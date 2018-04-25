上汽奥迪合作稳步推进中，设备、人员已到位-大众股比将上升 首款车型或是A7

晨报记者 林劲榆

上汽、奥迪合作项目正在紧锣密鼓地进行中。

昨天，奥迪相关人士透露，上汽奥迪的计划在稳步推进中，奥迪正在与上汽讨论首款车型。另有内部人士透露，上汽大众已经为奥迪首款车型做好了全方位的准备，设备、相关岗位负责人等都已经到位。

上汽奥迪项目循序渐进中

种种迹象表明，上汽奥迪项目正在紧锣密鼓地进行中。

在即将开幕的北京车展前，大众频频释放关于奥迪落地上汽的信息，奥迪透露，上汽奥迪项目的计划时间表进行了一些调整，上汽奥迪项目依然是按照计划循序渐进之中。奥迪计划用五年的时间将奥迪在华车型比例提升至少一倍，即在现有6款车型的基础上达到12款以上的车型投放。

据大众官网显示，现任奥迪品牌C级、D级SUV和跨界车型产品负责人Fred Schulze将入职上汽大众的职务，负责上汽大众的制造、物流和产品管理业务。有 关 内 部 人 士 透 露，Fred Schulze的首要任务或是将奥迪的标准落地上汽大众。

另有供应商透露，正在参与奥迪项目的前期准备，上汽奥迪国产的首款车型很可能是A7。

在今年的日内瓦车展上大众汽车集团CEO穆伦就公开表示，大众方面会全力推进与上汽和一汽这两个合资企业的合作，并稳步推进与江淮汽车的合作。

早在2016年11月，上汽集团发布已与德国大众签约成立合资公司，制造并销售奥迪品牌汽车的公告。此消息一出，30余家一汽-大众奥迪经销商联合派出代表与奥迪进行谈判，提出若奥迪不取消与上汽大众的合作，将暂停提车以示抗议。最终，不得不以暂时中止上汽奥迪项目而结束经销商与厂商间的内耗。

大众方面持股比例或更高

奥迪与上汽的合作将以什么样形式的股比落地呢？这将是双方合作的又一悬念。

去年，奥迪在中国卖得火热，奥迪以595,288的销售量获得豪华车销量冠军。但奥迪所属的一汽-大众奥迪销售事业部中，股比分配是一汽60%、大众30%、奥迪10%。所以，因股比而产生的利益分配问题日益凸显。

相对于一汽大众奥迪的持股比例，在上汽大众中，大众方面的持股比例更高，更高的股比也就意味着更多的利益，这也是奥迪和上汽牵手的重要原因之一。

由于我国已经承诺将放开汽车合资企业的股比，奥迪有可能争取更多的利益，奥迪与上汽的合作是否会出现股比的新变化吗？近日，大众汽车集团（中国）总裁兼CEO海兹曼曾公开表示，大众汽车集团非常关注股比开放的讨论，并且欢迎这种开放政策。不过，昨天在北京车展开幕前，海兹曼进一步表示，新的股比政策对于现有的合资企业伙伴关系不会产生任何的影响。

德国大众长期以来和在中国的合资企业伙伴上汽和一汽保持着强有力的合作伙伴关系。现在大众也正在和合资企业伙伴开展战略性的讨论，不光是围绕着下一个五年期，甚至是比下个五年期更加长远的中长期发展进行讨论。