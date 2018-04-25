你想看的车都在这里：-2018北京国际车展展馆导览

晨报记者 邬思蓓

2018（第十五届）北京国际汽车展览会（北京车展）将于2018年4月25日-5月4日在北京中国国际展览中心新馆和中国国际展览中心老馆同时举行。届时将有100余款新车在北京完成其首发、上市。

其中不乏有大家最为关注的全新奥迪Q5L、宝马全新X3、新牧马人、名爵全新概念车、丰田奕泽/C-HR、奇 瑞 瑞 虎8、捷 豹I-PACE/E-pace等等新车。北京车展的阵容之大，车型品牌之多要怎么去逛，怎么去品鉴呢？别着急，这就带您来轻松看车展。

E1馆

参展品牌：中国一汽、汉腾汽车、广汽集团、江铃汽车、华泰汽车、劳斯莱斯汽车、迈凯轮、兰博基尼、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂、长江、华晨汽车、宾利、乔治巴顿、阿斯顿马丁

E1馆可以说是豪车与自主品牌双分天下，车展当天可能会出现一方人气爆棚、一方萧条的景象，不过对于大多数网友来说，买的起的的都在下半边的车里，具体E1到底有什么车呢？我们跟大家念叨念叨：传祺GM6、概念车Enverge、汉腾全新纯电动车、中华V7、一汽奔腾X60 、兰博基尼Huracán Per-formante Spyder、宾利添越V8。

E2馆

参展品牌：上汽通用五菱、上汽大通、上汽荣威、上汽名爵、马自达、雪佛兰、别克、斯巴鲁、海马汽车、江淮汽车、江淮大众、力帆汽车、博世

E2馆让上汽的车企占据了半壁江山，除此之外还有一些相对小众的品牌比如日系的两个以及后劲不足的力帆汽车和海马汽车。这个馆里的重点车包括：上汽荣威RX8 、MG X-motion Concept、海马福美来F5、马自达CX-8、斯巴鲁全新森林人、别克VELITE 6、江淮大众电动车思皓等等。

E3馆

参展品牌：蔚来、奇点、凯迪拉克、奥迪、红旗、丰田、比亚迪、奇瑞

E3馆可谓众星云集，不仅有凯迪拉克、奥迪、丰田这样的一线品牌，而且像红旗、蔚来、比亚迪这样的当红自主品牌也在此展馆。其中蔚来将展示的EVE概念车非常值得期待。

E4馆

参展品牌：保时捷、哈曼、现代、北汽、smart、腾势、爱驰、领克、奔驰、威马

E4馆集合了奔驰、保时捷这样的国际化豪华品牌，同时像北汽、领克、腾势这样优秀的自主品牌也位列其中，看点还是比较多的。而最近关注度非常高的领克02也将迎来国内首秀。

W1馆

参展品牌：本田、起亚、长安欧尚、雪铁龙、标致、纳智捷、猎豹、捷途、东风

W1馆几乎被东风系包场，除了有“大佬”撑腰的长安欧尚和捷途，就只有在角落瑟瑟发抖的猎豹了。在W1馆，本田将会展出混动版雅阁以及一款新电动车，新思铂睿也有望一同登场。此外，雪铁龙C4 AIRCROSS、猎豹CS10、风光580混动、风行 T5以及起亚Stonic等全新车型也将亮相。

W2馆

参展品牌：日产、启辰、雷诺、铃木、吉利、众泰、东南、长安、三菱

不同于W1馆的一家独大，W2馆的势力阵容比较复杂。日产电动版轩逸即将正式亮相，风头正盛的吉利也将推出博瑞GE，国字军长安SUV台柱CS75即将上市，全新逸动XT也将正式发布。此外，三菱Eclipse Cross和大迈X7S 两款全新车型也将亮相。位置不错的铃木暂时没有什么动向，而东南暂时也只能在角落里暗中观察。

W3馆

参展品牌：福特、沃尔沃、捷豹路虎、讴歌、林肯、DS、拜腾、前途、WEY、观致汽车、雷克萨斯、英菲尼迪

W3馆中本次将有大量新车进行首次亮相、发布或上市，其中沃尔沃将带来全新概念车，捷豹更是携全新 I-PACE、E-PACE 亮相车展。DS7将在本次车展上正式上市。林肯旗下的全新航海员、WEY全新概念车亮相。而雷克萨斯全新的ES 也会在本次车展上一睹真容。英菲尼迪全新QX50也会一同亮相。

W4馆

参展品牌：大众汽车品牌、上汽斯柯达、特斯拉、正道集团、宝马集团、广汽菲克、长城新能源、哈弗、云度汽车

W4馆可以说是本届车展上比较重要、消费者关注较高的展馆之一了。其中包括了大众、斯柯达、宝马及哈弗这四大长期销量较好的车企。本次车展上，最具看点的应当属大众集团旗下的SUV家族及宝马全新国产X3，众多重量SUV 将在同一展馆内进行同台PK。此外哈弗H6超豪版、广汽大指挥官、新牧马人等都将亮相该展馆，拭目以待。