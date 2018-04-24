(受权发布)2017年美国的人权纪录和2017年美国侵犯人权事记

来源：新华网

新华社北京4月24日电 国务院新闻办公室24日发表《2017年美国的人权纪录》和《2017年美国侵犯人权事记》，全文如下：

2017年美国的人权纪录

中华人民共和国

国务院新闻办公室

2018年4月

目录

导言

一、公民权利遭受严重侵犯

二、系统性种族歧视加剧社会撕裂

三、美式民主存在严重弊端

四、贫富分化现象持续恶化

五、特定群体遭受歧视和人身侵犯

六、继续粗暴侵犯他国人权

导言

当地时间4月20日，美国国务院发布《2017年国别人权报告》，继续扮演“人权卫士”，以道德裁判官自居，对他国国内事务和人权状况横加指责，妄言谬评，似乎在这个世界上只有美国的人权状况是最完美的。回顾2017年，稍有正义感的人们都会发现，美国自身的人权纪录依旧劣迹斑斑，并呈持续恶化的趋势。

——2017年10月1日晚，拉斯维加斯发生美国现代史上最为严重的枪击案，造成近60人死亡、800余人受伤。

——2017年8月，一些白人至上主义者聚集夏洛茨维尔市，高呼纳粹口号，举行被称为“几十年来最大的仇恨聚会”。

——美国《大西洋》月刊网站和《纽约时报》网站等报道，多项对美国学者的调查显示，大多数受访者认为近几十年来美国民主一直停滞不前，美国的民主正在被金钱淹没。

——普林斯顿大学政治学教授马丁·吉伦斯的研究表明，过去40年来美国的经济政策“强烈反映了最富有者的偏好，而与贫困人口和中等收入群体的偏好几乎没有任何关系”。

——美国全国免罪记录中心2017年3月7日发布的研究报告显示，非洲裔美国人被误判谋杀罪的可能性比白人高7倍，被误判毒品犯罪的可能性是白人的12倍。针对同样罪行，非洲裔男性罪犯的刑期比白人男性罪犯平均高19.1%。

——美国经济政策研究所2017年2月13日发表的报告显示，白人家庭的平均财富比非洲裔家庭高7倍以上，白人家庭财富中位值比非洲裔家庭财富中位值高12倍以上，超过四分之一非洲裔家庭的净资产为零或负数。

——据英国《卫报》网站和联合国人权高专办网站2017年12月报道，美国有5230万人生活在“经济贫困社区”，约1850万人处于极度贫困状态。

——英国广播公司网站2017年12月11日报道，美国有1330万贫困儿童，占儿童总人口的18%；美国城市研究所的数据显示，美国有近900万儿童在持续贫困的家庭中成长，占儿童总人口的11.8%。

一、公民权利遭受严重侵犯

美国暴力犯罪攀升，枪支泛滥问题依然难解，枪击案件持续高发，警察暴力执法引发广泛抗议，政府肆意侵犯个人网络隐私权，人民的生命和自由受到严重威胁。

暴力犯罪居高不下。美国联邦调查局2017年9月发布的《2016年美国犯罪报告》显示，2016年美国共发生暴力犯罪约120万起，较2015年增加4.1%；平均每十万居民中发生386.3起，较2015年增长3.4%。与2015年相比，严重暴力伤害案增加5.1%，谋杀案增加8.6%，强奸案增加4.9%。（注1）

枪支泛滥导致枪击事件持续高发。皮尤研究中心调查显示，至少三分之二的被调查者称他们的家庭有过枪支。（注2）美国联邦调查局《2016年美国犯罪报告》显示，2016年73%的凶杀案涉枪。（注3）美国枪支暴力档案室《2017年枪支暴力伤亡统计》显示，截至12月25日，2017年美国共发生枪击事件60091起，共造成15182人死亡、30619人受伤，其中大规模枪击事件338起。（注4）2017年10月1日晚，64岁的白人男子史蒂芬·帕多克在拉斯维加斯从曼德勒海湾宾馆32层的房间向楼下露天演唱会2万多名观众开枪扫射。枪击持续了10至15分钟，造成近60人死亡、500余人受伤。这是美国现代史上最为严重的枪击案。（注5）事后，警察在其酒店房间与家中共搜出42支枪、数千发子弹及爆炸物。11月5日，得克萨斯州萨瑟兰泉镇发生恶性枪击案，至少造成26人死亡、20人受伤，死伤者的年龄从5岁到72岁不等。

警察滥用执法权力。美国联邦调查局2017年发布的数据显示，2016年美国执法部门共实施10662252次逮捕（不包括违反交通规则的逮捕），平均每十万居民中有3298.5人被逮捕。（注6）据《华盛顿邮报》网站统计，2017年美国有987人被警察枪击致死。（注7）《华盛顿邮报》网站2017年7月26日报道，两名警察在执行逮捕令的过程中走错地址，枪杀了一名无辜者，而受害人并无任何犯罪记录。皮尤研究中心2017年1月11日披露，在过去两年中有近500名非洲裔美国人被警方枪杀。（注8）《赫芬顿邮报》网站2017年11月7日报道，纽约两名警员在搜查毒品的过程中，将一名藏有大麻的女子扣留在警车里并实施了轮奸。

警察暴力执法引发广泛抗议。2017年2月22日晚，数百人走上加利福尼亚州阿纳海姆市街头，抗议一天前一名不当值的洛杉矶警员在与几名青少年的争执中开枪。警方逮捕了23名抗议者。（注9）9月15日晚，因枪杀非洲裔男性的前白人警察杰森·斯托克利当日被无罪释放，圣路易斯市发生了严重的暴力抗议事件，32名示威者被捕。抗议者表示，“一次又一次，非洲裔美国人被警察杀害，但没有人对此承担责任。”（注10）

网络监控侵犯个人隐私。英国《每日邮报》网站2017年4月6日报道，推特公司2017年3月收到行政命令，要求其提供反对美国总统强硬移民政策的账户使用者的信息，政府并未给出任何理由。该公司认为，政府是在滥用法律。《纽约时报》网站2017年9月13日报道，2016年10月至2017年3月，美国边检强制搜查手机和电脑近15000次，比2015年同期的8383次大幅提升。英国《独立报》网站2017年9月27日报道，美国政府宣布将继续收集移民的社交媒体信息。丹佛大学法学副教授塞萨尔·赫尔南德斯认为，监控社交媒体账户会对言论自由产生可怕的影响。美国司法部对发生在总统就职日的抗议活动展开调查，要求“梦的主人”公司交出负责协调抗议活动网站130万访问者的IP地址。（注11）

