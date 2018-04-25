来源：新华网

新华社杭州4月25日电 题：建设好生态宜居的美丽乡村——习近平总书记对“千村示范、万村整治”工程的重要指示在浙江引起热烈反响

新华社记者屈凌燕、王俊禄、方列、唐弢

“要结合实施农村人居环境整治三年行动计划和乡村振兴战略，进一步推广浙江好的经验做法，建设好生态宜居的美丽乡村。”习近平总书记近日作出的重要指示，在浙江干部群众中引起热烈反响。大家表示，要认真学习贯彻总书记的重要指示精神，久久为功、扎实推进，因地制宜、精准施策，改善环境、补齐短板，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。

久久为功、扎实推进，造就万千美丽乡村

“原来村道上泥泞不堪，鸡鸭比人多，而现在没到节假日，村里游客就络绎不绝。”浙江丽水市景宁畲族自治县东坑镇白鹤村是下山脱贫的移民安置村，通过“千村示范、万村整治”，整个村容村貌有了翻天覆地的变化。“总书记的指示，让我们更坚定了自己走的路。”东坑镇党委书记吴海东说，路好了，村美了，人来了，如今家家户户找到了致富路。

丽水市委常委、宣传部长葛学斌说，习近平总书记的重要指示让广大农村基层群众增强了久久为功的信心，扎实推进“千村示范、万村整治”工程造就万千美丽乡村，这一理念已深入人心。这得益于各级干部群众的坚定执着、持续坚守和不断创新，得益于广大人民群众的广泛参与、积极响应、共识共建共享。

被认为是发达地区的杭州市西湖区，乡村建设也曾存在“灯下黑”。通过“山水林田湖路村”全面整治，村镇环境改善，产业形态升级，百姓口袋也鼓了起来。西湖区委书记章根明表示，将认真贯彻落实好习近平总书记的重要指示精神，按景区标准深入推进美丽乡村建设，真正把美丽写在西湖大地上。

一场新雨后的安吉，竹林摇曳、绿水清波，一派魅力江南好风光。“绿水青山就是金山银山。”在安吉县的余村村口，一块巨大的石碑上刻着这10个大字。作为“两山”理论的发源地，安吉坚持把绿色作为经济社会发展的底色，走出了一条保护生态与发展生产同频共振、环境与财富同步提升的农村人居环境改善之路。

“随着发展阶段不同，生态文明建设被赋予了新的载体和内涵，但‘千村示范、万村整治’工程始终是源头活水。”安吉县委书记沈铭权第一时间学习了总书记的重要指示。他说，安吉将奋力扛起“样板地、模范生”的使命担当，以乡村振兴统揽“三农”工作全局，持续提升农村人居环境，全力打造全国乡村振兴先导区。

因地制宜、精准施策，不搞“政绩工程”“形象工程”

在“江南水乡”绍兴柯桥，印染纺织行业走上了转型升级、腾龙换鸟之路，农村也从“百村一面”到“一村一品”，全力挖掘特色之美。“要坚决按照习近平总书记指示，因村制宜，不搞千村一面。”柯桥区委书记沈志江表示。

“习近平总书记指出的‘因地制宜、精准施策’，道出了乡村振兴战略实施中需要把握的准则。”浙江大学中国农村发展研究院院长黄祖辉认为，“因地制宜”就是以宜居宜业宜游为目标，分类推进“千万工程”，重点建设中心村和农村新社区，改善人居环境，完善服务功能，提高辐射和带动能力。

“精准施策”还要坚持规划先行。浙江省农办介绍，目前浙江形成了以县域美丽乡村建设规划为龙头，村庄布局规划、中心村建设规划、农村土地综合整治规划、历史文化村落保护利用规划为基础的“1+4”县域美丽乡村建设规划体系。

浙江干部群众表示，接下来，浙江要按照习近平总书记的重要指示精神，立足特色，把全面打造生态宜居农村环境与推动乡村生产生活生态深度融合，使新时期“千万工程”和美丽乡村建设具有内生动力和建设活力，具有可持续性。

改善环境、补齐短板，让广大农民有更多获得感幸福感

“一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。”习近平总书记的重要指示，让浙江的干部群众更加坚定了在“千万工程”推进中，坚持“群众视角”，把一件件民生小事作为一个个着力点，逐步解决群众关心的件件事情。

浦江马岭脚村，江南山村绿色掩映，山水优势凸显，很多农居改造成了粉墙黛瓦有山居特色的民宿，农户在自家庭院当起老板。然而，过去的“水晶之都”浦江曾被称为“住在垃圾堆里赚钱，躺在医院里花钱”。

“老百姓的笑脸值千金。”马岭脚村村委会主任张开富说。浦江痛下决心，花了三年时间生态重建，低小散全部关停，企业入园区规范排污，河道整治……尽管阻力重重，但这一民心所向的举措最终取得了成功。如今清澈的溪水和久违的石斑鱼又出现在河道里，笑脸也重回村民的脸上。

搬沙运泥、种植花苗、垒墙砌砖……在三门县沙柳街道曼岙村农户叶显掌的小院里，三门县水务公司党员干部们正热情参与结对共建“美丽庭院”活动，当起了农家庭院的“化妆师”。“以前农村人都往城里搬，现在门前屋后都是风景，城里人要花钱到乡下来看风景。”叶显掌骄傲地说。

“总书记的重要指示，为我们基层推进人居环境整治画出了路线图，明确了工作法，我们倍感振奋。”三门县委书记杨胜杰表示，“千万工程”让三门农村生活环境和生产方式发生显著变化，正向追求高品质的生活转变。只有“全景式”的美丽乡村才能盛得下乡愁、拢得住人心，美丽经济、美丽生活才能水到渠成。（网站首页图：新华社图片）