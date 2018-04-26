贯通为服务“增温” 德育为品格“塑形”-——中华职业学校航空类专业新看点

晨报记者 杨虹 吴婉莹 实习生 侯雨薇

每年4、5月，总有大批有志于“飞上蓝天”的初三学子来到中华职业学校，他们都是奔着该校航空类专业去的。在中华职业学校近百年的办学历史上，航空类专业是学校重点打造的亮点专业。经过20余年的专业发展，该校航空类学子因形象好、素质高，成为各大航空公司、机场及相关企业“招人”的首选之一。

2018年，中华职业学校立足“大航空”的发展趋势，在原有空中乘务（中高职贯通）专业的基础上，再度携手上海民航职业技术学院联合开设民航运输（航空旅游服务）中高职贯通专业，为学生升学、就业、创业拓宽门路，并以德育为本引领学生成长，培养出一大批敬业乐群的“幸福航空人”。

【专业发展】

携手高校“办合作”

办学注入“新养料”

随着时代变迁，旅客选择搭乘飞机出行，已不再只是“到达”那么简单。在出行多元化的当下，要留住旅客的“心”，最重要的就是要让他们感到温暖。

“这就对航空服务的水平提出了更高要求。我们学校作为培养航空类人才的第一站，与上海民航职业技术学院合作，借助其优质资源为专业发展蓄能。”据中华职业学校学生处主任施晓燕介绍，该校航空类专业分为：空中乘务（中高职贯通）专业、民航运输（航空旅游服务）（中高职贯通）专业和航空服务专业。这些专业由于职业去向明确，就业前景好，技能强等特点深受学生和家长欢迎。

民航运输（航空旅游服务）中高职贯通专业，也是两校在原有的空乘中高职贯通合作基础上，今年新开设的中高职贯通专业。该专业旨在培育具备航空客运、商旅产品定制、涉外导游等岗位能力，具有良好职业道德和创新精神的高端技能型人才。中华职业学校航空专业带头人彭天平认为，两校的强强合作“好处多多”，如开展联合教研活动、邀请高校教师来校开展讲座、定期组织学生到上海民航职业技术学院参观学习、和高校的老师一起对学生进行职业规划教育等。“上海民航职业技术学院，作为航空人才的孵化器，拥有更多的企业资源和教育资源，因此专业贯通后对学生的发展将大有裨益。而且这也预示着中华职业学校将进一步与上海民航职业技术学院进行更好、更深层次的合作，促进中华职业学校航空类专业建设的大发展。”她说。

【学子蓄能】

打通升学渠道

涵养就业潜能

中高职贯通的培养模式为航空类专业学生的专业发展、学历提升提供了必要的保障，但中华职业学校并未满足于此。学生综合素质的培养也是该校育人工作中的重要一环。

航空类专业属于“大服务”概念，要与旅客面对面的打交道，因此从业人员外语能力、服务能力和形象气质都很重要。“我们空乘专业的学生，在中专阶段需通过全国英语等级考试三级测试，日语要达到初级水平。”彭天平表示，上海民航职业技术学院之所以选择与中华职业学校合作，正是由于中华职业学校培养出的学生能更好地满足行业的需求。而今年新开设的民航运输（航空旅游服务）（中高职贯通）专业，则是以航空业界的标准来培养兼具航空及旅游的复合型人才——既要学航空类知识，又要了解航空旅游产品策划、航线地理、旅客运输等内容。

“所有航空专业的学生，入学时便被要求每天要对别人微笑，遇到老师主动停步、鞠躬问候‘老师好’……这些要求会慢慢地转化为学生的礼仪习惯，逐渐养成服务行业的基本素养。”彭天平提到，只要学生养成了这些良好的行为习惯和礼仪素养，以后无论是升学还是到相关企业工作都会得心应手。

要培养“强的技能”，仅靠在校学习是远远不够的。中华职业学校借助与国内各大航空公司的良好合作关系，提供学生实习实践机会。此外，学校还经常组织学生参与市级及以上的礼仪服务、现场接待等实践活动，提高学生对行业的认知、提升综合素质。

【育人妙方】

德育与专业结合

培养幸福职业人

“努力！努力！自己的努力过自己的生活……”如此朴实的歌词源自中华职业学校的校歌。该校坚持以黄炎培先生的德育理念引领学校的德育工作，培养孩子健全的人格和健康向上的心态。如利用志愿者活动、职业体验日，让学生体会奉献精神。成功颁奖礼，帮助孩子学会感恩，学会欣赏彼此长处。“学校还定期举办‘职业偶像进校园’活动，曾邀请上航的全国劳模吴尔愉来校做讲座。她用自己的一言一行告诉孩子们，航空人应有的‘腔调’。”除了活动实践，中华职业学校还以“礼仪教育”为抓手，通过全天候礼仪素养训练，促进学生形成良好的仪容仪态。学校的礼仪执勤和学生礼仪社便是最好的例子。据了解，中华礼仪队以航空专业的学生为主，承接上海市、区各部门和行业的各级各类活动的礼仪服务。学生在活动中服务社会、锻炼专业技能、展现自我风采。

这些活动和实践都体现了中华职业学校“敬业乐群”校训的精髓。在中华职业学校的老师们看来，如果能将学生可以培养成热爱自己的事业，忠于职守，服务社会，合作互助的人，那他一定会成为一个幸福的职业人。

■面试时间：即日起至5月6日，所有节假日（含双休日）9：00—15：00

■面试地点：黄浦区斜土路716号