（注1）美国联邦调查局网站（https://www.fbi.gov，https://ucr.fbi.gov），2017年9月。

（注2） 皮尤社会趋势网站（http://www.pewsocialtrends.org），2017年6月22日。

（注3） 美国联邦调查局网站（https://ucr.fbi.gov），2017年9月。

（注4）美国枪支暴力档案室网站（http://www.gunviolencearchive.org），2017年12月25日。

（注5） 英国广播公司网站（http://www.bbc.com），2017年10月2日。

（注6） 美国联邦调查局网站（https://ucr.fbi.gov），2017年9月。

（注7）《华盛顿邮报》网站（https://www.washingtonpost.com）。

（注8）皮尤社会趋势网站（http://www.pewsocialtrends.org），2017年1月11日。

（注9）《华盛顿邮报》网站（https://www.washingtonpost.com），2017年2月23日。

（注10） 美国广播公司网站（http://abcnews.go.com），2017年9月16日。

（注11） 美国有线电视新闻网（http://edition.cnn.com），2017年8月17日。

二、系统性种族歧视加剧社会撕裂

美国既有的种族歧视问题未见缓解，种族关系进一步恶化，社会对立加剧，种族冲突频发。

执法司法领域存在系统性的种族歧视。《赫芬顿邮报》网站2017年11月18日报道，美国量刑委员会2017年11月的报告发现，针对同样罪行，非洲裔男性罪犯的刑期比白人男性罪犯平均高19.1%。据美国全国免罪记录中心2017年3月7日发布的研究报告，对1989年至2016年10月被改判无罪案例的分析发现，非洲裔美国人比白人更容易被误判犯有谋杀罪、性侵犯、非法毒品活动等罪行。在1900名被宣判有罪但后来改判无罪的被告人中，非洲裔占47%，是其人口比例的3倍。（注12）斯坦福大学“警务公开项目”2017年6月19日发布研究报告，对美国20个州6000万次警察交通拦截数据的分析显示，警察在执法中对非洲裔、拉美裔司机适用与白人不同的标准，对他们进行搜查所需要的怀疑理由要远少于白人。非洲裔、拉美裔司机被警察拦截检查的可能性是白人的两倍。一旦被拦截，他们更容易被罚款、搜查乃至逮捕。例如，当因超速行驶而被要求靠边停车后，他们被开罚单的可能性比白人分别高20%和30%。（注13）“警察暴力地图”网站2018年1月1日发布的统计数据显示，美国警察2017年共杀死1129人，其中非洲裔占25%，远高于其13%的人口比例。

美国有线电视新闻网2017年9月1日报道，佐治亚州一名已有20年警龄的白人警官格雷格·阿伯特拦检一位白人女性司机，当被拦截的司机表示因担心警察开枪而不敢挪动双手时，阿伯特脱口而出：“你不是黑人。记住，我们只杀黑人。”美联社2017年9月8日报道，费城警察局6名非洲裔警察对上级警官提出涉及种族主义的投诉，称这些白人警官将非洲裔公民称为“人渣”，将杀害非洲裔公民称为“减少牲畜存栏数”。

种族仇恨犯罪创近年新高。美国联邦调查局2017年11月13日公布的统计数据显示，2016年美国共发生6121起仇恨犯罪，达到了近年来未曾有过的高点。2016年11月美国总统选举后，种族主义口号和信息明显增长，特别是在学校中。南方贫困法律中心在选举日后的10天里发现了867起仇恨骚扰或恐吓事件。（注14）半岛电视台网站2017年6月10日报道，52岁的白人男子亚当·普林顿在堪萨斯州一个酒吧内高喊“滚出我的国家”，并对两名印度裔男子开枪射击，致一死一伤。《纽约邮报》网站2017年10月31日报道，3名男子涉嫌于2016年夏天在纽约皇后区公墓毁损40余块墓碑，并在带有亚裔姓名的墓碑上喷涂不堪入目的种族攻击性话语。

白人至上主义游行引发暴力冲突。2017年8月，一些白人种族主义者和右翼抗议者聚集在弗吉尼亚州的夏洛茨维尔市游行示威，高喊着“鲜血与土地”的纳粹战斗口号。（注15）20岁的白人至上主义者詹姆斯·菲尔茨驾驶汽车高速撞向抗议白人至上主义游行的人群，致使1人死亡、19人受伤。（注16）英国《每日电讯报》网站2017年8月13日报道，美国民权团体将这次白人至上主义游行描述为“几十年来最大的仇恨聚会”。针对这一事件，8月23日联合国消除种族歧视委员会主席阿纳斯塔西娅·克里科里指出：“我们对白人民族主义者、新纳粹和三K党以公开的种族主义口号和仪式进行的种族主义游行感到极度震惊，这种行为助长了白人至上主义并煽动种族歧视和仇恨。”她对美国政府未能明确反对种族暴力行径提出了批评，并呼吁美国的政治家和政府官员对发生在夏洛茨维尔和全美国的种族仇恨演讲及犯罪予以无条件的、明确的谴责与抵制。（注17）

种族关系恶化。盖洛普网站2017年3月15日发布的民意测验数据显示，42%的美国民众表示对美国的种族关系感到极度担忧，比2016年高7个百分点。这是该数据连续第三年大幅增加，也是盖洛普调查17年来的最高纪录。皮尤研究中心2017年8月的调查结果显示，58%的受访者认为种族主义是美国社会的一个大问题，比两年前增加了8个百分点，比2011年大约翻了一番。（注18）英国广播公司网站2017年9月26日报道，2016年美国职业橄榄球联盟非洲裔球星凯珀尼克在比赛现场播放美国国歌时拒绝起立，并以半跪的方式面对国旗。他表示：“我不会站起来去给一个压迫非洲裔和其他有色人种的国家的国旗致敬。”此后，许多美国职业橄榄球联盟球员纷纷加入他的行列。

种族歧视事件频繁发生。英国广播公司网站2017年5月31日报道，美国篮球职业联赛巨星勒布朗·詹姆斯在洛杉矶的住所被人喷涂了表示“黑鬼”的字母。他指出，种族主义永远是美国的一部分，在美国现实中，对非洲裔美国人的仇恨天天存在。《纽约邮报》网站2017年9月15日报道，俄亥俄州一名志愿消防队员在社交平台上发表种族主义言论，声称“在发生火灾的房子里，我宁愿选择先救狗而不是黑鬼”，“那是因为一只狗比一百万个（黑鬼）更重要”。《纽约每日新闻》网站2017年11月3日报道，新泽西州爱迪生市两名亚裔学校委员会候选人遭遇种族主义攻击，市民们收到印着这两位亚裔候选人照片的明信片，脸上被打上了种族主义口号。皮尤研究中心的调查显示，少数族裔群体更加频繁地遭遇带有种族歧视色彩的网络骚扰。四分之一的非洲裔和十分之一的拉美裔美国人表示因为种族或族裔的原因而在网络上受到骚扰。（注19）

少数族裔群体在就业、薪酬等方面处于全方位的劣势。《洛杉矶时报》网站2017年9月15日报道，从美国劳工部20世纪70年代开始记录失业率以来，非洲裔的失业率一直接近于白人的两倍。旧金山联邦储备银行2017年9月5日发布的研究报告显示，1979年非洲裔的时薪是白人的80%，到2016年已经下降到70%。（注20）《今日美国报》网站2017年12月16日报道，在全国范围内，典型的非洲裔家庭的收入仅为普通白人家庭收入的61%。在宾夕法尼亚州伊利市，白人失业率为4%，非洲裔却高达24.6%，非洲裔收入的中位值仅为白人的43.2%。《今日美国报》网站2017年10月3日报道，所有少数族裔群体在高科技行业从业人员的比重都在下降。旧金山一家人力资源技术公司2017年3月29日发布的研究报告显示，虽然非洲裔和拉美裔劳动人口占美国劳动人口的比例都超过12%，但非洲裔在白领劳动力中仅占2%－3%，拉美裔仅占5%。（注21）

种族间财富差距日益扩大。美国联邦储备委员会2017年9月公布的数据显示，2013年至2016年，非洲裔和拉美裔与白人之间的贫富差距分别增长了16%和14%。2016年美国白人家庭净资产中位值为171000美元，而非洲裔仅为17600美元，拉美裔为20700美元，分别为白人家庭的10.29%和12.11%。（注22）美国经济政策研究所2017年2月13日发表的报告显示，超过四分之一非洲裔家庭的净资产为零或负数。（注23）美国人口普查局2017年9月公布的数据显示，2016年非洲裔美国家庭收入中位值是39490美元，比2000年还低1873美元，是唯一收入低于2000年水平的种族群体。（注24）

