探索未知　且行且歌-一汽-大众T-Roc中文名定为“探歌”

4月18日，一汽-大众T-Roc品牌发布会在北京举行，在本次品牌发布会上，一汽-大众正式公布了T-Roc的中文名称——探歌。“探”，取自“探索未知、探本溯源”，象征着年轻人自信无畏、追寻梦想的精神；“歌”，意指“活力之歌、且行且歌”，代表了年轻人率性自然、乐享生活的态度。

正如一汽-大众汽车有限公司商务副总经理、一汽-大众销售有限责任公司总经理董修惠所说：“这是属于年轻人的时代，更是属于自信者的时代，在追逐梦想的道路上，探歌能够陪伴更多年轻人，一起探索未知，一路且行且歌！”

T-Roc探歌作为一汽-大众首款SUV，专为年轻消费群体量身打造。在设计方面，T-Roc探歌打破了传统造型的束缚，采用了“型格美学”的设计理念，并通过“构造”（Form）、“遵循”（Follow）和“释放”（Freedom）三个关键词，诠释了更为创新且富有表现力的设计风格，符合新时代年轻人的审美品位，堪称是大众最具个性的SUV。

在操控方面，T-Roc探歌全系搭载涡轮增压发动机，并首次引入全新的DQ381湿式双离合变速器，无论动力性和燃油经济性都超越同级；同时拥有越野车的爆发力，称得上是一款可以跑拉力赛的SUV。

在安全方面，一汽-大众致力于将T-Roc探歌的安全标准提升至新高度。T-Roc探歌高强度钢的使用比例高达88%，远超细分市场的其他SUV车型，同时60余项领先的主被动安全装备也全面提升了车辆的安全等级。

超大尺寸全景天窗、Beats Audio音响系统等装备，为用户带来更加愉悦、舒适的驾乘体验；10.3英寸Active Info Display全液晶仪表、电动尾门等装备，让T-Roc 探歌成为一款集现代科技与精致生活于一体的高品质SUV，树立紧凑级SUV装备新标杆。

“T-Roc是一汽-大众倾力打造的“自信之车”，是年轻人的第一款纯正德系SUV。”

（刘淑清）