化工企业为何向后转 习近平：保护母亲河是第一位的

来源：央视新闻客户端



​​宜昌市伍家岗区位于长江三峡大坝之下，紧邻长江左岸。在江边，可以看到许多化工企业的烟囱、大大小小的码头。全国最大的精细磷化工企业兴发集团，也位于其中。从2016年开始，这里发生了大变化。江边的许多企业开始拆除、后退、甚至整体搬迁。

这些变化，引起了当地居民的震惊和喜悦。

△2016年以前，临江而建的化工企业

△沿江厂区拆迁现场

△沿江厂区拆迁后实施复绿

△沿江厂区拆迁后复绿效果图

2018年4月24日上午，习近平总书记从北京直飞湖北宜昌，一下飞机就来到这家全国最大的精细磷化工企业，查看正在拆除中的厂房，考察江边的水质，和企业员工谈论最多的话题，就是长江生态环境的保护和修复。



△习近平：长江经济带要科学有序发展

早在2016年1月，习近平总书记在重庆“长江经济带发展座谈会”上就提出“共抓大保护，不搞大开发”。

此次，总书记亲赴宜昌这家全国最大的精细磷化工企业考察，又语重心长地说，我强调长江经济带建设要抓大保护、不搞大开发，不搞大开发不是不搞大的发展，而是要科学地发展、有序地发展。对于长江来讲，第一位的是要保护好中华民族的母亲河，不能搞破坏性开发。

​长江经济带东起上海，西至云南，覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等11省市，约6亿人口，面积约205万平方公里，GDP占全国45%。保护母亲河，保护长江流域的生态环境，也是沿江地区义不容辞的责任和使命。

△长江经济带示意图 (图片来源：中国政府网)

宜昌：“化工围江”污染严重

宜昌“上控巴蜀，下引荆襄”，素有“三峡门户”之称，不仅是三峡坝区的生态屏障，更是长江流域生态敏感区。由于历史原因，宜昌建设了许多化工和制造企业，还有大大小小的工业和民用码头遍布江边，对长江形成了严重的生态威胁。

由于当地磷矿、航运、水源等资源得天独厚，宜昌化工产业发展迅速，产值接近2000亿元，成为了全市的支柱型产业。2016年底，全市共有化工企业134家，大多分布在长江沿岸。“化工围江”，成为了威胁长江生态环境的突出问题。

这也是总书记此行考察宜昌最大化工企业的深义所在。

破解“化工围江”：壮士断腕 长江岸边的化工要全部清零

2016年1月5日，习近平总书记提出“要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发”。

在去年党的十九大上，总书记又一次明确提出“以共抓大保护、不搞大开发为导向推动长江经济带发展”。

这是长江经济带发展的一个历史性转变，也是新时代中国经济发展新思想、新战略最为生动和具体的体现之一。

从2016年开始，长江沿岸的各省市都行动了起来。宜昌制订了三年行动方案，计划到2020年，陆续关、搬、转134家化工企业，实现沿江1公里范围内化工企业全部“清零”。以上134家化工企业，或者向后转、厂区后退1公里，或者搬迁到远离江边的新工业园区。所有企业，在污染治理上必须无条件达标！

△长江宜昌段两岸生态环境正在恢复

作为长江边上一家大型的化工企业，宜昌兴发集团从2017年开始，对企业临江生产设施进行拆除或整体搬迁，关闭了排污口，实现了生产废水全封闭内循环处理，并对拆除区域进行全面绿化。

总书记来到这里，对兴发集团为保护长江生态作出的努力、付出的代价给予了充分的肯定，给企业员工们极大的鼓舞和信心。考察活动结束后，我们第一时间采访了给总书记汇报的兴发集团董事长李国璋。

△回访：保护母亲河 共饮一江水

李国璋说，总书记高瞻远瞩，站得高，看得远。经过这两年的整治，长江宜昌段江面的水质已经由过去的三类，提高到了现在的二类。长江生态的改善，每个人都是受益人。

（央视记者 申勇 刘爱民 王晓东 陈汉章 郝薇）