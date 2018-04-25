习近平走进三峡移民新村 175米线上的新生活

许家冲村，是长江三峡岸边的一个移民新村，它位于三峡大坝左岸的山坡上。4月24日下午，这个移民新村发生了一件非常重要和难忘的事情，习近平总书记专程来到许家冲村看望乡亲们。



△习近平：看你们日子过得好 我高兴

总书记为什么会来许家冲村呢？这个村子有什么不得了的地方？

许家冲村，也许是中国大地上“村龄”最短的乡村之一了，建村只有20多年。然而这20多年，许家冲村出现“二级跳”，迈上了两个大台阶，走过了一段很不简单的历程。

“一级跳”：从贫困迈向小康

许家冲村党支部书记望作战，在三峡这片土地上生活了54年了。1994年1月，三峡库区开始蓄水了，那年望作战29岁，他和住在三峡岸边的乡亲们抬着自家的家当，搬迁到了现在的移民新村。

△许家冲村党支部书记 望作战

在三峡岸边，像望作战这样的人比比皆是，你问他们的故乡在哪里，他们会指指三峡水库，告诉你——“在水里”。据统计，三峡地区有110余万城乡居民为了建设三峡水库，离开了故土。

许家冲移民新村的前身，是宜昌市太平溪镇的西湾村、许家冲村和秦家坨村，这三个村子都在20多年前陆续沉入水中，1000多名三峡移民搬迁到了位于三峡大坝左岸一处相对平缓的坡地上，建立了一个新的家园：新许家冲村。

△三峡水库蓄水前 许家冲村原貌 摄于1992年

望作战说： “我还记得，我最先搬到新家的就是一个火盆。这是我们的传统，搬家的时候要先搬一个火盆，意思是生活红红火火。”

多年后，望作战和乡亲们的期盼成为了现实。许家冲村原来以种植水稻、柑橘为生。搬迁后，住上了政府出资修建的新房，开办了自己的茶园和农家乐，生活远比搬迁前好了很多。

△许家冲村茶叶种植园

望长征也是许家冲村的村民。1997年，移民后的望长征辗转到了宜昌，开始在当地茶厂打零工，也由此接触到茶苗育种技术。2012年，村里引进了茶苗育种项目，望长征也回到了村里，并很快成为茶苗育种基地的生产负责人。如今，基地一年培育茶苗1500万株，年产值高达600余万元，望长征自己的生活水平也得到了极大改善。

△许家冲村村民 望长征

茶苗产业成为了许家冲村的支柱产业，逐渐富裕的村民又尝试了多种种植业和家庭手工业……到2017年，许家冲村全村年人均纯收入达到14000余元，实现了小康。村民们说，移民前我们能有辆自行车就感觉很幸福了，现在大部分家庭都有了自己的小汽车，全村也消灭了贫困户。

△望长征培育的茶苗

“二级跳”：从富裕村迈向生态文明村

许家冲村的乡亲们不仅生活好了，他们还想到了更远。他们不光要过好富裕的生活，还要逐渐改变生活方式，过上更有质量的现代文明生活。

如今，村里道路整洁干净，村民们出行不再是满脚泥泞，村委会前的小操场上，大妈大婶们也跳起了“广场舞”，房前屋后绿树成荫。就连村民们家里的厕所都今非昔比，由过去简陋的旱厕变成了冲水马桶。居住环境美了，村民们对生态环境保护的意识也提高了。

△许家冲村新貌 摄于2018年4月24日

69岁的村民谭必珍在长江边洗了一辈子衣服。妇女们一边唠着家常，一边用棒捶敲打衣物，然后让流水带走污渍，祖祖辈辈都是这样。但是，洗衣粉中大量的磷化物和有害物质也随之流入江水，这种旧式的生活方式也成为长江水体污染源之一。

△许家冲村村民 谭必珍

为了转变这种生活习惯，村里于2012年兴建了便民洗衣池。涓涓的山泉水代替了江水，洗后的污水则进入了村里的污水处理厂，经过水质净化后再排入长江。不仅如此，全村人的生活污水也都通过地下管道进入污水处理厂进行处理。棒槌声依旧，长江水却一天天地清澈了起来。

△许家冲村村民在便民洗衣池洗衣服

习近平总书记在徐家冲村考察时，特地去看了这个洗衣池，还试着和村民一起捶洗衣服。对此，村民们感到既高兴又振奋。



​△新闻特写：175米线上的新生活

“截断巫山云雨，高峡出平湖。”三峡工程改变了山川的容貌，也改变了长江边上沿袭了数千年的社会人心。从西陵峡谷的破旧山村到生活富足的移民新村，吃饱穿暖的三峡人用25年的时间重构了对于家乡的认同感，也决心把这一片青山绿水留住，交给子孙后代。

（央视新闻客户端 申勇 刘爱民 彭汉明 陈曦 王鹏飞 邢彬 郝薇）