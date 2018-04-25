VC和PE投资向头部集中

记者 曹西京

晨报讯 随着全球货币宽松结束和技术更新加速，VC和PE 投资难度提高，开始向头部集中，同时更关注底层创新和投资企业的长远发展，这是近日在沪举行的第12届中国投资年会年度峰会传出的信息。会议主题是“价值的力量”，共同探讨私募股权投资行业的新格局、新机遇和新挑战。会上，德勤中国联合歌斐资产与投中信息发布《2018中国PE二级市场白皮书》，预计二手份额母基金（或私募股权转受让投资基金，S 基金）将成为创业投资（VC）和私募股权（PE）投资方的主流退出方式。

投中信息创始人及首席执行官陈颉表示，“我们正处于一个快速变革的时代，技术和商业模式的创新，资本的注入，让一批以新经济为代表的头部公司对资本和资金产生了巨大‘虹吸效应’，背后体现的是对商业核心的坚持。另一方面，LP越来越青睐头部GP，资金也更多往头部机构靠拢。技术驱动+人口红利或者消费经济等行业头部效应更加明显。当前，整个行业结构性温差现象显著，投资和退出难度提高。”陈颉认为，价值思考判断的核心原点应该是从“价值创造”出发，而不是从现有的竞争格局和优势出发，去把握那些“看得懂和够得着”的相对确定性的机会。

瑞穗证劵首席经济学家沈建光认为，2008年经济危机后，全球流动性宽松带来经济复苏，中国发展实现弯道超车。但目前流动性收缩，融资成本上升，今年可能是一个重要的全球性拐点，融资成本上升可能是长期趋势。投资下行和中美贸易摩擦是今年中国最大的风险。