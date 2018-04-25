终于等到全新的你-丰田TNGA丰巢概念首款SUV国产发布

尽管当前SUV车型依然是市场的增长主力，但是在2017年SUV市场13.32%的增速已经和以往相比出现不小的下滑。另外值得关注的是，小型SUV细分市场如今显得更加的疲软。在当前SUV销量排名前十的车型中，曾经的多款小型SUV入选的情况已经不多见。

这并不是说明小型SUV的需求少了，而是消费者对于小型SUV产品的性能提出了更高的要求。中庸多年的丰田终于学会了剑走偏锋，有了TNGA架构的加持，丰田首款小型SUV车型，C-HR和奕泽IZOA绝对算得上当前丰田最天马行空的产品，其超强的实力不容小觑。

■引爆热点

TNGA在全新凯美瑞之后又一力作

据悉，一汽丰田旗下的奕泽I-ZOA与广汽丰田的C-HR都是基于丰田全新的TNGA架构打造，两款车互为姊妹车型，是丰田在全新第八代凯美瑞之后引入国产的TNGA首款SUV车型。而从设计风格来看，它们都延续了丰巢WAY概念车的设计语言，相对于其他对手来说，更加的激进、动感。

乍看上去，很难把丰田 C- HR和奕泽IZOA划分为某一种产品，它基本属于紧凑型性能车和SUV车型的跨界产品，这个分类中虽然已经有不少车型，但像C- HR和奕泽IZOA跨界跨得如此帅气的还真不多。SUV一直是丰田产品线中的重要产品，大到兰德酷路泽小到RAV- 4，丰田的SUV车型几乎遍布了各个细分市场，但是小型SUV是一直没有产品出现，C-HR和奕泽IZOA正是为了填补这一空缺。

■颠覆传统

全新产品力提升巨大获得全球追捧

C-HR和奕泽IZOA追求的是“感性、速度、跨界”的设计理念，打造具有速度感和强烈个性的独特造型，整体上都将保持较为犀利的风格。这两款车在前脸上都采用了丰田最新的家族式设计，狭长的前大灯非常具有视觉冲击力。此外它们还将采用双色车身设计，车尾复杂的线条以及回旋镖式的尾灯极为个性。

另外在内饰方面同样不缺乏亮点，设计主题是“Sensual-Tech (官能-科技)”，通过充满乐趣而又不失成熟感的设计，实现了在轻松又宽敞的车厢内，能够集中精力驾驶的全新的操作空间。内饰采用钻石纹理装饰，并通过素材颜色和表面纹路的精心配合，打造出趣味十足、高质豪华的空间。中控台和操作面板都是面向驾驶员的设计，兼具实用性和设计感。

动力方面，一汽丰田奕泽I-ZOA和广汽丰田C-HR将共享一台TNGA架构下Dynamic Force 系列的全新2.0L自然吸气发动机，热效率达到了40%，可输出126千瓦的最大功率，峰值扭矩为203牛米。传动系统方面，新车将匹配的是带有起步齿轮的全新CVT变速箱，这款变速箱齿比变化速度将比以往增进20%，又能兼顾高效的燃油经济性。而这一强劲的动力组合是目前小型SUV市场大多数车型无法企及的。对于年轻消费者来说，这一点极具吸引力。

■引领行业

理念革命可以看到一个更好的丰田

综合来看，丰田C-HR和奕泽IZOA是一款竞争力非常强劲的新车，相比对手，它的外观和内饰设计显然更为吸引年轻人的目光，极具驾驶乐趣的操控性能也十分讨人喜欢。这一切都离不开TNGA的有力背书。

TNGA究竟是什么？丰田从上到下的各个体系里，可能都会有自己的理解，它并不是一个平台，也不是一种生产流程，更不是一批新车……以上这些，都只能算是TNGA 的子集，如果用一个咱们中国人可以理解的概念来形容，TNGA应该是丰田体系内部的一次“改革开放”，说简单一点就是掌门人的丰田章男提出的：要制造更好的汽车！

在如今的数字时代，用户越来越年轻，需求越来越丰富，百年老铺的丰田其实也早就面临着产品改进和市场拓展的压力，唯有打破旧有的造车理念，才能“制造更好的汽车”。

都说企业是尾大不掉，但丰田这个市值1770亿美元的家伙，却靠TNGA，开始实现在数字时代的最大一次转身。 (邬思蓓)