧视加剧社会撕裂、美式民主存在严重弊端、贫富分化现象持续恶化、特定群体遭受歧视和人身侵犯、继续粗暴侵犯他国人权等部分，约1万字。美国侵犯人权事记共计9000余字。

人权纪录说，当地时间4月20日，美国国务院发布《2017年国别人权报告》，继续扮演“人权卫士”，以道德裁判官自居，对他国国内事务和人权状况横加指责，妄言谬评，似乎在这个世界上只有美国的人权状况是最完美的。回顾2017年，稍有正义感的人们都会发现，美国自身的人权纪录依旧劣迹斑斑，并呈持续恶化的趋势。

人权纪录举例说，2017年10月1日晚，拉斯维加斯发生美国现代史上最为严重的枪击案，造成近60人死亡、800余人受伤。2017年8月，一些白人至上主义者聚集夏洛茨维尔市，高呼纳粹口号，举行被称为“几十年来最大的仇恨聚会”。

人权纪录称，美国全国免罪记录中心2017年3月7日发布的研究报告显示，非洲裔美国人被误判谋杀罪的可能性比白人高7倍，被误判毒品犯罪的可能性是白人的12倍。针对同样罪行，非洲裔男性罪犯的刑期比白人男性罪犯平均高19.1%。

关于贫困，人权纪录说，据英国《卫报》网站和联合国人权高专办网站2017年12月报道，美国有5230万人生活在“经济贫困社区”，约1850万人处于极度贫困状态。英国广播公司网站2017年12月11日报道，美国有1330万贫困儿童，占儿童总人口的18%；美国城市研究所的数据显示，美国有近900万儿童在持续贫困的家庭中成长，占儿童总人口的11.8%。（网站首页图：晨报微信制图）