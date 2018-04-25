“投”号玩家的心理战

兴全基金 李婧

别说不信，有时候投资真的很像闯关，是技能战，也是心理战。

史蒂芬斯皮尔伯格的新片《头号玩家》 最近可是抢足了风头。剧情很简单，就是一个游戏闯关获取巨额财富的故事，但通关的思维方式似乎可以用在很多方面。

第一关便是逆向思维了。男主通过尝试与所有人相反的路径行驶，最终达到第一关的终点。大多数人的看法一定就是对的吗？显然《头号玩家》想说的就是大多数人蜂拥前行未必就是对的方向。

投资亦如此。常常遇到的两个问题：是否追高买？是否可抄底？当整个市场、大多数人都在热捧某个投资品种时，如果不随波逐流承受的恐怕是与所有人“为敌”的不安全感，但有时候确实需要逆向思维的勇气，需要分辨此风口是否已处于尾声； 抄底就更“反人性”了，下跌幅度越大避险心理越强，唯恐避之不及更何谈越跌越买。投资第一关，先摆正心态，不盲目跟风，尽量清醒分辨身处投资风口还是下游接盘。正如安东尼波顿所说：当你觉得一次投资行为让你“心理非常舒适”时，你这个决定大概已经做晚了。

第二关简单概括就是认清本质。所有玩家在寻找第二关线索时都围绕游戏创作者的爱情展开，只有男主认识到创作者对这段感情最大的感触就是遗憾，于是破了第二关。投资如果能看清本质，一定程度上能够提高赚钱的概率。或许有人说股市本身就是赌场，猜得中买卖时点的那是算命先生！确实如此，但是投资绝不是掷硬币那么简单的赌局，而是通过大量调研、计算，心中有获胜几率的赌局。如果未曾有过对持股的本质了解，那只能充当韭菜任凭宰割了。

芒格曾说“股票背后是实实在在的企业，不是赌场的筹码。我们应该做投资，投资于企业，股票只是一个载体，不应投机。”无论是股票、基金，还是其他投资品种，先了解“基本面”，高阶投资者甚至以其对宏观经济的认识预判买卖时点，通过对本质的一定了解，降低赌局失败的概率。

在摆正心态并认清本质之后，第三关要做的就是回归简单。当其他闯关者将所有可能的游戏全部找出来，并试图一个一个通关的时候，男主只是找出最原始的游戏不追求胜负只享受过程，于是拿到了第三把钥匙。这听起来不可思议，但是我们确实很多时候会出现“多则惑”的情况。

全市场的公募基金产品有5000多只，当然不能简单地闭着眼选一只。在经过认真的了解、观察之后买入，就将投资回归简单吧。所以在摆正投资心态，并充分了解投资标的之后，回归简单，可能会事半功倍。