幼升小今起进行在线报名，报名流程与往年不同-“公办民办同招”报名成功后不得更改

记者 李星言

晨报讯 完成小学入学信息登记的适龄儿童家长注意，今天起，可以在上海市义务教育入学报名系统（www.shrxbm.cn）进行在线报名。今年首次实行公办、民办小学同步招生，报名流程与往年有所不同。

完成小学入学信息登记的适龄儿童家长，须在上海市义务教育入学报名系统（www.shrxbm.cn）进行在线报名，选择“公办小学报名”或“民办小学报名”，其中：公办小学报名时间为4月26日-5月3日；民办小学报名时间为4月26日-4月28日。只要在规定时间报名均为有效。

家长可以在规定时间内，登录上海市义务教育入学报名系统，点击页面右侧“幼升小报名（公办、民办）”，进入公办小学报名和民办小学报名选择页面。报名页面上有两个按钮，分别对应公办/民办小学报名，且只能二选一。

如选择报名公办小学，则点击“公办小学报名”按钮，仔细阅读“报名指南”并点击“我已阅读公办小学网上报名指南，知晓公办报名步骤，同意报名成功后不再进行修改”后，通过“报名登录”、“确认提交”和“报名成功”三个步骤完成正式报名。一旦点击“确认提交”报名成功后，不得更改报名信息，也不得再报民办小学。

如选择报民办小学，点击“民办小学报名”，阅读“报名指南”并点击“我已阅读民办学校网上报名指南，知晓民办报名步骤，同意民办报名成功后不再修改民办报名志愿”后，通过“报名登录”、“填报志愿”、“确认提交”和“报名成功”四个步骤完成正式报名。一旦点击“确认提交”报名成功后，不得更改报名信息，也不得再报公办小学。

此外，须注意报名环节页面右上角的时间提醒。如过时，请重新开始进行报名操作，直到报名成功，家长的手机上会收到短信提示。

无论是公办小学报名，还是民办小学报名，只要在规定时间内报名，不分先后顺序。所以家长不用守着系统一开通时的高峰期，在规定日期内的每天8:00-23:59，都可以进行报名提交，家长可合理安排。

接下来的重要时间节点在5月19日-20日，全市公办小学第一批验证日和民办小学面试日都在这两天内进行；5月21日-5月25日为民办小学录取周；6月2日-6月3日为全市公办小学第二批验证日。8月15日前，向所有新生发放录取通知书完毕。