强监管已成今年常态-金融行业创新成为主旋律

晨报记者 李 锐（基金主笔）

在强监管背景下，金融行业一致把目光转向业务创新。就从去年下半年开始，尤其是在今年春节过后，随着监管力度的加大和监管政策的频频出台，整个金融行业迎来强监管时代，而在业务合规、经营规范的前提下，金融机构也纷纷开启了新一轮的业务创新，以便在未来的市场竞争中占得先机。

公募基金发力指数基金

一季报的完整披露，再次显示出公募基金主动管理型偏股类产品的尴尬。日前，统计数据显示，就在刚刚过去的一季度，主动管理型偏股类基金产品业绩整体表现不佳，整体出现了亏损，混合型、股票型、QDII、商品型基金和FOF等，一季度单只平均利润均告负。一季报数据显示，有数据可统计的838只股票型基金亏损196.08亿元，平均单只基金利润为-2339.88万元;同期2653只混合型基金的平均利润为-593.05万元，而货币基金同期整体盈利超过600亿元，成为一季度最赚钱的基金产品。

就是在这种背景下，指数基金再度受到基金公司青睐。伴随着市场需求的多样化，指数基金也迎来创新时代。为迎接ETF发展新时代，华夏基金日前主办“掘金指数投资”峰会，华夏基金公司总经理汤晓东表示，未来华夏基金将在三大方面发展ETF。一是对传统指数产品完成布局之后，华夏基金将不断引入国际先进的指数、量化投资理论和方法，把一些能够捕捉市场特征、长期带来超额收益的因子做成一系列策略指数产品，为投资者提供更多投资解决方案。二是发展商品类ETF产品。三是发展一些主题性、跨境概念的ETF，服务于深化改革和对外开放。目前，华夏基金共管理权益类ETF11只。

同时，受益于“A股入摩”良机，多家基金公司推出指数基金，其中，建信基金近期再度推出新品——建信MSCI中国A股国际通ETF 联接基金，为投资者把握A股纳入MSCI带来的投资良机。建信MSCI 中国A股国际通ETF联接基金将绝大部分资产投资于目标ETF，密切跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。为投资者精准把握A股纳入MSCI的机遇，分享A股登上国际舞台的投资红利。

而景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接基金近日正在发行，该基金以投资MSCI中国A股国际通指数成分股及备选成分股的ETF为主要投资对象。MSCI中国A股国际通指数是唯一一只动态反应纳入全过程的指数，最直接受益于A股纳入MSCI全进程；此外，MSCI中国A股国际通指数包含了所有纳入MSCI的A股，可持续追踪增量资金的流入。

私募股权投资仍在风口

作为长期从事私募股权投资基金管理的专业人士，诺远资产董事长崔强昨日表示，新经济领域的企业，起步之时均为轻资产、高风险的中小型企业，大量的研发和商业化投入，中国需要一个更加多元化、包容创新的融资服务体系。

目前，可以依靠的只能是国家公共财政投入及风险资本，其中私募股权投资更是不可或缺的力量。崔强认为，私募股权投资在创新融资体系中，起到的是重要的补缺作用。纵观当今中国市场上活跃的创新创业企业，无论是BAT，还是市场热炒的160多家独角兽，背后无不有私募股权投资的身影闪现。

另据清科旗下私募通统计，截至2017年底，中国股权投资市场资本管理量接近8.7万亿人民币，当年共新募集3574支基金，已募集完成基金规模近1.8万亿元人民币。中国股权投资市场投资总量，占GDP的比重达1.5%。

花旗银行最近发布的研究数据显示，中国个人财富市场规模十年增长了五倍，2017年个人持有的可投资资产总额达188万亿元。崔强表示，如此巨量的民间财富，在投资渠道匮乏的背景下，私募股权投资的作用或许将更加凸显。

与之相比，私募股权投资类资产得益于新经济崛起带来的财富效应，在收益回报上一枝独秀，未来5-10年也将是最大的投资风口，一个以私募股权投资为支撑的浮动收益主导市场的投资新时代正在开启。

金融科技争相赴港IPO

继在美国上市热潮之后，金融科技平台再次掀起新一轮上市潮，这一次的目的地是中国香港。

日前，平安健康医疗科技有限公司在香港公开宣布，其将于4月23日公开招股，5月4日正式挂牌上市。平安健康医疗科技董事长、执行董事兼首席执行官王涛称，目前公司处于流量获取的阶段。

“从公司历史来看，目前的重心还是处于获取用户数量上和不断改变用户的行为习惯。”王涛进一步表示，同时，公司已形成非常独特的商业模式，包括四大业务板块，这些商业业务板块都有很好的毛利率。未来公司将会不断提升技术、增加服务的广度和深度，深化与保险公司合作等方式，不断发展公司业务；同时随着规模业务扩大，亦不断降低公司利润的杠杆。公司和管理层对未来发展充满信心。

根据发售计划，发售最低价为50.80港元，而最高售价为54.80港元，可按发售价下调机制下调发售价。根据发售计划，全球发售股数达1.6亿股（视乎超额配股权行使与否而定）。

事实上，根据披露计划，平安医疗健康科技募资额将达88亿港元。平安健康医疗科技披露称，约合40%的所得款净额或约33亿港元预期用于业务拓展。

而在同期，爱钱进母公司凡普金融科技集团（控股）有限公司向中国香港联交所正式递交招股书，申请赴港上市。招股书显示，凡普金科在2015、2016、2017年的营收规模分别约为人民币2.64亿、9.89亿、42.19亿，复合年增长率为299.4%。

公开资料显示，凡普金科创始于2013年，作为科技赋能型普惠金融平台，专注于借款撮合业务，同时也提供各种其他个人借款服务，包括POS消费分期服务及汽车融资服务。2017年，凡普金科经调整净盈利约为人民币11.92亿元。相关报告显示，截止2017年12月31日，其市场排名位第四，市场份额约为2.4%。招股书还显示，今年年初，凡普金科进行B轮融资，包括农银国际、国泰君安在内多家机构参投。更早前，凡普金科曾获高榕资本A轮融资。

数字化转型受追捧

对于数字化转型方向，很多机构表现出了足够的兴趣。4月21日至25日，在福州召开的首届数字中国建设峰会上，兴业银行携近年在金融科技创新方面的部分成果亮相。在数字福建成果展之金融科技技术展现场，该行通过机器人引导、现场互动体验、APP演示、视频等形式，展示了近年在金融科技创新方面的累累硕果，包含科技输出、黄金眼、兴业管家、智能柜台、一站式网络金融、银银平台、金融行业云等产品和业务。作为全球银行30强之一，兴业银行始终坚定奉行“科技兴行”战略，在金融科技的浪潮中执守金融本源，主动拥抱大数据、云计算、人工智能、区块链等新科技手段，加力推进流程银行、开放银行、智慧银行和安全银行建设，持续提升金融资源配置效率和客户服务水平，为经济建设和美好生活助力。

而京东金融CEO陈生强也同时出席该峰会，并在“数字经济”论坛上发表主旨演讲。陈生强认为，信息化、SaaS化、移动化、AI化这四化合一的数字化企业服务能够助力实体企业不断释放新的动能。数字化企业服务，是基于企业经营的四个维度进行数字化，即场景数字化、用户数字化、产品数字化，运营和管理数字化。数字化企业服务是B2B2C的模式，可以通过服务实体企业进而服务他们的客户，它既是效率优化工具，又是收入增长工具。陈生强表示，京东金融作为科技公司，有能力也有意愿携手福建省和福州市共同建设数字经济，打造智慧城市，助力数字福建更上一层楼。