穆斯林遭受歧视与攻击。2017年1月27日，美国政府发布一项行政命令，禁止伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门等7个国家的公民进入美国。由于禁令所涉国家均以穆斯林人口为主，因此该行政令也被普遍解读为“穆斯林禁令”。这一禁令在美国国内和世界各地都引发了广泛抗议。皮尤研究中心2017年初的一项调查显示，75%的美国成年穆斯林表示美国社会存在大量对穆斯林的歧视，69%的普通公众也持相同观点。50%的穆斯林表示，近年来在美国做一名穆斯林变得更加困难。皮尤研究中心对美国联邦调查局仇恨犯罪统计数据的分析显示，2015年至2016年，在美国针对穆斯林的攻击事件数量显著增长，超过了2001年“9·11”事件后的峰值。（注25）

（注12）半岛电视台网站（http://www.aljazeera.com），2017年3月8日。

（注13）《洛杉矶时报》网站（http://www.latimes.com），2017年6月19日。

（注14） 美国有线电视新闻网（http://edition.cnn.com），2017年11月13日。

（注15）美国有线电视新闻网（http://edition.cnn.com），2017年8月12日。

（注16） 哥伦比亚广播公司新闻网（https://www.cbsnews.com），2017年8月12日。

（注17） 联合国网站（http://www.un.org），2017年8月23日。

（注18） 皮尤研究中心网站（http://www.pewresearch.org），2017年8月29日。

（注19） 皮尤研究中心网站（http://www.pewresearch.org），2017年7月25日。

（注20）《华盛顿邮报》网站（https://www.washingtonpost.com），2017年9月5日。

（注21）《国际财经时讯》网站（http://www.ibtimes.com），2017年3月31日。

（注22）《华盛顿邮报》网站（https://www.washingtonpost.com），2017年9月28日。

（注23） 经济政策研究所网站（http://www.epi.org），2017年2月13日。

（注24）《洛杉矶时报》网站（http://www.latimes.com），2017年9月15日。

（注25）皮尤研究中心网站（http://www.pewresearch.org），2017年11月15日。

三、美式民主存在严重弊端

美国金钱政治持续发酵，富人主导政治走向，弱势群体行使投票权面临更严苛的限制，政治人物丑闻频发。

金钱政治加剧不平等。英国《金融时报》网站2017年7月15日指出，“美国的政治体系已经被巨额资金所扭曲。”美国联邦选举委员会的数据显示，数十个政治行动委员会在2017年第一季度共筹集数千万美元的资金。个人捐助者向政治行动委员会和有关政治实体捐助了2.364亿美元，与2013年第一季度相比增加了约30%。（注26）美国政治响应中心网站12月27日的数据显示，美国2017年的政治游说支出达到近五年来的最高值。（注27）《纽约时报》网站2017年9月20日的评论称，“美国的民主正在被金钱淹没。”金钱政治使得美国过去40年的经济政策“强烈反映了最富有者的偏好，而与贫困人口和中等收入美国人的偏好几乎没有任何关系”。

民主政治走向衰退。一项对专家的调查显示，89%的受访者认为过去10年来美国民主质量一直在下降。（注28）美国《大西洋》月刊网站2017年6月21日报道，一项关于美国民主状况的调查显示，大多数受访者认为，在给予公民平等的投票机会、阻止官员利用公职谋取私利以及民主决策等方面，美国政府是失败的。

低收入者的投票权受到更严苛的限制。美国《新闻周刊》网站2017年11月21日报道，成千上万的美国人因贫穷而被剥夺了投票权。已有9个州通过立法，剥夺任何未付律师费或法院罚款者的投票权。仅在亚拉巴马州，就有超过10万名欠费者被剔除出选民名单，约占该州选民人口的3%。文章评论道，“我们国家正处于有史以来富人比以往任何时候都更有政治权力的时代，不让欠律师费或法庭罚款的人投票，更是封住了低收入群体的口。”

老年人、残疾人行使投票权面临更多障碍。《纽约时报》网站2017年11月24日报道，美国投票站设置的投票机器很难被老年人或残疾人使用。一项针对178个投票站使用情况的调查显示，绝大多数投票站内外都存在通行障碍，如坡道过陡或车位不足，使残疾选民无法参与投票。

新闻媒体受到压制。2017年，多家媒体在参加政府新闻发布和官方活动报道时受到政府排斥，美国有线电视新闻网和《纽约时报》等一些媒体甚至被禁止参加白宫新闻发布会。2017年的一项调查报告显示，美国的新闻自由度跌至13年来最低点。（注29）皮尤研究中心2017年4月4日调查显示，73%的成年受访者认为美国现任政府与新闻媒体之间的紧张关系阻碍了他们获取国家的政治新闻和信息。（注30）

腐败丑闻爆发。2017年的一项调查显示，近六成美国人认为美国政府的腐败水平上升了，近七成受访者认为政府在反腐败方面是失败的。哥伦比亚广播公司新闻网站2017年3月14日报道，有9名军官因涉嫌卷入贿赂丑闻而受到起诉，其中包括已经退休的布鲁斯·拉夫莱斯上将。作为利益交换，他们接受了一名承包商提供的贿赂，包括妓女服务、奢华宴席和豪华旅游。该贿赂案目前已有超过20名前任或现任海军军官面临指控。

议员和政府官员不断曝出性骚扰丑闻。《今日美国报》网站2017年11月20日报道，自2016年以来，美国20个州中至少有40名议员被100多人公开指控有某种形式的性行为不端或性骚扰。半岛电视台网站2017年12月12日报道，民主党议员阿尔·弗兰肯等人受到有关性骚扰的指控。《华盛顿邮报》网站2017年12月21日报道，参议员办公室用财政资金来解决性骚扰或性歧视的指控，众议员办公室自2008年以来也至少参与处理了10起涉及性骚扰或性歧视的投诉。《华盛顿邮报》网站2017年12月1日发表评论文章称，多名政要被指控性骚扰却受到所属政党包庇，展示了美国政界的丑陋形象。

四、贫富分化现象持续恶化

美国贫富分化加剧，无家可归者人数增长，毒品和违禁药物泛滥，“医疗荒漠”地带蔓延，贫困人口生活悲惨。联合国人权理事会极端贫困和人权问题特别报告员菲利普·奥尔斯顿一针见血地指出：“美国梦正在迅速蜕变成美国幻想。”（注31）

贫困人口生活状况堪忧。英国《卫报》网站2017年12月8日报道，有5230万美国人生活在“经济贫困社区”，约占美国总人口的17%。美国人口普查局的统计数据显示，超过4000万美国人生活在贫困中，其中约1850万人处于极度贫困状态，其家庭收入低于贫困线的一半。（注32）斯坦福大学贫困与不平等问题研究中心2017年发布的报告显示，美国南部农村的整体贫困率为20%，其中非洲裔美国人的贫困率是33%，非洲裔妇女的贫困率高达37%。在美国西部农村，原住民的贫困率高达32%。（注33）联合国人权理事会极端贫困和人权问题特别报告员菲利普·奥尔斯顿在美国进行为期两周的实地考察后指出，美国是世界上最富有、最强大和最具科技创新能力的国家之一，但无论是财富、权力还是技术都没有被用来解决4000万人持续贫困的局面。他的结论是：“极端贫困的持续存在是当权者作出的政治选择。”（注34）

