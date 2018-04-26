还没下课就被“预售”，谁“偷”了我的课程？涉及心理培训、考研辅导等，上百名讲师课程被卖-原价18000元网售399元 录课再卖课已成产业链

晨报特级首席记者 孙立梅

这边还在上课，那边就有人公然叫卖自己的课程，而且连未来一年的课都被预售了出去！国内著名心理学者、性学家方刚日前发现，自己辛苦准备的课程，却成了素不相识的卖课者的敛财工具，且受侵害讲师达上百名之多。

事情从几天前说起。4月20日下午5点半，方刚才下课，就收到一位心理咨询师朋友发来的微信：你的课程正在一个微信群里卖呢。接着发过来该微信群的截图。方刚一看，他当天的课程5点半才结束，下午4点多，就在一个名为“心理学拼课”的微信群里被预售了。

晨报记者在进入该微信群之后发现，群内除了方刚的课，还有曾奇峰、李孟潮、李子勋、张海音等国内知名心理咨询师在不同机构、不同时间的讲座合集，且价格低得不可思议。以方刚这套课程为例，主办方原价18000元，推出过的最低抢购价是5588元，但在微信群里却只卖到399元。

微信群里“白菜价”卖课

方刚此次是应北京一所知名教育集团之邀，开展“亲密关系咨询师系列培训”。这个培训总共上4期课，每期3天，加上9次督导，总课程历时1年，在北京、上海、深圳三地开课。4月20日-22日，方刚在北京开始第一期课程，没想到第一天就被“卖”了。

据悉，该培训原价18000元，主办方为吸引学员，曾推出5588元冰点抢购价，但只有1天就结束了这个价格。当天来上方刚课程的学员有100余名，其中绝大部分是以5588元的价格进来的，还有少数人的价格是5888元、5988元。

方刚告诉记者：“现在国内类似的心理培训课程，一天1000元的价格就很公道。这次主办方的课程，算下来一天学费不到500元，算是非常便宜的了。没想到，网上的‘转卖价’更便宜，这对现场学员来说实在是很不公平，更别说涉嫌侵犯知识产权了。”

录课学员被“抓现形”

“心理学拼课”的群主名为“二级心理咨询师”，记者进入该群时，群内成员已有300多人。为自证真实性，群主在群内展示了方刚授课的若干现场图片。20日晚8点多，方刚的一名学生进入该群，询问“方刚那个是录音还是视频”，被告知是“录音”。“几米（多少钱）？”“399”，学生继续问：“是不是很老的资料啊？”被告知：“今天讲的。新课。地面课。”

方刚的现场课程，到底是如何流到该微信群群主那里去的呢？

在看到微信群里发布的现场图片后，21日，方刚和主办方通过比对，找到坐在拍摄位置的学员王某。王某承认录了音，并在方刚的要求下删除了手机里20日课程的录音，但表示录课只是为了回去听，拒不承认曾卖给其他人。主办方给王某两个选择：或者每次听课都坐到最后一排；或者结束课程全额退款。王某选择了全额退款，并在21日9点上课前，离开现场。就在21日上午9：04，“二级心理咨询师”就在群内公告：“方刚那课估计没戏了，不让录音了。”

晨报记者通过北京课程主办方获得王某联系方式，在得知记者采访意图之后，王某连称“我不知道，什么都不知道”，并迅速挂断手机。

“课还没讲完，随时更新”

“心理学拼课”群中被询问较多的课程，是“糖心理”和“KnowYourself”两个知名心理学公众号合作举办的心理咨询师成长课程。该课程每周两次、每次90分钟线上授课，授课讲师包括华中师范大学心理学院教授江光荣、上海心理咨询中心主任张海音、中国精神分析专家李鸣、台湾心理治疗学会理事长王浩威等心理学界的“大拿”级人物。该课程今年2月1日开售，学员价3299元，在群内则被卖到了199元。课程预计8月29日结束，群主通知称“还没讲完，进群随时更新”。

在群主列出的可卖课程清单当中，涉及上百位专家学者的课程。群主还在群内介绍说，心理学课程，以男女两性关系中的恋爱与婚姻、家庭教育内容最受欢迎。方刚此次被卖的课程正属此列。而著名心理咨询师李子勋的个人成长课也以几十元钱的价格在售。

