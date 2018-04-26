五月前瞻：美朝峰会可期 伊核协议难续？

晨报记者 顾文俊

五月将至，热点云集。中美贸易争端或将转为谈判，美国驻以色列使馆恐将正式搬迁，叙利亚战局又遇航母入列，俄罗斯组建新一届政府。除此之外，半岛局势正一步步地走向美朝历史性的峰会，与之形成反差的则是伊核协议面临存废的问题。左手朝核，右手伊核，特朗普一手软、一手硬？都在即将到来的这个五月。

《顾问》本期访谈嘉宾：上海国际问题研究院国际战略研究所执行所长 赵干城

中国前驻伊朗大使 中国国际问题研究院特聘研究员 华黎明和平协定或可期？

近来半岛局势出现一系列进展。前不久，美国国务卿蓬佩奥（时任中情局局长）秘密访朝与金正恩会面；20日，朝鲜决定中止核试验与洲际弹道导弹发射试验；明天，朝韩首脑会晤将在板门店举行，当天，美韩军演也将暂停。一切似乎都指向5月或6月初（计划中）的美朝峰会。

半岛局势吉凶可卜？

新闻晨报：说是峰会，其实也是交锋，特朗普与金正恩的会见，双方会在哪些关键问题上过招？

赵干城：美朝都在向着峰会能顺利进行的方向前进，实现峰会的概率很高。目前只有会晤地点尚未确定，但这个不是问题。双方的讨论会集中在：朝鲜能否从美国那儿获得安全上的保障； 美国能否看到朝鲜在弃核的道路上继续走下去。其它都是次要问题。从1994年朝美在日内瓦签署《框架协议》以来，双方的互信度一直都很差，在一些细节问题上纠缠不休，总是存在由谁走出第一步的分歧。此次会议，首先要在重大核心问题上达成一定的共识，接下来才能期待双方能否建立信任。朝鲜已经在重大的原则性问题上做出了调整，比如美韩军演过去在朝鲜看来对它构成了严重威慑，但是，现在金正恩在多个公开场合表示，军演只要不具有太大进攻性，他可以接受，甚至发展到同意驻韩美军可以继续留在韩国。由此可见，美朝首脑会晤尚未举行，朝鲜已经迈出第一步。美方对形势的观察应是比较乐观的。我个人觉得，虽然美国给出的安全保障不可能一步到位，朝鲜在弃核的道路上也不可能一步到位，但是，美朝峰会还是可以取得积极成果，双方在安全保障与弃核这两个核心议题上会达成共识。

新闻晨报：这样看来，半岛局势是否吉凶可卜？一个具体的时间表和各方监督机制能不能建立起来？

赵干城：朝方已经提出，希望通过朝韩首脑会晤和美朝峰会能够签订《和平协定》，如果美韩同意签订，就等于间接给了朝鲜一个安全保障。但是，美国显然对此预设了前提，即要求朝鲜在弃核方面走得更远。至于多久才能签订协定，现在还很难评估，但确实已存在达成共识的基本条件。如果美朝会晤未能就此达成共识，就等于失败，这种失败对双方的政治代价都非常高昂。关键的一个看点是，他们能不能把《停战协定》直接转换成《和平协定》？从白宫发言人和国会内部透露的声音来看，美方在这个问题上也非常纠结。如果不同意签署协定，峰会的成果就会很小，美国也不希望看到这种情况，毕竟朝方已表现出很大善意，也落实了行动。但是，协定的承诺一旦做出，又会牵涉到很高的要价，谈判会很艰难。但从大方向上看，我预期是向好的。

新闻晨报：但不能忽视的是，特朗普的决策团队就朝核问题存在意见上的分歧，比如国家安全事务助理博尔顿就认为解决朝核问题有且只有武力一条途径，会不会对接下来的形势发展制造阻力？