不平等程度持续恶化。美国贫富分化的程度在不断加大。世界收入不平等数据库的数据显示，美国的基尼系数在西方国家中是最高的。在经济合作与发展组织37个成员国中，美国的贫困和不平等程度排第35位。（注35）德意志银行首席国际经济学家托斯坦·斯洛克以收入水平来计算美国家庭财富的报告显示，美国0.1%最富有家庭的财富相当于最底层90%家庭所拥有财富的总和。（注36）《波士顿评论》网站2017年9月1日报道，在过去40年，80%中低收入人口的收入仅增长了约25%，而20%高收入人口的收入却几乎翻了一番。联合国贫困和人权监测机构指责美国领导人试图把这个国家变成“极端不平等的世界冠军”。（注37）

无家可归者生活悲惨。英国《卫报》网站2017年12月6日报道，美国有多达553742人至少有一夜无家可归，纽约无家可归者增长率高达4.1%。在洛杉矶县无家可归者的露营地，大约1800个露宿“穷街”街头的无家可归者晚上只能共用9个没有门的卫生间。（注38）马修·德斯蒙德在《被驱逐者》一书中指出，美国每年都有数百万人因交不起房租而被房东赶走，他们是真正被遗忘的贫困人口。（注39）

（注26）《商业杂志》网站（https://www.bizjournals.com），2017年5月8日。

（注27）“秘密公开”网站（https://www.opensecrets.org），2017年12月27日。

（注28）authwarningsurvey网站（https://www.authwarningsurvey.com），2017年6月28日。

（注29）美国有线电视新闻网（http://www.cnn.com），2017年4月28日。

（注30）“新闻学”网站（http://www.journalism.org），2017年4月4日。

（注31）英国《卫报》网站（https://www.theguardian.com），2017年12月15日。

（注32）联合国人权高专办网站（http://www.ohchr.org），2017年12月15日。

（注33）斯坦福大学贫困与不平等研究中心网站（https://inequality.stanford.edu）。

（注34）英国《卫报》网站（https://www.theguardian.com），2017年12月15日。

（注35）英国《卫报》网站（https://www.theguardian.com），2017年12月15日。

（注36）“商业内幕”网站（http://www.businessinsider.com），2017年1月25日。

（注37）英国《卫报》网站（https://www.theguardian.com），2017年12月15日。

（注38）英国《卫报》网站（https://www.theguardian.com），2017年6月30日。

（注39）英国《卫报》网站（https://www.theguardian.com），2017年2月24日。

毒品及成瘾性药物管控不力。《医学报刊》新闻网站2017年6月13日报道，美国有770万人滥用违禁药物。美国有线电视新闻网2017年12月14日报道，40%的12年级学生、28%的10年级学生和12.9%的8年级学生在过去一年里使用过某种违禁药物。哥伦比亚广播公司网站2017年6月6日报道，2011年至2015年，仅在俄亥俄州就以处方的形式开出了约40亿颗阿片类药物，过量用药成为当今50岁以下美国人死亡的首要原因。据美国疾病控制和预防中心2017年12月发布的报告，2016年美国有超过63600人因用药过量而死亡。（注40）美国广播公司网站2017年12月12日报道，阿片类药物使用量剧增已迫使成千上万的儿童离开他们的家庭，2012年至2016年因毒品导致的寄养案件增加了32%。

医疗保障问题重重。联合国人权理事会极端贫困和人权问题特别报告员菲利普·奥尔斯顿在其报告中指出，美国与同等发展水平国家之间的“健康差距”继续拉大，其国民预期寿命更短，更容易得病身亡。（注41）英国《卫报》网站2017年12月15日报道，美国的医疗费用和医疗保险越来越贵，尤其是慢性疾病的治疗费用，从哮喘到癌症的药物价格不断创出历史新高。皮尤研究中心2017年12月14日发布的调查报告显示，自2015年以来，对政府保障医疗服务的正面评价下降了20%。（注42）

五、特定群体遭受歧视和人身侵犯

美国女性面临着明显的就业和职场歧视，儿童的贫困、健康和人身安全问题引人担忧，残疾人遭遇暴力侵害，广泛存在的性骚扰和性侵犯引发轰轰烈烈的抗议浪潮。

女性遭受性骚扰、性侵犯严重威胁。2017年10月，针对美国影视制作人哈维·温斯坦性侵多名女明星的丑闻，美国各界在社交媒体上发起名为“我也是（受害者）”的社会运动，鼓励受害者用这种方式抗议美国广泛存在的性骚扰和性侵犯，得到了百万余人响应。美国平等就业机会委员会发布的报告称，60%的女性在工作中遭受过性骚扰。（注43）英国广播公司网站2017年11月22日报道，前美国奥林匹克体操运动队医生拉里·纳萨尔被指控性侵接受其治疗的女运动员，受害者多达130多名，其中包括多名奥运金牌得主。《赫芬顿邮报》网站2017年12月18日报道，联邦上诉法院法官亚历克斯·科津斯基受到多名前女性职员对其不正当性行为的指控。美国国防部2017年5月发布的年度性侵犯报告显示，2016年军队中发生的性侵犯案件达14900件。（注44）《赫芬顿邮报》网站2017年12月15日报道，受害女性在提出指控后，其隐私得不到保证，生活在被认出的恐惧之中，这对受害人提出性侵犯指控产生了负面影响。

就业、职场性别歧视严重。美国劳工统计局发布的就业报告显示，2016年10月至2017年10月，美国零售业岗位共减少54300个，但男性和女性的遭遇却截然不同：女性失去了超过16万个职位，而男性却增加了10.6万个职位。（注45）皮尤研究中心的调查显示，57%的女性表示国家在保障男女平等权利方面做得不够，38%的女性列举了自己在雇佣、薪酬和晋升方面遭遇性别歧视的经历。（注46）

儿童人身权利面临严重威胁。美国联邦调查局2017年7月发布的统计数据显示，2016年度美国发生的针对10岁及以下儿童的人身伤害案件达68068起，针对11岁至15岁儿童的人身伤害案件达97588起，针对16岁至20岁青少年的人身伤害案件达159963起。其中涉及性侵犯罪案件共发生83611起。（注47）美国妇女政策研究所网站2017年11月28日披露，在夏威夷，近五分之一的高中女生遭受过校园欺凌，超过四分之一的女生报告称曾遭受过非自愿的性接触。

贫困儿童的健康状况令人担忧。英国广播公司网站2017年12月11日报道，美国贫困人口中约有1330万儿童，占儿童总人口的18%。美国有将近900万儿童在长期贫困的家庭中成长，占美国儿童总人口的11.8%。（注48）在哥伦比亚特区的一项公房居住者健康状况调查中，33%的成年受访者反映家中有一个孩子患有哮喘，21%反映有一个孩子超重，14%反映有一个孩子患有慢性病。（注49）

残疾人遭遇暴力侵害。美国司法统计局2017年7月发布的数据显示，2009年至2015年，12岁以上残疾人的暴力受害率至少是非残疾人的两倍，其中2015年超过2.5倍。残疾人遭受严重暴力犯罪的比率是非残疾人的三倍以上。（注50）根据美国联邦调查局2017年发布的2016年仇恨犯罪统计数据，对2016年报告的6063起单一偏见案件的分析显示，1.2%的人受到残疾偏见的驱使。（注51）

六、继续粗暴侵犯他国人权

美国主导的军事行动造成他国大量平民伤亡，关塔那摩监狱依然非法监禁他国公民并实施酷刑。美国还制造网络战争工具，肆意侵入他国网络实施监控。

在叙利亚的军事行动造成大量平民伤亡。《纽约时报》网站2017年6月19日报道，美国政府“全面授权”在伊拉克和叙利亚的美军自主决定如何使用和使用多少武力，却放松对平民伤亡的监督、调查和问责，导致平民死亡人数不断攀升。《琼斯夫人》杂志网站2017年8月6日报道，美国领导的联军和美国海军陆战队几个月来在叙利亚各地轰炸了至少12所学校、15座清真寺、15座桥梁以及多处民用设施、医疗机构、文物古迹和难民营。联军战机还对等待过河以躲避战祸的家庭所乘坐的船只发动了一系列空袭，21名平民被屠杀。（注52）哥伦比亚《穆斯林时报》网站2017年6月24日报道，美国军方在上半年至少四次袭击了叙利亚政府军，其中包括4月对叙利亚机场的一次导弹袭击。美国政治分析家迈尔斯·赫尼希表示，美国对叙利亚发动的军事行动违反了《联合国宪章》。（注53）

