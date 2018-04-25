鼓励大胆创作，“情境美术”特色课程让孩子更爱生活

情境美术，美丽“育”见。吴泾第一幼儿园“情境美术”特色课程基地总结展示活动近日举行。

所谓“情境性美术”课程，指创设“探索世界”的各类情境，关注儿童发展需求，在快乐学习、个性表现、多元发展中，以美术教育激活幼儿已有的生活经验，丰富幼儿对自然与社会生活的认识，具有再现、审美、创造生活的多种能力，萌发幼儿热爱生活、热爱生命的感受，让幼儿发现和感受生活中的美，形成初步的审美情趣，满足幼儿的个性发展与后继学习的需求，给孩子们的终身学习与发展所需要的学习品质，奠定一个良好的基础。

吴泾一幼秉承三十年积淀的美术特色课程，于2013年确立了“倾听童心世界”的课程理念，转型为如今的“情境性美术特色课程”，牢牢把握以艺术教育萌发幼儿热爱生活、热爱生命的核心教育价值，使之成为幼儿培养目标的主要载体；2014年被命名为区第一批特色课程基地之一，区内有六所定位为美术特色的幼儿园和来自基层幼儿园的32名喜欢美术教学的老师，组成了一个研究共同体，共同开启了对“情境美术”特色课程的研究历程。

展示活动上，六所基地园之一的君莲幼儿园的张丹丹老师执教了大班剪纸活动。她结合学校的剪纸特色，借助自制的哈哈镜体验了变形后的夸张和有趣，引发孩子们进行大胆创作，一个个夸张有趣的剪纸造型充分体现了孩子良好的剪纸功底和无限创造。

而吴泾一幼的钮娟娟老师，执教了中班美术活动《天鹅》。她利用丑小鸭变天鹅的故事情境，在优美的音乐和天鹅湖情境中，让孩子们感受不同姿态的天鹅之美，并引导幼儿大胆用水墨画方式表现天鹅湖的有趣故事。

基地导师林建华老师用理念传播、实践探索、共享共赢三个关键词形容了吴泾一幼情境美术基地承载着的“孵化器”功能，并充分肯定了吴泾一幼一直孜孜不倦坚持开展幼儿美术教学研究，并敢于大胆尝试水墨画教学，借助美术这样一个平台让中国文化在孩子们的心灵中能够传承。

专家黄立安老师认为，吴泾一幼三十多年美术积淀、君莲幼儿园剪纸积淀，是一种亮眼的艺术。剪纸活动背后体现出一个幼儿园对于某一种课程或者教学有长期的积累与底蕴，既要给孩子创造表现的空间，又要给孩子一些专业审美、欣赏的技巧，兼顾好快乐和教学中表现出的美。