上海第十五次妇女代表大会开幕

本报讯 上海市第十五次妇女代表大会今天上午（4月25日）开幕。市委书记李强出席开幕式并讲话指出，全市广大妇女要自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极投身新时代上海发展的新实践，坚定理想信念、勇于建功立业、培育文明风尚，充分发挥优势特长，积极贡献智慧力量，在与时代同行中赢得出彩人生。

全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记宋秀岩，上海市领导应勇、董云虎、尹弘、吴靖平、诸葛宇杰、施小琳、莫负春、翁铁慧、彭沉雷出席。

李强代表市委、市人大常委会、市政府、市政协，向全市各界妇女和广大妇女工作者致以诚挚问候。他说，五年来，全市各界妇女积极投身上海改革开放和现代化建设，为全市各项事业发展作出了重要贡献。各级妇联组织围绕全市工作大局认真履职，开展了大量富有成效的工作，充分发挥了党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。

李强指出，进入新时代，全市广大妇女要坚定理想信念，矢志不渝听党话、跟党走，自觉团结在中国特色社会主义伟大旗帜下，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，把个人前途、自身奋斗与国家富强、民族复兴联系起来，积极主动支持和参与改革开放，意气风发投身上海改革开放再出发的实践。要勇于建功立业，在时代大潮中求作为、展风采，以巾帼不让须眉的胆识和勇气，积极投身上海建设“五个中心”、打响“四大品牌”的火热实践。在服务群众的第一线，以春风化雨、润物无声的方式方法解疙瘩、破难题、顺心气。要坚持从我做起，在文明风尚培育中传美德、树新风，积极践行社会主义核心价值观，身体力行上海城市精神，树立良好家风，促进邻里和谐、乡风文明，为上海增添更多软实力。

李强强调，全市各级妇联组织要准确把握新时代对妇女工作的新要求，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。围绕中心服务大局，立足妇联职能和优势，找准工作切入点、结合点、着力点。要更好服务妇女群众，让广大妇女感受到妇联就是她们的“娘家人”。要持续深化群团改革，在扎根基层中打响品牌、巩固阵地。全市各级党组织要切实加强对妇联工作的领导，为妇联履行职能、开展工作创造有利条件，积极关心妇女干部的成长和进步，让更多优秀妇女人才脱颖而出。

宋秀岩代表全国妇联向大会召开表示热烈祝贺，对上海妇女事业和妇女工作寄予四点希望：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在引领广大妇女坚定不移听党话跟党走上当好排头兵、先行者；二是紧紧围绕赓续改革开放的宏图大业、谱写上海发展新篇章，在组织动员广大妇女建功新时代上当好排头兵、先行者；三是贯彻落实男女平等宪法原则和基本国策，在更高水平促进妇女与经济社会同步协调发展上当好排头兵、先行者；四是认真落实党中央关于深化群团组织改革的决策部署，在推进妇联改革向纵深发展上当好排头兵、先行者。

市人大常委会副主任、市总工会主席莫负春代表人民团体向大会致贺词。市妇联主席徐枫代表市妇联第十四届执委会作报告。