关塔那摩监狱长期非法关押外国人并实施酷刑。美国广播公司新闻网站2017年12月13日报道，美国新一届政府并没有释放关塔那摩监狱的囚犯，也没有公开任何获释人员或者无罪人员的名单。半岛电视台网站2017年9月22日报道，在美洲人权委员会的听证会上，前关塔那摩被羁押者杰蒙·阿姆基恩表示，他在关塔那摩监狱被关押了11年，被长期单独监禁并经受多种形式的酷刑，却从未收到过任何关于其拘禁合法性的司法裁决。《今日美国报》网站2017年12月13日报道，联合国和国际人权组织批评美国在关塔那摩创造了一个“合法黑洞”，允许自己在那里无限期拘禁嫌疑人却不提起诉讼，甚至将很多未经审判的被羁押者长期羁押达十年以上。联合国人权理事会酷刑问题特别报告员尼尔斯·梅尔泽2017年12月13日敦促美国停止对关塔那摩监狱内被拘禁者施行酷刑。（注54）

制造网络战争武器。维基解密网站称，美国国家安全局已经侵入巴基斯坦的移动网络，并一直在监视该国数百个IP地址。（注55）“零对冲”网站2017年5月14日披露，美国国家安全局创建了一个被称为“绝命武器”的网络战争工具，它可以使任何人从后门溜入任何计算机系统。这一工具被黑客组织利用制作勒索病毒，发动了一场全球性的恶意网络攻击，劫持了全球20万个计算机系统。（注56）

（注40）美国疾病控制和预防中心网站（https://www.cdc.gov）。

（注41）英国《卫报》网站（https://www.theguardian.com），2017年12月15日。

（注42）people-press网站（http://www.people-press.org），2017年12月14日。

（注43）《今日美国报》网站（https://www.usatoday.com），2017年12月8日。

（注44）美国广播电视公司第7频道网站（http://abc7ny.com），2017年12月13日。

（注45）美国妇女政策研究所网站（https://iwpr.org），2017年12月18日。

（注46）皮尤社会趋势网站（http://www.pewsocialtrends.org），2017年10月18日。

（注47）美国联邦调查局网站（https://ucr.fbi.gov）。

（注48）mobilitypartnership网站（http://www.mobilitypartnership.org），2017年5月18日。

（注49）美国城市研究所网站（http://www.mobilitypartnership.org），2017年3月6日。

（注50）美国司法统计局网站（https://www.bjs.gov）。

（注51）美国联邦调查局网站（https://ucr.fbi.gov）。

（注52）《琼斯夫人》杂志网站（http://www.motherjones.com），2017年8月6日。

（注53）哥伦比亚《穆斯林时报》网站（http://muslimtimes.co），2017年6月24日。

（注54）《今日美国报》网站（https://www.usatoday.com），2017年12月13日。

（注55）《经济时报》网站（https://economictimes.indiatimes.com），2017年4月11日。

（注56）“零对冲”网站（http://www.zerohedge.com），2017年5月14日。

2017年美国侵犯人权事记

中华人民共和国

国务院新闻办公室

2018年4月

一月

6日 美联社网站报道，在罗德岱堡机场，一名退役军人从已通过安检的行李中取出枪支射击，导致5人死亡、8人受伤。

11日 皮尤研究中心披露，自2015年以来，近500名非洲裔美国人被警方枪杀,引发了民众对美国警察的普遍抗议。

27日 美国政府发布行政命令，要求至少暂停四个月安置全世界难民，对于叙利亚难民则要无限期延长，至少90天内阻止伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门的签证持有人入境。

28日 美国各地爆发示威活动，抗议白宫关于中止难民和一些伊斯兰国家居民入境的行政命令。

31日 《今日美国报》网站报道，27名来自美国各地的原告提出诉讼，称美国政府中止难民和一些伊斯兰国家居民入境的行政命令是“穆斯林禁令”，“它以宗教信仰为基础，将外国国民分为受欢迎和不受欢迎的群体，其中甚至包括在美国境内合法居住的人，这是对特定信仰的人的一种不公正对待”。

二月

13日 美国经济政策研究所发布报告显示，白人家庭的平均财富比非洲裔家庭平均财富高7倍以上，白人家庭财富中位值比非洲裔家庭财富中位值高12倍以上。超过四分之一非洲裔家庭的净资产为零或负数，而白人家庭的这一比例则不到十分之一。

21日 福布斯新闻网报道，学生贷款债务成为排名第二的消费债务类别，高于信用卡和汽车贷款。美国有超过4400万的学生贷款人，贷款总额高达1.3万亿美元。2016级学生人均贷款37172美元。

22日 美国有线电视新闻网报道，自1月20日以来，共有214人因参加在华盛顿市区的总统就职日抗议活动而被以重罪起诉。

23日 《华盛顿邮报》网站报道，2月22日晚，数百人走上加利福尼亚州阿纳海姆市街头，抗议一天前一名不当值的洛杉矶警员在与几名青少年的争执中开枪，23人被逮捕。

24日 英国《卫报》网站报道，美国新一届政府就职后，立即取消了降低房屋保险费0.25%的政策，使得大量中等收入家庭的生活变得更糟糕。美国每年有数百万人被赶出租住的房屋，这些人是真正被遗忘的穷人。

三月

6日 美国城市研究所的研究报告显示，住在公共房屋的家庭中，33%的家庭有一个家庭成员年龄在62岁以上，39%的家庭有儿童，21%的居住者身患残疾。在一项哥伦比亚特区公房居住者健康状况的调查中，33%的成年受访者反映有一个孩子患有哮喘，21%反映有一个孩子超重，14%反映有一个孩子患有慢性病。

7日 美国全国免罪记录中心发布研究报告，对1989年至2016年10月被改判无罪案例的分析发现，非洲裔美国人比白人更容易被误判犯有谋杀罪、性侵犯、非法毒品活动等罪行。在1900名被宣判有罪但后来改判无罪的被告人中，非洲裔占47%，是其人口比例的3倍。

14日 美国哥伦比亚广播公司新闻网站报道，有9名军官因涉嫌卷入贿赂丑闻而受到起诉，其中包括已经退休的布鲁斯·拉夫莱斯上将。作为利益交换，他们接受了一名承包商提供的贿赂，包括妓女服务、奢华宴席和豪华旅游。该贿赂案目前已有超过20名前任或现任海军军官面临指控。

15日 盖洛普民意调查显示，42%的受访者表示对美国的种族关系感到极度担忧，比2016年高出7个百分点。这是盖洛普调查17年来的最高纪录，也是对这一问题担忧的受访者比例连续第三年大幅增加。

15日 美国政策研究所网站报道，2016年华尔街银行向17.7万名纽约员工发放了239亿美元奖金，这是全美107.5万名全职最低工资工人年收入的1.6倍。自1985以来，华尔街平均奖金增加了890%，而全美最低工资仅上升了116%。

