“擎动梦想 传祺GA4百城试驾品鉴会”开启

4月21日，传祺GA4在广州、上海、成都、西安、郑州等多地同步启动“擎动梦想 传祺GA4百城试驾品鉴会”，开启全国近百个城市的品质魅力体验之旅，让更多媒体和消费者感受GA4的产品实力。

传祺GA4作为专为追求生活品质提升的年轻人打造的一款精品座驾，深知颜值的重要性，在造型设计方面别有一番“风味”。整体大气、细节精致的时尚造型，获得现场消费者的欢心。

GA4的空间表现明显优于同级合资品牌，独有的后排出风口等各种小细节的设置也够贴心周到。活动现场的“舒适性测试”体验环节中，GA4优秀而富有韧性的悬挂系统，很好的抑制和吸收了模拟颠簸路面的震动，消费者体验过后均表示“五星好评”。

在操控体验区“高速过弯”、“麋鹿测试”等项目中，试驾者亲身感受了传祺GA4的敏捷身手。无论是高速过弯，还是紧急变线，GA4都表现出了良好的抓地性和稳定性，悬挂充分的支撑给人激烈操控的信心。更超乎想象的是GA4还能玩得了特技。在专业车手的驾控下，GA4让围观者见识了一次真功夫。“正/反向180°”、“间歇360°”、“原地720°”诸多高难度科目，这款家轿都表现得游刃有余。

本次试驾会期间，GA4更可享“两成首付两证贷2年0利息”的金融政策。在亲身体验之后会有越来越多的消费者选择GA4。（焦坚英）