凯特王妃生完第三胎后的完美现身引发热议-网友晒产后照回应王妃完美亮相

晨报记者 徐惠芬 综合报道

英国凯特王妃23日产下了一名男婴，而其在产后7小时的完美亮相，成了英国现在最热的话题之一，并引发了网友晒“真实”产后照的热潮。

虽然许多人对凯特所展现的完美产后形象表示赞叹和钦慕，但更多的人却认为，这给女性带来了压力，并对王妃在产后无法充分享受和孩子的私密时光，被迫把时间花在打扮和展示上感到“同情”。

压力

当地时间23日11时01分，凯特在伦敦圣玛丽医院产下一名男婴。小王子出生7个小时后，威廉和凯特便带着孩子在数百名民众和媒体记者面前亮相。

凯特的现身堪称完美——身穿饰有白色蕾丝领的红色连衣裙，脚蹬高跟鞋，化了妆，做了头发，显得神采奕奕。

这张照片随即在英国引发广泛讨论，大家都对凯特完美的产后形象印象深刻，但感受却非常不同。

一些人对凯特刚生完孩子状态就这么好表示赞叹和钦慕，但更多的人却认为不“真实”，还称这样的形象展示，对其他做母亲的妇女形成了巨大压力，仿佛女人生完孩子就该穿着得体，愉快放松。

卡尔帕纳就在“推特”上贴出了自己的产后照，照片中的她衣装随便，头发略显凌乱，她说：“我觉得贴出这样的照片很重要，这样，其他母亲不会觉得太孤独了。”

卡尔帕纳表示，自己刚生完孩子，肯定不可能化妆，穿体面的衣服，也受不了这样做。

关心

还有许多妇女对凯特王妃表示“关心”，认为凯特王妃刚生产完就需要在公众面前展现完美形象，以致于在生完孩子后也无法放松，还无法和孩子一起度过私密时光，是一种巨大的牺牲。

同样在网上晒产后照的丹妮丝称，女人刚生完孩子是需要一点隐私和私人空间的，因为生完孩子荷尔蒙水平会下降，产妇情绪波动比较大，“如果不是有媒体在外面等着，估计凯特更乐意穿着运动服走出医院。”

丹妮丝认为，凯特其实不需要表现得如此完美，“许多人都在谈论，凯特看上去有多棒，我想，所有生完孩子的女人都很棒。”

还有人对凯特王妃表示不满，认为她穿上高跟鞋，又化妆又做头发，满足了“外界对她的美好期待”，却没有表现出刚生完孩子产妇的“真实”一面，是虚假的表演。