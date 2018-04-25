上海真爱梦想公益基金会在沪发布2017年报

日前，上海真爱梦想公益基金会在沪举办的“深耕·从心出发”2017年报发布会上，公布了2017年报。十年前真爱梦想从一间乡村图书馆出发，到今年已经在中国服务着五分之一的区县，建成2973家梦想中心，330余万师生因此受益。



从2009年开始，真爱梦想每年都会参照上市公司标准披露财务报告。 “公益不仅需要热情，更需要方法论。聚焦使命——专业高效地实现公益产品规模化，这是我们的第一个公益方法论。”真爱梦想理事长潘江雪谈到，面对公益组织的信任危机，极致的“公开透明”是真爱梦想的必然选择，也是真爱梦想的第二个方法论；十年间，真爱梦想项目规模持续高速扩张，触发项目指数级成长，得益于真爱梦想的第三个方法论：PPPS跨界赋能模式即撬动企业、政府、社会、学校自身资源，以社会善款和智力投入，带动政府财政资源投入，为区域教育生态中的每一方赋能。今后十年，真爱梦想将选择深耕教育公益生态。

面对挑战，真爱梦想提出了一系列自己的实践与构想。真爱梦想秘书长申宇指出，首先加强孵化教师沙龙，并且发挥出沙龙、教学督导、示范区和示范校的枢纽作用，同时建立有效的项目合作机制、志愿者服务机制，以及“家乡人帮助家乡人”新乡贤体系。其次是提高抗风险能力，稳固机构成长和可持续发展的根基。再次是围绕提升绩效和降低风险两个目标，梳理过往经验、再造整个管理流程。

面对瞬息万变的未来世界，中国的孩子们如何才能在将来的世界里有尊严地活下去？面对星际移民和两个100年的中国梦，什么才是未来人类的关键能力？

“拥有批判性思考，跨文化沟通，大规模协作的能力，梦想力正在成为未来人类的关键能力。”梦想课程研究院副院长周文胜谈到，经过华东师范大学崔允漷教授近两年的研究表明，梦想力是复杂情境中以正确价值观解决问题的综合素质；是人类最重要的共同素养。梦想力核心素养以个人良善生活的营建和现代社会公民的养成为起点，致力于培养终身发展的梦想实践家。它是儿童永葆赤子热情、怀抱有爱之心、以富有想象力的方式适应未来生活必要的素养，是儿童在实现梦想的复杂情境中所体现出来的关键能力、必备品格与价值观念。