昨天凌晨，群主称已得知方刚本人和其学生“潜伏”在群内，宣布“此群解散”。根据群主之前提供的收款银行卡号，开卡行在河北唐山。

防范“偷课”举措几乎没有

同样出现在可卖课程清单当中，2018年2月26日张海音的“师徒班”课程是一门微课。张海音在接受晨报记者采访时表示：“我自己比较少关注这些偷课者，但经常有人来告诉我，我的哪些课程在淘宝上卖什么价格，那些价格低得简直令人吐血。”尤其近年来上微课比较多，授课老师能够防范此类“偷课”的举措几乎没有。

方刚告诉记者，他以前也知道有学员在课上录音、卖课，更有甚者还拿他的课程视频回去办学习班。为了最大限度给予学员便利，方刚每次上课之前都会告知学员：可以把所有资料包括PPT给到大家，唯一条件就是不许录音录像，可惜都没能阻止课程外泄。“这次我亲眼看到自己课这样被卖，课程主办方和我正在研究如何维权的问题。”

晨报记者致电“糖心理”客服获悉，他们也经常听到有学员组织拼课、录课的做法，但很难拿到证据。“我们在学员内部群以及不同的课程群里，其实一直都在刷群规，告知所有的录音视频以及文字记录都是有版权的。毕竟要组织课程，我们花了很多精力和资金，讲师也很用心地备课，这种偷课的行径很可恨。但我们的学员很多，没办法定位到具体是哪个学员在做这种事，我们后期处理也有很大难度。”

考研拼课群“广为流传”

像“心理学拼课”这样的群，为数众多。比较简单的，是多人同用一个账号。比如有网友提问：某某培训机构是可以拼课的吗？被“内行人”回复：“很多人都是拼课的哦，好像是一个账号最多在5台不同的电脑登录，再多就有危险了，两个人的话注意点就没关系了。最好不要同时在线上。建议亲用书包，可以离线听课，也方便，不容易查出来。”

受众群体最庞大的拼课群之一当属各类考研辅导班。比如淘宝价2550元的徐涛主讲“2019考研VIP协议班”，在某拼课群低至58元。只要超50人购买，卖课方就能收回成本。要知道，2018年全国考研报考人数有238万人，且逐年增高，其市场潜力惊人。而类似的拼课课程，在大二、大三学生当中通过微信、QQ、各类考研网站等广为流传。

近年来刚兴起的知识付费，也已被找到“破解之策”。晨报记者在淘宝上发现大量低价出售知乎live、得道等知识付费产品的卖家，他们通过网盘、百度云等工具，向买家及时更新内容。而买家只需付几元钱，就能获得几百期的往期内容，并且评价“没想到这么便宜就买到了，非常感谢”，“原来自己有一部分，但是很难搜集，做得很用心”。

[律师观点]

我们都会为盗版盗课买单

中银律师事务所律师韦勇在接受晨报记者采访时表示，此类“拼课”卖家和买家的行为，都侵犯了授课者以及相关授课平台的著作权。而且随着科技发展，对包括著作权在内的知识产权的侵权行为也越来越多样，且存在违法成本低、取证难等特点，致使很多被侵权人在愤怒、无奈之余，选择不了了之。

韦勇特别指出，在此侵权过程中，卖家当然是最大受益者，表面上来看买家也是受益的，但如果此类侵权行为不被及时制止，势必会损害原作者的权益，进而影响作者的创作，由此造成的后果是，作者创作热情受挫，或者以更高价格卖出新作品，这些都将在更长远范围内，损害更广大受众的利益。这样的“共享”，从长远来看，都是毫无疑问的“破坏”。

“说得通俗一点，就像看电影一样。进电影院看电影，电影票50元一张，你嫌贵。这时有人从电影院拍了翻录版，制成盗版光碟，5块钱就可以卖给你。然后呢，进电影院的人少了，电影院和电影制作方的权益当然是即时受损，但长此以往，就可能导致以后我们不能看到更多更好的电影。无论是之前的盗版书、盗版电影，还是这类新出来的盗版课程，观众的损失是后期出现，但却是更难挽回的。

也正因为如此，近年来国家开始加大知识产权保护力度，这既是保护创作者的权益，其实也是在保障消费者有更多更好的精神产品。”