28日 《华盛顿邮报》网站报道,美国国会提出取消在线隐私保护措施的立法建议，对互联网准入规则进行重大修改。一旦获得批准，互联网服务提供商就可以对客户的行为进行在线监控，并且在未经客户许可的情况下，使用他们的个人和财务信息销售精准投放的广告。数字民主中心执行主任杰弗里·切斯特认为，这意味着美国人永远不能安全上网，因为他们最隐私的细节被监控并被偷偷卖给了出价最高的人，这是“巨大的倒退”。

四月

4日 《今日美国报》网站报道，妇女政策研究所的统计数据显示，美国全职女性周薪仅为全职男性的82%。非洲裔和拉美裔女性的收入仅为白人男性的68%和62%。

6日 英国《每日邮报》网站报道，推特公司2017年3月收到行政命令，要求其提供反对美国总统强硬移民政策的账户使用者的信息，政府并未给出任何理由。该公司认为，政府是在滥用法律。

11日 《经济时报》网站报道，维基解密网站披露，美国国家安全局已经侵入巴基斯坦的移动网络，并一直在监视该国数百个IP地址。

11日 《华盛顿邮报》网站报道，美国联合航空公司工作人员因机票超售强行将一位亚裔乘客拖下飞机，致其血流满面。有人听到该乘客抱怨说因为自己是亚裔才遭到如此对待。

30日英国《独立报》网站报道，美国国防部称，2014年以来，美国领导的对伊拉克和叙利亚的空袭造成至少352名平民遇难。而据空中战争跟踪组织统计，空袭造成的平民死亡人数超过3000名。

五月

8日 美国联邦选举委员会的数据显示，数十个政治行动委员会在2017年前三个月中筹集了数千万美元的资金。个人捐助者向政治行动委员会和有关政治实体捐助了2.364亿美元，与2012年总统选举后同一时期相比增长约30%。

11日 英国《太阳报》网站报道，美国非洲裔女性拉内·鲍德温购买了两张美国航空公司头等舱机票，5月2日与白人朋友一起从肯塔基州飞往北卡罗来纳州，但在登机后却被告知没有足够的头等舱座位，她的白人朋友被安排在了头等舱，而她自己却被要求到机舱后部就座。

11日 《国会山报》网站报道，美国人口普查局5月10日公布的数据显示，2016年美国总统选举中，合格选民投票的比例为61.4%，降至16年来的最低水平。只有49%的亚裔选民和47.6%的拉美裔选民参与了投票；非洲裔选民的投票率为59.4%，比2012年下降了近7个百分点。

14日 “零对冲”网站披露，美国国家安全局创建了一个被称为“绝命武器”的网络战争工具，它可以使任何人从后门溜入任何计算机系统。这一工具被黑客组织利用制作勒索病毒，发动了一场全球性的恶意网络攻击，劫持了全球20万个计算机系统。

15日皮尤研究中心网站报道，根据美国人口普查局发布的数据，2016年11月美国成年人数为24550万，其中约有15760万人为注册选民。按照国际标准的投票年龄人口计算，2016年美国总统选举的投票率仅为55.7%，落后于经济合作与发展组织的大部分国家。

17日美国平等就业机会委员会网站披露，卡罗莱纳克里克公司在得知员工克里尔·里德患有妊娠并发症后，将她降职。此举违反了联邦反歧视法。里德向公司执行董事申诉将其降职违法，公司反而解雇了她，并对她提起两项诉讼。

31日英国广播公司网站报道，美国篮球巨星勒布朗·詹姆斯在洛杉矶的住宅被人喷涂表示“黑鬼”的字母。他坦言，“在美国，无论你多么有钱，多么出名，……但只要你是非洲裔，就会处境艰难”；“种族主义永远是美国的一部分，在美国现实中，对非洲裔的仇恨天天存在”。

六月

1日 《华盛顿邮报》网站报道，美国宣布将退出应对全球气候变化的《巴黎协定》。评论认为这是毫无道理的，气候变化对美国人健康的威胁是真实存在的，而政府却仅仅从美国的经济利益角度来看待这一国际协定。

9日 美国有线电视新闻网报道，芝加哥23岁白人男子威廉·布彻无故对非洲裔吐口水，称非洲裔为“黑奴”，辱骂非洲裔孩子是“该死的寄生虫”。

10日 半岛电视台网站报道，52岁的白人男子亚当·普林顿在堪萨斯州一个酒吧内高喊“滚出我的国家”，并对两名印度裔男子开枪射击，致一死一伤。

21日 美国《大西洋》月刊网站报道，多项对美国学者的调查显示，大多数受访者认为，近几十年来美国民主一直停滞不前，在给予公民平等的投票机会、阻止官员利用公职谋取私利等方面，美国政府是失败的。

22日 《圣迭戈联合论坛报》网站报道，残疾人权益组织发起抗议活动，反对削减医疗补助资金。组织者布鲁斯·达林发布声明说，美国医疗保险法案限制并大幅削减医疗补助计划，这将使那些靠此度日的老年人和残疾人无法享受所需的基本医疗服务。

30日 英国《卫报》网站报道，最新统计显示，洛杉矶县的无家可归者人数增加了23%，达到57794人。对于露宿“穷街”街头的1800名无家可归者而言，晚上仅有9个没有门的卫生间可供使用。

七月

5日 英国《金融时报》网站文章指出，“美国的政治体系已经被巨额资金所扭曲”，它已被共和党精英的寡头政治控制，主要对超富裕的捐款者负责。富人捐款者通过操纵选举等行为成功地创造了这样的局面：即使他们不能控制所有的政府部门，也能够占据重要位置，有效地阻断任何试图改变现状的议程。

11日 皮尤研究中心公布的数据显示，18岁至29岁的人中约有67%经历过某种形式的网上骚扰。年轻女性更有可能成为网上性骚扰的对象。18岁至29岁的女性中有21%表示她们受到过网上性骚扰，有53%表示收到过不期而至的色情图片。

22日美国“截击”网站报道，美国正在重新升级在阿富汗的战争，扩大在伊拉克和叙利亚的军事行动，在索马里和也门开展秘而不宣的军事打击。

22日 英国《独立报》网站报道，美国在7月21日的空袭中击中正在与塔利班作战的阿富汗警察，造成16名阿富汗警察死亡，另有2人受伤。

25日 皮尤研究中心的调查显示，美国少数族裔群体更加频繁地遭遇带有种族歧视色彩的网络骚扰。四分之一的非洲裔表示因为种族或族裔的原因在网络上受到过骚扰。74%的非洲裔和72%的拉美裔认为网络骚扰是一个“大问题”。68%的非洲裔表示在网络上感到安全和受欢迎比自由言论更重要。

26日 《华盛顿邮报》网站报道，两名警察在执行逮捕令的过程中走错地址，枪杀了一名无辜者，而受害人并无任何犯罪记录。

八月

5日 英国《卫报》网站报道，国际移民组织统计显示，2017年前7个月从墨西哥跨越美国边境的移民死亡人数为232人，同比增加了17%。

6日 《琼斯夫人》杂志网站报道，美国领导的联军在叙利亚拉卡郊区非法使用白磷弹药，涉嫌构成战争罪。

12日 美国有线电视新闻网报道，一些白人种族主义者和右翼抗议者聚集在夏洛茨维尔市游行示威，高喊“鲜血与土地”的纳粹战斗口号。

12日 哥伦比亚广播公司网站报道，20岁的白人至上主义者詹姆斯·菲尔茨驾驶汽车高速撞向抗议白人至上主义游行的人群，致使1人死亡、19人受伤。

13日 英国《每日电讯报》网站报道，夏洛茨维尔市白人至上主义游行及后续暴力事件共造成3人死亡、数十人受伤。美国民权团体将其描述为“几十年来最大的仇恨聚会”。

15日 《芝加哥论坛报》网站报道，8月12日早晨，非洲裔司机理查德·哈伯德和同伴开车穿过俄亥俄州的克利夫兰郊区时，被两名白人警察拦截检查，在他们没有明显挑衅的情况下，警察将其按倒在车上，反复用拳头殴打。该事件引发了对警察滥用武力的强烈质疑。