赵干城：从目前白宫内部决策机制来看，对朝政策的主动权掌握在国务院手里，国务卿蓬佩奥就率先密访朝鲜与金正恩会面，我相信博尔顿在这一轮决策进程中不具有核心地位。另外，美国的政治传统经常表现出这样的情形：面对一个非常棘手的问题的时候，往往是在那些强硬的、保守的人当政期间，更有可能取得成果，相反，当那些所谓的鸽派占主导地位的时候，情况会更复杂。在强硬的、保守的人推动政治发展的过程中，一般不会受到“出卖自己利益”或“示弱”的指责，因此，保守派推动政治议程的案例在美国政治史上也屡见不鲜。特朗普虽然被不少主张对朝强硬之人所包围，但这种强硬并不是为强硬而强硬，而是为了一些根本性的目标，包括美国继续在朝鲜半岛驻军，要求朝鲜不得拥有核武器，在这两个目标都能达到的情况下，保守派也没有理由非得以强硬对强硬。基于这种分析，就可以解释截至目前美朝为何会取得这些出乎意料的进展。

中国力量有增无减？

新闻晨报：期间还有一段出乎意料的插曲，即金正恩访华。随着美朝峰会日益临近，中国的影响力在存量的基础上是增还是减？

赵干城：中朝关系在这一轮朝核危机爆发以来确实出现了一定程度的倒退，但这种倒退是围绕着一些关键事件而产生的，朝鲜不断进行的核试验导致包括中国在内的国际社会对朝采取制裁措施。美国是从意识形态上、政治制度上根本性地反对朝鲜，中国只是觉得它发展核武器破坏半岛和平稳定，损害到了中国的国家利益。但是，随着半岛和平出现进展、金正恩采取重大举措，导致中朝关系倒退的因素也无形地消失或大幅下降了。因此，中朝关系回到正常轨道上，并不只是因为3月25日金正恩访问北京。在中朝关系正常的背景下，中国对半岛问题的话语权肯定是很高的。特朗普对此也是承认的，他在多个场合感谢中国的支持。美朝峰会取得进展并不会导致中国影响力下降，中国还是会保持强大的影响力，我们可以起到后发制人的效果。

新闻晨报：假如美朝峰会进行得顺利，中国当作何反应？假如峰会进行得不顺利甚至出现危险的信号，中国又当作何反应？

赵干城：假如美韩与朝鲜能在由《停战协定》转向《和平协定》的问题上取得进展，中国当全力支持。在《和平协定》问题上达成共识将为下一步的弃核铺平道路，半岛也就可以避免生战生乱，这是中国一直盼望的，为此，中国愿意积极参与半岛和平进程，也愿意把南北双方都纳入到“一带一路”进程中。假如美朝峰会完全失败，中国坚持的底线不会变，仍然是双暂停。特朗普对朝动武的意向并不大，只是一种威胁，美国要是在朝鲜半岛搅动火药桶，既得不到国际社会的支持，也得不到美国公众的支持，相信特朗普不会做出这种蠢事。随着朝美会晤的临近，双方对中国的重视程度也在同步提升，就拿近日在朝鲜发生的车祸来看，金正恩亲自到医院看望伤员，这也是前所未有的，可见他同中国合作的姿态非常明显。

伊核协议难再续？

5月12日是特朗普决定是否延长对伊朗制裁豁免的最后期限，此前，他曾多次声称该协议是“有史以来最糟糕的协议”。白宫核心团队的换血（鹰派色彩更浓）更使得伊核协议摇摇欲坠。本周，法国总统马克龙访美，提出给协议撰写附加文件，并以欧洲国家的名义担保伊朗履行协议，试图说服特朗普回心转意。

新闻晨报：如果美国退出，是否意味着该协议彻底被废弃？伊核协议有没有挽回的余地？

华黎明：特朗普现在提出三个条件，美国可以不退出，但必须补充三个内容：1、伊朗停止导弹的试验和生产；2、允许国际原子能机构视察伊朗的军事基地和设施；3、去除“落日条款”（按照协议规定，十到十五年后，伊朗还可以恢复它的核计划，但是，特朗普要求永久限制伊朗的核能力）。欧洲人估计伊朗对这些条件根本就不会考虑，伊核问题又会陷入僵局。不过，考虑到5月份美国还要把驻以色列的使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷，特朗普的决策团队也不得不考虑，是否要在中东同时挑起两个事端。因此，特朗普会在5月12日做何决定，还得看他和欧洲人的商谈结果以及他的决策团队会如何把握。