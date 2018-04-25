“公益”在身边 “疯狂”远一点

晨报记者 黄宇龙

“遇到这种人，真的是很无语，来我店里购买彩票的人，这也算从没遇到过的最极端例子。”在浦东东书房路经营体彩销售店的店主陈静，以一种无奈的语气向记者这样表述自己半年前的一次遭遇——一位失控的购彩者居然把酒精洒在体彩终端机上，并点燃了机器。

日前，浦东新区法院以放火罪一审判处当事人徐某有期徒刑四年。此事经媒体报道后，再度引发社会关于“理性购彩”话题的关注。

一目了然的“健康”和“疯狂”

花2元钱，只要你猜对了所有的数字，就能把一张小小的彩票变成百万元甚至千万元的财富——这就是彩票的魅力。中国体育彩票、中国福利彩票问世发行20多年来，创造了无数普通人被幸运女神眷顾后“瞬间发达”的故事，也正是因为这些普通人真实的经历，点燃了更多人的财富梦想，让更多人参与到购彩的行列中。

什么是“健康”，什么又是“疯狂”，其实，在从业者眼里，这是一目了然就可以分辨的群体。

陈静给记者举了几个例子，自从2012年7月开始经营这家销售店以来，店里出过不少百万元级别的大奖，有花了2元中60多万的，也有20元的顶呱刮刮中大奖的，但这些人在中奖后，都继续着理性的购彩习惯，“他们还是2元、10元那样在买，从来没有因为中奖后就一掷千金。”她说作为销售店的经营者，自己其实最不愿意看到的就是那些不理性的购彩者，“这个星期突然来买几千元、上万元，没有中奖，下周就不来了，这种人我们真的很头疼，大家也都会劝的。我们都希望大家细水长流，日积月累，稳定投入，这样才能真正体会到彩票的快乐。”“恶意搏杀、孤注一掷”这些都是最不正确的做法。经过20多年市场的沉淀、经验的积累，购彩者也在不断理性成长。

在松江区九亭镇亭知路经营体彩销售店的朱婷婷，她经营的20653销售点在2017年创下了2400余万元的销量，位居上海第二，堪称沪上明星销售点。2月12日，体彩大乐透第18019期开奖，她店里一位老顾客凭借8+2复式票喜中1注头奖，揽获奖金共计1010万余元。昨天，记者和她聊起关于“健康彩民和极端彩民”的话题，这位90后美女店主说，自己经营这家店7年多了，极端彩民真的越来越少见，80后、90后玩足球彩票的那些人，都非常理性，有些店里的老彩民还自己组建了微信群，不仅仅是商量比赛、讨论结果，还经常一起吃饭，谈谈生活，他们认为，这才是健康的生活方式。

家住虹口、有十多年购彩经验的彩民老张，每个月有固定的“购彩预算”，老张说，他有一个“圈子”，都是喜欢体育彩票，也认同公益理念的人，“要想进我们那个微信群，必须要经过大家讨论，首先要看这个人是否有正当的职业、正常的生活，我们不会接受那些整天想着一夜暴富的人进这个圈子。”

“公益”概念正在深入人心

2017年年底，上海市体育彩票管理中心联合上海体育学院上海体育彩票研究中心发布《中国体育彩票（上海地区）2016年社会责任报告》，依托高校科研机构连续两年推出类似的社会责任报告，在全国都属创举。报告向公众数据化罗列、展示了体彩发行销售、公益金提取、使用的金额，“全民健身、体育场地修缮、专用设备及器材购置、青少年后备力量培养、国际国内赛事扶持”等项目，都有相应的数据支持，可谓非常详实。

上周末，以“上海体育的荣耀体育彩票的使命——青少年体育发展中的体彩身影”为主题的2018年首届上海体彩年度论坛在上海体育学院举行。据统计，中国体育彩票自1994年批准发行以来，全国体彩销量也从1994年的5亿元到2017年突破了2000亿元，累计筹集公益金近4000亿元。1995年，上海体育彩票管理中心成立，截止至2017年底，全市共销售体育彩票382.89亿元，为国家公益事业和上海体育事业发展筹集公益金累计达到99.94亿元，累计代扣代缴个人偶然所得税9.17亿元。

“看看体彩一路发展过来为社会公益和体育事业做的贡献，看看这些数据，每次心里都很激动，但反过来说，一旦社会上出现类似极端彩民的新闻，就会对体彩的形象造成打击，社会上又会有很多不理解的声音出现，这时候我们作为管理者，还有那些兢兢业业的从业者，大家心里就很难过。”上海体彩中心相关负责人昨天在谈及此事时，这样表示。“不过，客观来说，这样的例子还是极个别现象，从今年开始，体彩票面上还会根据购彩者购买金额，计算出这张彩票贡献的公益金数额，对很多彩民来说，公益概念正在不断深入人心。”

据悉，市体彩中心在对各区销售员轮训及新晋销售员培训中，均要求要积极引导购彩者理性投注，对大额投注者会进行劝导，鼓励细水长流型购买体育彩票。同时，市体彩中心在各销售网点均张贴了“快乐购彩 理性投注”、“未成年人不得购买体育彩票及兑奖”的责任彩票宣传警示语。如果某些销售店短时间内销售额增加额度太大，体彩中心也会到网点了解具体情况，为的就是让体彩在市场环节上，变得更加健康，离那种“不理性和疯狂”远一点。