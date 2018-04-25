国际投行集体看空美元-美元却倔强反攻

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

经过2017年的大幅下挫后，美元指数已经在90附近横盘震荡了近3个月，尽管周一美元大幅反弹，但至少目前还没有明确的方向。近期包括花旗、大摩、法兴和麦格理等投行纷纷发出看空美元的言论，花旗甚至预言美元指数可能暴跌，最终会“远低于70水平”！在美元做出明确的方向性选择之前，投资者宜继续观望。

美元被机构大幅看空

花旗银行最新的报告认为，从长线来看，美元指数上升周期可能已经结束，若如此，则表明美元新一轮熊市早已开始。花旗首席技术分析师Tom Fitzpatrick 上周四表示，尽管美元最近一轮升势持续时间少于此前一轮周期，但形态和时机都非常相似。

根据花旗的图表，美元上一次周期的低点到高点(1993年9月至2001年7月)持续了8年10个月。巧合的是，这一轮升势从低点到高点持续的时间也正好是8年10个月。在1985年和2001年分别见顶之后，美元指数开始了7年的下跌，且低点较此前一个周期更低。若这一幕重演，则表明美元指数跌势可能持续到2024年，最终可能远低于70。

Fitzpatrick表示，从近期来看，美元指数支撑位在88.5-88.70以及84.75，若失守，则可能跌至80。

此外，麦格理银行认为，即便预期美债收益率将继续飙升，但美元的抛售才刚刚开始。

法国兴业银行在上周二发布的一份报告中写道，美国国债收益率上升、股市上涨以及美元贬值，反映出全球经济复苏更趋同步，而这正导致资金脱离美元，我们上次看到类似情形是在2004-2007年。法兴表示，未来一年内美元指数料触及85，较当前水平下滑5%。

摩根士丹利也大幅削减了对美元的年终预测，这家投行预计，2018年下半年抛售将加速。

根据美国商品期货交易委员会的数据，对冲基金和货币经理人的美元净空仓依然高于过去一年的平均水平。他们预计美元将进一步走软，原因在于他们猜测，全球各国央行很快将追随美联储，缩减危机后的刺激措施，这将令其货币兑美元走强。

投资者依旧看好黄金

美元继续下跌无疑对黄金构成利好，不过从短线来看，美元近日的反弹导致黄金大幅下跌。调查显示，分析师和投资者对本周黄金的表现抱有很高的希望，或许黄金会让大家失望了。

据彭博上周四(4月19日)公布的最新调查显示，因ETF持仓连续第12日扩张，逾半数黄金交易员和分析师转而看涨本周金价，且看涨程度达到一年之最。

在接受调查的13位黄金交易员及分析师中，7人看涨(54%)，3人看跌(23%)，3人看平(23%)。

世界顶级贵金属零售商和信息服务机构Kitco上周五（4月20日）发布的每周黄金调查显示，由于当周黄金涨势不佳，市场对本周走势的看法稍有分歧，尽管多数受访者看多，但普通投资者看涨比例比专业人士更高。在针对华尔街专业人士的调查中，有16人参与了调查，有7人，或44%认为本周黄金将会上涨，有6人即38%认为本周黄金将会下跌，3人或19%黄金认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中，有677人参与了调查，有463人，或68%认为本周黄金将会上涨，有145人即21%认为本周黄金将会下跌，69人或10%认为黄金将会盘整。

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土耳其决定从美国运回黄金

根据土耳其媒体报道，土耳其决定把储藏在美国的所有黄金运回本土。在近几年，土耳其从海外运回220吨黄金，其中去年从美国运回28.7吨。

根据土耳其报纸YeniSafak的消息，本国黄金储备估计为564吨，在全球排第11位。土耳其总统埃尔多安正对美国采取很强硬的态度，他上周指出全球贷款应当使用黄金而非美元。他在4月16日在伊斯坦布尔举行的全球创业大会上说道：“我们为什么所有贷款都是美元？让我们用其他货币。我建议贷款应该基于黄金。”

事实上从美国运出黄金的潮流从2012年就开始了，委内瑞拉宣布将160吨黄金运回本国。德国央行要求运回300吨黄金，而美联储(FED)表示这需要7年才能完成。荷兰也运回了122.5吨黄金。

分析人士认为，这可能反映了地缘政治的潜在风险在上升，而央行正在积极为其做准备。