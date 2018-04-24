新华社评论员：让网信事业更好造福人民——四论习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议重要讲话

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新华社北京４月２４日电 题：让网信事业更好造福人民——四论习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议重要讲话

新华社评论员

治国有常，而利民为本。“网信事业发展必须贯彻以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点”。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话，植根人民立场，顺应人民期待，为网信事业更好造福人民指明了发展方向。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网信事业，把推动网络发展作为促进社会进步、增进人民福祉的基础性工程。从借助大数据推动精准扶贫、精准脱贫，到远程课堂帮助山村孩子迈过“数字鸿沟”；从农产品通过互联网走出乡村，到“互联网+”催生创新创业热潮……网信事业蓬勃发展给亿万人民带来更多获得感、幸福感、安全感，彰显了推动发展、造福人民的重要作用。

让网信事业更好造福人民，就要补短板、强弱项，解决群众反映强烈的突出问题。加快信息化服务普及，降低应用成本，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务，才能更好适应人民期待和需求。要对准农村互联网基础设施建设薄弱的短板，扩大光纤网、宽带网在农村的有效覆盖；要通过实施“互联网+”等促进基本公共服务均等化；要加快推进电子政务，提升服务效率，打破信息壁垒，让百姓少跑腿、数据多跑路，解决办事难、办事慢、办事繁的问题，让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。

让网信事业更好造福人民，必须做好信息化和工业化深度融合的大文章。网信事业代表着新的生产力、新的发展方向，加快推动数字产业化、产业数字化，依靠信息技术创新驱动，有利于释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用，带动更多人创新创业。推动互联网和实体经济深度融合发展，以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，促进资源配置优化，必将为推动创新发展、转变经济发展方式、调整经济结构发挥积极作用，让更多经济发展成果惠及于民。

让网信事业更好造福人民，需要提高各级党政机关和领导干部通过互联网组织群众、宣传群众、引导群众、服务群众的本领。面对７亿多网民和纷繁复杂的网信工作，领导干部要主动适应信息化要求、强化互联网思维，不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力。治网兴网，人才为要。要推动网信领域人才发展规划制定和体制机制改革，把党的政治建设摆在首位，建好管好网信工作队伍，为事业发展提供坚强的组织保障和人才支撑。

定大计，展宏图；汇众力，创伟业。网信事业是利国利民的伟大事业。大力加强党中央对网信工作的集中统一领导，汇聚全社会力量共同建设网络强国，新时代的网信事业必将书写更加精彩的新篇章，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利作出新贡献。（网站首页图：新华网图片）