威马EX5上市开启智能电动普及新时代！

国内造车新势力风起云涌之际，威马更是一马当先。其致力于成为智能电动汽车市场普及者，做大众用得起、用得爽的产品。而在4月20日，威马在北京发布战略发布会，旗下首款量产车纯电动智能化SUV EX5耀然上市。

新车提供款3个版本（pro版、普通版、出行合作版）共6款车型可选。按2018年北京市补贴标准规定，EX5 Pro版的两款车型补贴后售价为19.455万-21.63万，普通版的三款车型补贴后售价11.23万-14.98万、而出行合作版车型补贴后售价仅是9.9万。

威马汽车“Living car，Liv-ing Life”的理念，正是着眼于重新梳理人、车、生活之间的关系，致力于为用户提供贴近未来的生动智美出行生活服务。未来，威马汽车将围绕出行生态，通过数据驱动，结合服务与体验，拓展线上、线下融合渠道，提升数字时代新运营模式的效率和用户满意度。 （纳 格）