美法提“新”核协议 伊质问“目的何在”

吴宝澍（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普24日在白宫与法国总统埃马纽埃尔·马克龙讨论伊朗核问题全面协议，继而向媒体谈论双方提出一份“新协议”的可能性。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼质疑美法领导人有何权利对由7国达成的伊核协议作决定。

美法要“修正”伊核协议

24日记者会上，特朗普说，伊朗在中东地区制造“问题”，2015年达成的伊核协议“原本应该覆盖也门、叙利亚和中东其他地区”，即限制伊朗在地缘政治领域对地区事务的强势介入。

西方指认伊朗把导弹和导弹技术转让给也门胡塞武装和黎巴嫩真主党等盟友以及军事介入叙利亚内战，以维持叙政府。

特朗普说，他将审视“是否可能打造一份有充分根据的新协议”；5月12日，即他本人所设“修正”伊核协议的最后期限，“大家会看到发生什么”。

与特朗普同台，马克龙告诉媒体记者，现有伊核协议“不充分”，应加入3项“支柱”内容，即限制伊朗2025年以后的核活动、弹道导弹项目和在中东地区的影响力。

马克龙说，他与特朗普所作讨论“使得为一份新协议开通和铺平道路成为可能”，法方愿就“新协议”与伊朗合作，但“不是要撕毁一份协议，而是打造一个涵盖我们全部关切的新事物。”

特朗普今年1月要求英国、法国和德国5月12日以前同意“修正伊核协议缺陷”，否则美方将退出协议，恢复协议所涉对伊制裁。

就伊核协议，特朗普要求加入限制伊朗弹道导弹项目的内容，赋予联合国核查伊朗军事设施以更大的权力，删除“日落条款”，即协议2025年失效后解除对伊朗铀浓缩活动所作限制。

伊不接受“新”伊核协议

伊朗政府多次说不会接受新的伊核协议。伊朗总统鲁哈尼25日发表演讲时说：“他们（美法领导人）说想要对一个由7方达成的协议作决定。目的是什么？有什么权利？”

伊朗国家最高安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼24日在一场记者会上说，退出《不扩散核武器条约》是伊朗正考虑的应对美国退出伊核协议的“三个选项之一”。