22日 《赫芬顿邮报》网站报道，8月16日，一名亚裔女顾客在纽约一家餐厅用餐时，发现餐厅员工将极具种族侮辱性的“中国佬”称呼作为顾客姓名打在收据上。

23日 联合国新闻中心网站报道，针对在夏洛茨维尔发生的暴力事件，联合国消除种族歧视委员会主席阿纳斯塔西娅·克里科里指出：“我们对白人民族主义者、新纳粹和三K党以公开的种族主义口号和仪式进行的种族主义游行感到极度震惊，这种行为促进了白人至上主义并煽动种族歧视和仇恨。”她对美国政府未能明确反对种族暴力行径提出了批评，并呼吁美国的政治家和政府官员对发生在夏洛茨维尔和全美国的种族仇恨演讲和犯罪予以无条件的、明确的谴责与抵制。

23日 “截击”网站报道，3月美国领导的在叙利亚的两次联合空袭造成至少84名平民死亡，其中包括30名儿童。美军袭击目标分别是塔布卡郊外曼苏拉镇的流离失所者学校和塔布卡的市场。

九月

8日 美联社报道，6名非洲裔警察投诉白人上级警官为种族主义者，这些白人警官称非洲裔公民为“人渣”，并将杀害非洲裔民众称为“降低牲畜存栏数”。

10日 美国全国广播公司网站报道，9月10日晚上在普莱诺的一个家庭聚会中发生枪击事件，造成9人死亡、1人受伤。

13日 《纽约时报》网站报道，11人因手机和笔记本电脑在美国机场和北部边境被搜查而对国土安全部提起诉讼，其中部分原告称他们被威胁。据统计，2016年10月至2017年3月期间，美国边检强制打开手机和电脑进行内容检查近15000次，而去年同期只有8383次。

13日 美国人口普查局最新统计数据显示，超过4000万人生活在贫困之中，约有1850万人生活在极度贫困之中。

15日 《纽约邮报》网站报道，俄亥俄州一名志愿消防队员在社交平台上发表种族主义言论，声称“在发生火灾的房子里，我宁愿选择先救狗而不是黑鬼”，“那是因为一只狗比一百万个（黑鬼）更重要”。

16日 美国广播公司网站报道，9月15日晚，因枪杀非洲裔男性的前白人警察杰森·斯托克利当日被无罪释放，圣路易斯市发生了严重的暴力抗议事件，32名示威者被捕。斯托克利于2011年连开5枪射杀了24岁的安东尼·拉马尔·史密斯。抗议者表示，“如果你和我一样是非洲裔美国人，那么你也会觉得没有其他的方式来表达自己对这种判决的不满。一次又一次，非洲裔美国人被警察杀害，但没有人对此承担责任”。

25日 美国广播公司网站报道，参议院当日对共和党医疗保健法案举行听证会。从早上5点开始，来自全国各地、各行各业的人们排成长队准备入场，呼吁立法者否决该法案。坐在轮椅上的残疾抗议者高喊“不得削减医疗补助计划！拯救我们的自由！”他们被强行移走，有些残疾人从轮椅中滑落，倒在地上。有181名抗议者被捕。

27日 英国《独立报》网站报道，美国政府宣布将继续收集移民的社交媒体信息。丹佛大学斯特姆法学院法学副教授塞萨尔·赫尔南德斯认为，监控社交媒体账户会对言论自由产生可怕的影响。

十月

1日 《今日美国报》网站报道，美国拉斯维加斯的一场室外音乐会发生枪击案，造成59人死亡、500多人受伤，这是美国现代史上最为严重的一起枪击案件。

4日 《芝加哥论坛报》网站报道，枪杀非洲裔男性的前白人警察杰森·斯托克利被无罪释放引发抗议活动，当局逮捕了300多名示威者。抗议者和民权团体指责当局对示威者采取高压手段。密苏里州的美国民权联盟提起诉讼，指控警方毫无必要地使用催泪瓦斯和胡椒喷雾，逮捕旁观者和记者。

18日 皮尤研究中心发布的调查数据显示，57%的女性表示美国在男女平权方面做得不够。38%的女性表示自己曾遭遇过性别歧视，并列举了有关雇佣、薪资或晋升的经历；26%的女性表示曾因性别而被质疑能力或智力不足；10%的女性表示遭受过性骚扰。

25日 《国际财经时讯》网站撰文指出，“反思民主运动”的最新调查发现，美国90%的当选官员是白人，71%是男性。由于竞选资金主要来自于富人阶层捐赠，政治家制定的政策会更加符合其捐赠者而不是更广大选民的利益。选举权倡导组织“人人发声”的创始人尼克·尼哈特指出，“每一次竞选，捐赠者越来越少，而捐赠的资金越来越多。越来越难听到普通百姓的声音。那些在当前体制下赢得竞选的人不会推行普通百姓所期望的政策。”

26日 美国妇女政策研究所网站报道，托儿费用对于还在上大学的父母而言是一笔巨大的经济负担。华盛顿州制定的儿童保育援助规则过于严苛，使得正在接受高等教育的低收入家长难以获得托儿服务。该州系要求家长在接受高等教育的同时必须工作才能获得儿童保育援助的11个州之一。

31日 《纽约邮报》网站报道，3名男子涉嫌于2016年夏天在纽约皇后区公墓毁损40余块墓碑，并在带有亚裔姓名的墓碑上喷涂不堪入目的种族攻击性话语。

十一月

3日 《纽约每日新闻》网站报道，新泽西州爱迪生市两名亚裔学校委员会候选人遭遇种族主义攻击。爱迪生市居民收到印着两位亚裔候选人照片的明信片，他们的脸上被打上了“驱逐出境”的印章，并写上了种族主义口号。

5日 纽约州罗切斯特广电传媒网站报道，美国得克萨斯州萨瑟兰泉镇发生枪击案，至少造成26人死亡、20人受伤，死伤者的年龄从5岁到72岁不等。该州州长称这是该州历史上“最严重的枪击案”。

7日 《赫芬顿邮报》网站报道，纽约警察局的两名警探埃迪·马丁斯和理查德·霍尔被控在发现一名女子藏有大麻和抗焦虑药片后，将其扣留在警车里，并实施了轮奸。

8日 《赫芬顿邮报》网站报道，美国现任总统提交参议院审议的政府高官人选中男性比例高达80%，提名的检察官人选中41名是男性，只有1名女性。

8日 美国民权联盟网站报道，国际刑事法院检察官法图·本苏达在收集了十年的证据后，宣布将采取措施全面调查2003年5月以来美国在阿富汗武装冲突期间涉嫌犯下的战争罪和危害人类罪。该检察官在2016年的一份报告中披露，有理由相信美国军方对“至少61名被拘禁者实施了酷刑、虐待、侵犯人格尊严”，中央情报局成员对“至少27名被拘禁人员实施了酷刑、虐待、侵犯人格尊严或强奸”。

18日 《赫芬顿邮报》网站报道，美国量刑委员会发布了一份报告，对2011年10月1日到2016年9月30日联邦监狱徒刑判决情况进行审查，发现针对同样罪行，非洲裔男性罪犯刑期比白人男性罪犯刑期平均高19.1%。判决不公只是刑事司法系统中种族歧视问题的冰山一角，在美国，被监禁的非洲裔是白人的五倍还多。

