小区门口小路为何要漆画收费停车位-闵行区城市交通运输管理所：非小区道路，属市政道路，为治理小区周边乱停车

晨报记者 张硕

最近，家住闵行区古美三村的一些居民反映，小区门口一条双向行驶的小路变成了单行道，而且道路一侧被漆画了收费停车位。有业主问：“小区道路能漆画收费停车位吗？”

记者现场核实后获悉，这条没有名称的小马路并非小区道路，而是市政道路。闵行区城市交通运输管理所的工作人员表示，之所以在这里漆画停车位进行收费管理，是因为之前在这条马路上，车辆乱停乱放的问题非常严重，经常堵车，影响了周边小区居民的正常出行。

双向道路变成了单行道

家住古美三村的陆先生说，这条小路长约450米，由古美三村、古美四村、成亿家园三个小区合围而成，是三个小区的出入口，连接古美路平阳路、顾戴路莲花路，但百度、高德等地图上都查不到这条小路的名称。

小区业主张先生说，最近一段时间，小区门口的这条小路被画了停车位收费，以前双向行驶的道路，现在变成了单行道，多年的出行习惯被改变，让开车的业主们感觉很不方便。

记者看到，居民所反映这条小路进口处设置了一个管理岗亭和机动车进出管理的道闸，入口处有一个单行道指示牌：小路一侧停了一排车辆，另一侧安装了一根根红白路桩，一名身着停车收费制服的女子正看管着来往车辆。

岗亭上还贴了一张告示，告知古美三村、古美四村、成亿家园等小区业主：为了居民出入有序，加强整治乱停放现象，现在实行单行道，起落杆实行一车一杆，撞杆赔偿2000元，请广大居民遵守单行道。落款时间是2018年3月28日。

漆画停车位为合法正规

“小区门口这条小路，连正式路名都没有，也不位于商业繁华路段，有必要画停车位收费吗？”张先生等人有些纳闷：小区门口的道路改成单行道、画出收费的停车位，不需要征集周边小区业主的意见吗？怎么说改就改了？

接到市民反映后，记者先后询问了古美三村、古美四村、成亿家园的物业管理人员，工作人员均表示，那条小马路不是小区道路，而是市政道路，所以物业无权管理。

据该道路停车场的收费员介绍，停车收费标准为1小时之内5元，超出一小时10元，一个月200元。“在这停车的没有远的，大都是附近的。在小区里停车也要收费，一个月也要两三百元。”她说，没收费管理之前，小区门口道路经常堵车，大家互不相让，本来路就不宽，秩序很混乱。

随后，记者联系到闵行区城市交通运输管理所，相关人员表示，该路段漆画停车位是合法正规的，有审批备案，实施停车收费有利于改善小区周边乱停乱放、出行秩序混乱等现象。