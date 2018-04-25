【央视快评】让当代马克思主义照耀前进之路

来源：央视网

4月23日，中共中央政治局就《共产党宣言》及其时代意义举行第五次集体学习，习近平总书记发表重要讲话。总书记在讲话中强调，学习马克思主义基本理论是共产党人的必修课。我们要深刻感悟和把握马克思主义真理力量，不断谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义新篇章。

已经170年的《共产党宣言》历久弥新，成为指导一代代中国共产党人接力奋进的重要经典。习近平总书记以马克思主义政治家、战略家的宽广视野和远见卓识，用六个“深刻阐述”高度评价了《共产党宣言》的基本内容、历史意义、时代价值。总书记强调，《共产党宣言》是一部科学洞见人类社会发展规律的经典著作，是一部充满斗争精神、批判精神、革命精神的经典著作，是一部秉持人民立场、为人民大众谋利益、为全人类谋解放的经典著作。全党学好用好经典著作，对于提高马克思主义理论素养，增强解决实际问题能力，具有重大思想引领价值和实践指导作用。

今年正值马克思诞辰200周年、《共产党宣言》发表170周年，同时也是中国改革开放40周年。在这样的特殊节点上，习近平总书记再次号召我们学好用好这部马克思主义经典。总书记强调，中国共产党是《共产党宣言》精神的忠实传人。学习运用《共产党宣言》就是要坚守信念，坚定自信。近百年以来，我们党将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，先后开辟了新民主主义革命道路、社会主义革命道路、社会主义建设道路、中国特色社会主义道路等一系列伟大创造。我们要始终坚定马克思主义信仰，毫不动摇地在马克思主义中国化的道路上走下去。

无论走多远，都不能忘了我们来时的路。习近平总书记告诫全党，学习运用《共产党宣言》，就是要不忘初心、牢记使命，始终把人民放在心中最高位置，更好增进人民福祉，推动人的全面发展、社会全面进步。我们要按照习总书记的教导，坚持以人民为中心的发展思想，与人民同行，为人民执政，不断朝着全体人民共同富裕的目标迈进。

马克思主义是科学也是真理，我们要始终以科学的态度对待科学，以真理的精神追求真理，不断赋予马克思主义以新的时代内涵。党的十八大以来，以习近平同志为代表的中国共产党人，顺应时代发展，尊重实践、深入生活、勇于探索、敢于突破，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想，系统地回答了“新时代之问”：坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义。

习近平新时代中国特色社会主义思想植根中国大地、反映人民意愿、适应新的时代特征和中国发展进步要求，是马克思主义基本原理同中国实际相结合的又一次飞跃，开辟了马克思主义新境界，是21世纪的马克思主义。学习运用《共产党宣言》就是要更好地把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到社会主义现代化建设全过程、体现到党的建设各方面，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

开启新时代、踏上新征程，再次重温《共产党宣言》等马克思主义经典著作，既是一次对过往荣光的深刻回顾，更是一次面向未来的出征誓师。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想这一当代马克思主义为强大思想武器，以此为指引，坚定理想信念、砥砺使命初心，永远接续奋斗，以今天中国共产党人的成功创造，告慰百余年来马克思主义者的先辈。（央视评论员）