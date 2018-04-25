浙江：小处着手 绘就美丽乡村新画卷

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：习近平总书记指出：农村环境整治这个事，不管是发达地区还是欠发达地区都要搞，但标准可以有高有低。要结合实施农村人居环境整治三年行动计划和乡村振兴战略，建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。

浙江在“千村示范、万村整治”过程中，从垃圾、污水、厕所这样的小事上着手，一年接着一年干，绘就出一幅新时代乡村振兴的新画卷。

在浙江，村里的公厕建设也得按标准来。这几天，绍兴市出台了一份农村公厕标准。厕所怎么建，需要配备哪些设备，都有标准。

浙江对农村厕所建设的重视，从2003年就开始了。时任浙江省委书记的习近平当时就要求，清理垃圾、清理污水、改水、改厕应成为“千村示范、万村整治”工程的重要发力点。

浙江白沙村的老乡们至今还记得，当年习近平来到他们村，特别关心的一个事，就是乡亲们的家里有没有厕所。

虽然每家每户都装上了抽水马桶，但村里不少人还是很难改变上旱厕的老习惯。

村里的干部们现在都还记得，当时习近平听完村民反映之后说的话。

上任浙江省委书记三个月，习近平就走遍了浙江十一个地市，每到农村，他都会操心村子里厕所、垃圾、污水处理。

金华市六角塘村在创建“千万工程”示范村过程中，获得了一笔230万元的补助款，这相当于六角塘村两年的村集体经济收入。手里握着这么一大笔钱，村委会却干了一件“小事”——垃圾分类。

不做面子工程、政绩工程，六角塘村力推垃圾分类，请来老师，教大家怎么分类。教完大人教娃娃，金东区还把垃圾分类写进小学课本。

把好事办好、小事办牢，这样的理念，一步步让浙江农村发生巨变，有了新面貌。

农村重聚了人气，美丽乡村富有了朝气。如今，浙江74%的农户厕所污水、厨房污水、洗涤污水得到有效治理；41%的建制村实施生活垃圾分类处理。