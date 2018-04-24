上海市委常委会扩大会传达总书记重要讲话精神：发展与国际大都市相适应的网信事业

本报讯 市委常委会今天下午（4月24日）举行扩大会议，传达学习习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神。市委书记李强主持会议并强调，要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，以更大力度、更实举措推进本市网络安全和信息化工作，加快发展与国际大都市相适应的网信事业，为建设网络强国作出上海的更大贡献。

会议指出，习近平总书记的重要讲话高屋建瓴、内涵丰富、思想深邃，是指导新时代网络安全和信息化发展的纲领性文献。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视互联网、发展互联网、治理互联网，形成网络强国战略思想，推动网信事业取得历史性成就。要深刻领会总书记关于网络强国战略思想的丰富内涵、对信息化变革趋势的科学判断以及当前和今后一个时期网信工作的战略部署，以此为强大思想武器指导和推动网信工作的实践。

会议强调，要切实把习近平总书记重要讲话精神落到实处，努力开创上海新时代网信事业新局面。进一步加强党对网信工作的领导，确保网信事业始终沿着正确方向前进，不折不扣落实好党中央的决策部署。完善市、区两级网信工作体系，各级党委要将网信工作纳入重点工作计划和重要议事日程，各级领导干部要不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力，走好网上群众路线。要切实抓好网络意识形态工作，网上正面宣传必须做亮做响，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神团结凝聚广大网民，精心筹划纪念改革开放40周年、首届中国国际进口博览会等重大主题的网上宣传。网上阵地必须建强管好，持续推进媒体深度融合、整体转型。压实互联网企业的主体责任，确保网络空间天朗气清。

会议指出，要筑牢网络安全防线，抓好关键信息基础设施安全防护、网络安全态势感知平台建设、网络安全责任制落实，切实保障城市安全运行和人民群众切身利益。要加快智慧城市建设，充分发挥信息化的驱动引领作用，下大决心、保持恒心、找准重心，聚力攻关核心技术。大力发展信息化产业，抢抓新一代人工智能发展的重大机遇，实施智能上海行动，加速大数据产业集聚发展。要加快推进政务服务“一网通办”，建好市大数据中心，让人民群众在共享互联网和信息化发展成果上有更多获得感。（网站首页图：晨报微信制图）