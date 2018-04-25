习近平这些亲民举动，太接地气了！

来源：央视新闻客户端

​2018年4月24日下午，正在湖北宜昌调研考察的习近平总书记来到紧邻三峡大坝的太平溪镇许家冲村。正在村里洗衣服的几位村民告诉总书记，过去是在江边洗衣服，现在村里建起了便民洗衣池，污水集中处理，非常环保。总书记接过洗衣用的棒槌，俯下身试着捶打了几下衣服。习近平表示，看见大家日子过得好，我高兴！

总书记接过棒槌捶打衣服的动作，很接地气，引来乡亲们一片掌声。其实，总书记过去在调研考察时，这样接地气的暖心举动还有不少。

江西井冈山：和村民一起打糍粑

2016年2月1日至3日，习近平总书记来到江西看望慰问广大干部群众和驻赣部队。在井冈山，习近平乘车沿着山路辗转来到黄洋界脚下的茅坪乡神山村，红军烈士后代左秀发一家正在准备年货。总书记来到他家门前，拿起木槌，同村民一起打糍粑。看到左家加工竹制工艺品，养娃娃鱼，听说年后要改造房子，总书记十分高兴，希望一家人早日住上新房，生活越来越好。他叮嘱老人的孙子好好学习。

河北张家口：和村民一起炸年糕

2017年1月24日，习近平总书记来到河北张家口市张北县农村考察调研。在村民徐万家，习近平问喝的用的水从哪里来，电视机啥时买的、能看多少频道，过年安排哪些活动。一家人你一言我一语作了回答，习近平听后说我这就放心了，看到家里摆的年货，习近平拿起油炸的“开口笑”品尝，说味道很好。

在徐学海家，得知徐学海之前因心脏病手术负债4万多元，并且不能再干重活，习近平安慰他好好养病，鼓励他乐观坚强，嘱咐当地干部深入研究因病致贫问题，采取及时有效的帮扶措施。徐学海请总书记同他们一起炸年糕，习近平高兴地同他家人一起操作起来。

四川汶川：打酥油茶、炸酥肉、磨豆花

2018年2月12日，习近平总书记前往四川汶川县映秀镇考察。实地察看这里震后10年的发展振兴情况。在当地群众经营的制茶坊，总书记了解发展茶产业带动群众致富的情况，还亲自操作打酥油茶。在村民开办的饭店，总书记问生意怎么样，一家人的生活过得好不好。他还体验了炸酥肉和磨豆花的过程。总书记转动磨盘，笑着说：“很练臂力啊，真是越磨越带劲。”现场响起阵阵欢声笑语。

总书记每次下去调研考察，只要条件允许都会走进普通民众的生活中，察民情，问冷暖。上述这些举动或许都是顺手而为，但从中可以看出人民领袖对民众生活的关心，对民生疾苦的关怀。