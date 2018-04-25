低油耗　挺舒适　更智能-新蒙迪欧插电混动版带来全新体验

在节能的大环境下，更多的车企开始投入了新能源市场的怀抱，今年以来，多款新能源车也是陆续登陆市场。福特也在这股潮流中推出了蒙迪欧插电混动车型，共有3款，补贴前售价区间为28.08万-33.78万元，在享受国家新能源车型补贴政策后，售价区间为25.88万-31.58万元。

外观上，蒙迪欧插电混动版传承了燃油版整体造型风格，前格栅采用时下流行的“大嘴式”造型，内部搭配黑色中网。值得一提的是左前翼子板处的充电插口和尾部方面增加了ENERGI的标识，让人一眼辨识插电混动版的身份。

蒙迪欧插电混动版采用“T”型中控台设计，在空调出风口下方配有一块镶嵌式8英寸液晶屏幕，换挡机构为旋钮式，并有三种驾驶模式选择。豪华仪表盘能将制动能量回收效果、混动能量流向等信息集于一体，其中节能绿叶的设计有点意思——节能程度越高的话，绿叶就会“长”得越好，有利于驾驶者养成良好的节能驾驶习惯。在座椅方面，顶配款车型还有按摩功能，而后排竟然也是加热座椅，大大提升了乘坐的舒适性。

与燃油版的蒙迪欧相比，蒙迪欧插电混动版在智能互联方面做了升级，其搭载最新的SYNC3车载系统和福特派互联系统，并延续了对 CarPlay 和 AppLink 的支持。ACC全速智能自适应巡航控制系统、智能感应制动保护系统（带行人识别功能）、主动泊车辅助系统等智能配置，大大提升了消费者的驾驶安全性和便利性。

动力方面，蒙迪欧插电混动搭载了一款2.0L阿特金森循环发动，匹配E-CVT电控无级变速器，通过单行星齿轮组的设计，不会出现“钢带打滑”而降低传递效率的现象，表现也更加稳定。蒙迪欧插电混动版驾驶模式分为EVNow电量悠闲、EVAuto智能混动和EVLater电量保持三种，其中以EVNow 纯电动驱动模式可以实现52公里近乎“零油耗”的纯电动续航里程，超低油耗或成其最大亮点。在公共充电桩充电时2.5小时可充满，用便携式充电枪从公共电源插座充电需要5小时充满。

作为长安福特的第一款新能源车，蒙迪欧插电混动版同时也是国内B级车细分市场里的首款插电式混动车，填补了一个市场空白。如果想体验一把在都市里享受“超低油耗”的感觉，插电混动版蒙迪欧或许是一个不错的选择。 （邬思蓓）