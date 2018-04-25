今晚迎来足协杯首战-全华班对阵乙级队 申城两强胜算几何

晨报记者 金 昊

北京时间今天晚上，上港、申花两强都将迎来足协杯的首战，上海上港将在客场挑战陕西大秦之水，上海申花的对手是南通支云。由于交战对手均为中乙球队，因此上海双雄必须在这一轮比赛中派出“全华班”应战，两支球队将迎来一次“小测试”。

“无外援出战”原因何在

今年，中国足协正式印发了《2018中国足球协会杯规程》。根据规程第四章第十三条第九项有关外籍球员的规定，中超球队、中甲球队与中乙球队、业余球队之间的比赛，按中乙联赛的规定执行，即不允许外籍球员参赛。

而巧合的是，上港和申花本轮足协杯的对手，都是来自中乙的球队。上港的对手是目前排名中乙联赛北区第三名的陕西大秦之水，而申花的对手，则是目前排名中乙联赛南区第四名的南通支云。

为了更好地备战足协杯的比赛，上港在周一就已经抵达了西安，而申花也没有选择返回上海，而是选择留在南京修整并于昨天前往南通。这也在一定程度上反应出两队对于足协杯的重视。毕竟在上一轮足协杯比赛当中，多支中甲球队都在选择替补出战的情况下输给了中乙球队。而去年，上港更是在足协杯客场面对苏州东吴时险些败下阵来。

因此，只能“全华班”出战的沪上双雄如果还希望在足协杯的赛场上有更多作为的话，还需要在客场打起十二分的精神。

对手实力究竟如何

今晚7点半，申花和南通支云的比赛将率先开始。南通支云目前在中乙联赛中取得了3胜1负的战绩，4轮联赛过后，共打进6球失3球。这一数据或许并不起眼，但值得注意的是，南通支云拥有在中乙联赛堪称豪华的锋线组合，曾经上海上港“文武峥嵘”组合中的朱峥嵘以及曾经的中乙联赛最佳射手、前申鑫前锋季俊都拥有不俗的个人能力，能否限制这两人的发挥，将成为申花是否能够在比赛中占据主导的关键。

而上港与陕西大秦之水的比赛将在今晚8点开始。上赛季就在中乙联赛大放异彩的陕西大秦之水本赛季依旧保持着强势的表现，目前他们3胜1负排名中乙联赛北区第三名，杨昊、阎峰、王尔卓、魏仁杰、邹游、宋振瑜等一大批中超名将也都在队中效力。对于上港来说，除了要对这支中乙联赛的绝对劲旅保持重视之外，做好在陕西主场球迷疯狂的助威声中比赛的准备，也是重中之重。

还有哪些比赛不能上外援

事实上，“不能使用外援”的规定除了存在于足协杯赛场之外，今年还多了一项“外援不能上场”的赛事，这也就是此前被戏称为“2.5个降级名额”的中甲联赛升降级附加赛。

根据规定，在2018年中甲、中乙联赛结束后，第一次进行升降级附加赛。届时，中甲联赛排名第十四名（倒数第三名）的球队，将与中乙联赛的第三名球队进行附加赛，来争夺一个中甲资格。据相关负责人透露，这一决定是为了进一步鼓励中乙俱乐部的积极性，也让曾经“没有实质意义”的中乙三四名决赛变得更加重要。但截至目前，有关“中甲联赛升降级附加赛”的具体赛制，还没有正式出台。