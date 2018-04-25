晨报记者 韩益忠

昨天，沪深两市高开高走，节节攀升，盘中没有出现轧空走势，银行、保险、房地产、大消费等蓝筹股一路拉升，创业板在沪指的带动下也逐渐转强。盘中医药、芯片、钢铁、草甘膦和次新股等板块领涨两市。最后沪市收复3100点整数关口，收报3128.93点；创业板指收盘飙升3.07%，重上1800点整数关口，行业板块几乎全线上扬。

网络版权业增长快

我国网络版权产业继续保持快速增长趋势，据测算，2017年我国网络版权产业的市场规模为6365亿元，较2016年增长27.2%。

目前网络版权产业各个细分领域的用户规模和市场增长都有不错表现。2017年，我国网络视频用户付费市场规模为218亿元，同比增长接近翻番；数字阅读市场规模突破百亿元，同比增长31.1%，预计未来几年复合增长率仍将接近30%；网络游戏市场规模增长依然可观，2017年网络游戏市场规模达到2355亿元，同比增长32%；2017年网络音乐市场规模达到175亿元，同比增长22%；2017年网络新闻资讯市场规模达到305亿元，同比加速增长超过40%，其中移动端新闻收入占比超过75%。建议关注二级市场相关板块和个股。

工业互联网平台

在日前举行的数字经济论坛上，工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长李冠宇提出，在推进工业互联网平台发展方面，将加强顶层设计，并将制定出台《工业互联网平台建设和推广工程实施指南》，统筹推动平台培育、企业上云、百万工业APP培育等重点工作。

此外。还将制定出台工业互联网平台评价指南，分期分批遴选10家跨行业跨领域工业互联网平台，鼓励地方支持行业骨干企业建设本区域本行业平台，形成一批面向特定行业独立运营的工业互联网平台。

机构建议中长线关注美亚柏科、航天信息、东方网力、拓尔思等个股。

白马蓝筹再度爆发

日前政治局会议上提出推动股市、汇市、楼市等五大市场健康稳定发展，这意味着，维护上述主要市场的健康发展将成为今年经济工作的重点任务，上述市场的平稳运行也是实现经济稳中向好和结构转型的重要途径，所以我们看到昨天盘中主板蓝筹股超跌反弹意愿较强，很久未动的白马蓝筹股也加入到了上涨行列。

笔者昨日提醒当日的热点在白马蓝筹上，道理很简单：蓝筹股在经历3个月的回调后应该爆发了，而且近期沪深港通北向资金持续净买入，海外资金显现“抄底”迹象。技术上，现在的K线与去年5月中下旬的走势十分相似，笔者一直强调的在这一区域构筑复合底部的依据完全有可能成立，所以不惧大盘近期调整敢于持股的投资者昨天都成了赢家。