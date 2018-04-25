习近平绘就网络强国新时代

△4月20日至21日，习近平出席全国网络安全和信息化工作会议。来源：新华社

央视网消息：“好雨知时节，当春乃发生。”伴随着洋洋洒洒的春雨，全国网络安全和信息化工作会议落下帷幕。在这次会议上，习近平总书记再次擘画了网络强国的宏伟蓝图，指明了网信事业的前进方向。

综观习近平总书记的网络强国思想，正如“润物细无声”的春雨一般，净化着网络空间和民心民意；又如和煦温暖的春日一般，照亮了全球网络治理的未来方向。

△社会治安综合治理视联网平台。来源：新华社

网络综合治理：构建网上网下同心圆

“要提高网络综合治理能力，形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与，经济、法律、技术等多种手段相结合的综合治网格局。”新时代，习近平总书记对网络综合治理提出了更高要求。

网络综合治理，首先要加强正面宣传，引领舆论导向，凝聚亿万网民。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国网络环境焕发新气象。在党的十九大、香港回归20周年、“一带一路”国际高峰论坛、G20杭州峰会等重大事件中，互联网发挥着积极舆论引导作用。同时，在“南海争端”“黄岩岛问题”“香港占中”“钓鱼岛问题”等议题中，中国通过主动设置话题、引导主流舆论，掀起了浓厚的爱国热情，在舆论场上赢得主动。

在正面舆论的引导下，我国网民在对待国家统一、民族团结等大是大非问题上，观念渐趋理性成熟，逐步建立起理性、自信、健康的群体心态。

一手抓引导，一手抓法制。“要推动依法管网、依法办网、依法上网，确保互联网在法治轨道上健康运行。”在习近平总书记的关心指导下，近年来，《国家网络空间安全战略》《通信网络安全防护管理办法》《电话用户真实身份信息登记规定》《公共互联网网络安全突发事件应急预案》《计算机软件保护条例》《信息网络传播权保护条例》等配套规章、规划和政策文件相继出台，网络空间法治化成为法治中国建设的重要内容。

“天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”网络空间风清气正，是人民的共同期待。今年4月以来，针对网络短视频乱象、网络涉黄直播等违法违规问题，国家主管部门通过约谈、整改、下架等一系列“组合拳”，有效净化了网络空间生态。据统计，在“净网”“护网”“剑网”等专项行动中，全国网信系统2017年依法约谈网站2003家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站22587家，网络谣言、网络色情等互联网乱象得到有效整治。

“把握好时度效，构建网上网下同心圆，更好凝聚社会共识，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。”建好这个“同心圆”，要以党的领导为半径，充分凝聚向心力；要以法律法规为半径，扫清网络污染物；要以各类媒体为半径，创新手段传播正能量；更要以群众路线为半径，打造网络舆论新平台。

△广州市公安局举行网络安全法宣传活动。来源：新华社

网络安全防护：为国家安全筑牢屏障

“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障”。习近平总书记再次强调了网络安全的极端重要性。

2017年6月1日，《中华人民共和国网络安全法》正式施行，开启了我国依法治网的新阶段，为保障网络安全竖起制度“防火墙”；近年来，网络安全审查、数据出境安全评估、个人信息保护等重要制度逐步建立，共同为网络安全织就“牢不可破”的制度防线。

“网络安全为人民，网络安全靠人民，维护网络安全是全社会共同责任，需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与，共筑网络安全防线。”如今，“网络空间安全”成为一级学科，“网络空间安全学院”在多所大学落地；每年一届的国家网络安全宣传周走入社区……

网络安全知识技能得到普及，广大人民群众网络安全意识和防护技能大幅提高，网络安全的共治共建渐入佳境。

同时，网络安全依然任重道远。第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2017年我国收集到的信息系统安全漏洞累计15981个，较2016年增加47.7%；感染网络病毒的终端有2095万个，相比2016年下降29.8%。数据的背后，是网络安全的风险，是网民利益的损失。

携手共进，方能乘风破浪。在建设网络强国的征程中，网络安全对国家安全牵一发而动全身。因此，必须以总体国家安全观统领网络安全建设，以网络安全建设为新时代国家安全筑牢屏障。

△“神威·太湖之光”超级计算机。来源：新华社

核心技术应用：打通成果转化绿色通道

“天有不测风云”在如今“高精尖”的信息技术面前已经过时。

目前，我国有9颗“风云”气象卫星在轨运行，190部天气雷达参与组网，气象预报信息更新频率由两年前的3小时提高到10分钟。这正是核心技术的实际应用带给人们的便利。

“要打通基础研究和技术创新衔接的绿色通道，力争以基础研究带动应用技术群体突破。”习近平总书记郑重强调。

依靠信息技术创新驱动，用新动能推动新发展，争取在某些领域、某些方面实现“弯道超车”。习近平总书记对于核心技术的应用转化十分关切。

近年来，通过实施核心技术攻坚战略，我国在多项网络信息技术的研发和应用上取得突破。

“神威·太湖之光”超级计算机、“量子卫星”、“5G”技术、北斗导航系统等标志性创新成果的出现，为我国网络安全和信息化建设提供了坚实的技术保障与支撑。

以大数据、云计算、人工智能为代表的数字技术，从研究成果迅速转化为生产力，正深刻影响着我国经济社会的发展和国家治理的方方面面。

“日日行，不怕千万里；常常做，不怕千万事。”在习近平总书记的战略部署下，我们不仅取得了核心技术“突击战”的胜利，最终也必将会赢得这场“持久战”。

△2015年12月，习近平出席第二届世界互联网大会。 来源：新华社

全球治理共识：网络空间命运共同体

人类从来没有如此声息相通，世界从来没有如此近在眼前。

当前，以信息技术为代表的新一轮科技和产业革命正在萌发，为经济社会发展注入了强劲动力。同时，互联网发展也给世界各国主权、安全、发展利益带来诸多新挑战。

“既要推动联合国框架内的网络治理，也要更好发挥各类非国家行为体的积极作用。”习近平总书记从安全和发展两个战略维度高瞻远瞩地提出网络空间全球治理的“四项原则”和“五点主张”，倡导国际社会在网络空间遵循和平、主权、共治、普惠原则，共同建立和平、安全、开放、合作的网络空间，建设多边、民主、透明的互联网治理体系。

从历年的世界互联网大会，到首届数字中国建设峰会，中国正同各国一道，顺应互联网发展带来的历史机遇，推动网络空间开放、合作、交流、共享，携手共建网络空间命运共同体。

《2016年世界互联网发展乌镇报告》指出，目前互联网对推动弥合数字鸿沟、促进文化交流、数字经济发展起到了巨大作用。同时，如何应对网络安全风险和网络空间的国际治理，这几年也有了更深探讨。

中共十九大报告对坚持和平发展道路、推动构建人类命运共同体，以及深化互联网和数字经济合作等方面进行了深刻阐述，不仅对中国互联网发展提出新要求，也为中国同世界各国开展网络合作提供了新机遇。

△专家介绍量子计算研究成果。来源：新华社

天下兼相爱则治，交相恶则乱。在习近平总书记网络空间命运共同体思想的引领下，中国正借由互联网平台，践行着“世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者”的承诺，推动网络空间互联互通、共享共治，为开创人类发展更加美好的未来助力！（文/戴萌萌 刘亮）