20日 《纽约客》网站报道，科技行业的性别比例极不平衡。女性只占员工总数的四分之一，只占行业高管的11%。9月，三名女性代表全体谷歌女性员工提起集体诉讼，指控该公司将女性隔离于低薪工作区以及对同类工作支付的工资少于男性。

20日《今日美国报》网站撰文指出,美国各州议会深陷性骚扰丑闻。自2016年以来，20个州中至少有40名议员被100多人公开指控有某种形式的性行为不端或性骚扰。伊利诺伊州和加利福尼亚州有数百人签署了声明，指控当地政界普遍存在性骚扰问题。

21日 美国《新闻周刊》网站报道，成千上万的美国人因贫穷而被剥夺了投票权。已有9个州通过立法，剥夺任何未付律师费或法院罚款者的投票权。仅在亚拉巴马州，就有超过10万名欠费者被剔除出选民名单，约占该州选民人口的3%。

22日 英国广播公司网站报道，前美国奥林匹克体操运动队医生拉里·纳萨尔被指控性侵接受其治疗的女运动员，受害者达130多名，其中包括多名奥运金牌得主。

24日 《纽约时报》网站报道，美国老年和残疾选民行使投票权过程中遭遇诸多障碍。一项针对178个投票站使用情况的调查显示，绝大多数投票站内外都存在通行障碍，如坡道过陡或车位不足。另外，投票机很难被坐在轮椅上的人或视障人士使用。

29日 半岛电视台网站报道，美国联邦调查局和美国国土安全部公布的文件显示，美国政府正在监视非洲裔美国人的抗议活动，并将其视为潜在的威胁。

十二月

5日 英国广播公司网站报道，美国最高法院裁定美国政府对来自乍得、伊朗、利比亚、索马里、叙利亚和也门等国家人员的旅行禁令全面生效。夏威夷的一位联邦法官表示，这项政策“明显基于国籍歧视”，违反了“这个国家的建国原则”。

6日 英国《卫报》网站报道，2017年美国有553742人至少有一夜无家可归。纽约无家可归者增长了4.1%，加利福尼亚州的贫困率高达20.4%。

12日 美国之音网站报道，最新调查显示，接近六成的美国人认为，2017年政府腐败水平上升，白宫现在是一个比国会更腐败的机构。在受访者中，44%认为白宫官员是腐败分子，38%认为国会议员腐败。

13日 半岛电视台网站报道，在全美国数十万的女性农场工人中，性骚扰、殴打和暴力非常普遍。更多的女性说出在媒体、政治、体育和其他领域的有权势的男性手下遭遇性虐待的事情。许多女性在美国没有合法身份，没有办法举报虐待行为，也没有办法寻求法律或者其他任何形式的帮助。她们所从事的季节性、临时性和低工资性质的工作也妨碍了她们的举报。在低薪行业，工作中的性骚扰和虐待现象十分普遍。2016年对芝加哥地区酒店和赌场的500名女性进行的一项调查发现，58%的酒店工作人员和77%的赌场工作人员遭到客人的性骚扰。

13日 美国广播公司新闻网站报道，美国新一届政府并没有释放关塔那摩监狱的任何囚犯，也没有公开任何获释人员或无罪人员的名单。

14日 英国《独立报》网站报道，联合国人权理事会酷刑问题特别报告员尼尔斯·梅尔泽称在关塔那摩监狱的被拘禁者正在遭受国际法所禁止的酷刑和虐待，并敦促美国停止对关塔那摩监狱内被拘禁者施行酷刑。

14日 美国有线电视新闻网报道，美国海军陆战队驻冲绳服役人员被指控殴打和强奸冲绳居民。

15日 半岛电视台网站报道，2017年12月14日，美国联邦通信委员会终止了2015年的《开放互联网规则》。这一做法废除了网络中立原则，允许互联网服务提供商可以有选择地对某些数据流进行阻塞或“节流”，这将加深富人与低收入群体之间的“数字鸿沟”。底特律“平衡互联网倡导”组织的纳西娅·瓦尔德兹认为，更昂贵的互联网将会对贫困人口更加不利，“这将是毁灭性的，会进一步加剧已经存在的不平等现象”。研究表明，94%的招聘人员通过在线方式寻找求职者，更昂贵的互联网将会使美国的少数族裔和低收入人群的失业问题变得更糟。

15日 据联合国人权高专办网站的报道，联合国人权理事会极端贫困和人权问题特别报告员菲利普·奥尔斯顿在对美国为期两周的实地考察后指出，“美国梦正在迅速蜕变为美国幻想”。他描述道：“我遇到很多人艰难地生存在洛杉矶贫民区，目睹了旧金山警官命令一群无家可归者离开，但对于他们能够去哪里却没有回答；我听说成千上万的穷人得到轻微违规通知书，它们似乎都是故意设计的，并很快演变成无法偿还的债务、监禁以及成为市政财政的补充；我看到很多州的污水处理场满负荷运行，那里的政府不认为卫生设施护理是他们的责任；我看见有人已经失去了全部牙齿，因为穷人享受的绝大多数医疗项目不包括成人牙科护理；我听说阿片类药物引起的死亡率飙升，并导致家庭、社区的破坏；我见到了生活在波多黎各煤灰山附近的人们，由于毫无保护措施，任由煤灰雨降在他们身上，带来疾病、残疾和死亡。”他指出，美国的财富、权力、技术都没有被用来解决4000万人持续贫困的局面。美国25%的青年生活在贫困中，其贫困率在经济合作与发展组织中是最高的，比该组织14%的平均贫困率高11个百分点。根据世界收入不平等数据库，美国是所有西方国家中基尼系数最高的国家，美国领导人正试图把这个国家变成“极端不平等的世界冠军”。他的结论是：“极端贫困的持续存在是当权者作出的政治选择。只要具有政治意愿，它就会迅速被消除。”

15日 英国《卫报》网站报道，美国与同等发展水平国家之间的“健康差距”继续拉大。美国的人均医生和病床数比经济合作与发展组织国家平均水平少很多；与生活在其他富裕国家的人相比，美国人的预期寿命更短，更容易生病。包括寨卡病毒在内的热带疾病因未能得到应有重视而越来越常见。估计有1200万美国人生活在被忽视的寄生虫感染环境中。美国是发达国家中肥胖症患病率最高的国家；在获得水和公共卫生方面，美国名列世界第36位。

17日 半岛电视台网站报道，美国的“医疗荒漠”地带变得越来越普遍。自2010以来，超过80家乡村医院关闭，另有数百家医院濒临倒闭。

18日 《赫芬顿邮报》网站报道，联邦法官亚历克斯·科津斯基被至少15名女性指控对她们进行猥亵，发表不恰当的性评论，向她们展示色情内容。

18日 美国枪支暴力档案室发布的统计显示，截至12月18日，2017年美国共发生枪击事件60091起，其中大规模枪击事件338起；枪击事件共造成15182人死亡、30619人受伤，其中11岁以下儿童716人，12岁至17岁未成年人3178人。

27日 美国政治响应中心网站披露，截至12月27日，2017年利益集团在美国联邦层面的游说支出约为24.68亿美元，创近五年来新高。

31日 据《华盛顿邮报》网站统计，美国警察2017年共射杀987人。按照月份统计，美国警察2017年1月射杀92人，2月射杀100人，3月射杀76人，4月射杀67人，5月射杀74人，6月射杀84人，7月射杀94人，8月射杀82人，9月射杀70人，10月射杀85人，11月射杀84人，12月射杀79人。

国务院新闻办公室发表《2017年美国的人权纪录》《2017年美国侵犯人权事记》

（网站首页图：晨报微信制图）