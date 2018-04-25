斯柯达全新SUV亮相北京车展

近日，上汽斯柯达发布了一款全新SUV的设计草图。这款全新的主流城市SUV，是继柯迪亚克、柯珞克之后，斯柯达SUV战略布局的第三款车型。它采用极具辨识度的斯柯达设计元素，融合当今年轻消费者的审美喜好，充分体现了艺术、年轻化的设计风格。

这款全新车型秉承斯柯达SUV家族的设计语言，运用水晶切割设计，既有硬朗大气的风格，又不乏精致细节和高品质感。与柯迪亚克、柯珞克一脉相承，在这款全新车型上，直瀑式进气格栅、水晶切割设计的三维大灯、侧面三维雕塑感腰线等斯柯达 SUV 家族设计特征均得到淋漓尽致的展现。

上汽斯柯达还充分考虑了中国消费者的审美喜好，新车多处细节独具特色，体现出饱含艺术气息、日趋年轻化的设计风格。从草图上可以看出，这款全新SUV的前进气格栅、前大灯、转向灯融为一体，进一步凸显整体感。侧面特征线条与外扩的轮包展现出十足的张力。尾灯与反射片巧妙的形成水晶切割造型，底部精心的设计进一步增强质感。

随着柯迪亚克、柯珞克的相继推出，斯柯达SUV战略稳步推进。今年一季度，SUV车型占斯柯达在华销量的份额已超三成，市场反响热烈。作为斯柯达SUV战略布局的第三款车型，这款全新主流城市SUV即将亮相2018北京车展，艺术、年轻化的造型定将令观众眼前一亮，值得期待。（焦坚英）